Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Бетон написав:Помню, покупал квартиру — продавец припёрся со спортивной сумкой литров на 50 😄 Бабуля-конспиратор: звонит деду и шёпотом «Капуста на месте, грузи в сумку». Заходит на сделку дед в шапке‑петушке «динамо», с огромной сумкой, агент 007 Кладу жалкий квадратик из нескольких пачек в сумку, с ржачем провожая взглядом спецагента в петушке
зато деда на гоп-стоп не взяли после сделки в отличии от тебя))) О - опыт "и опыт сын ошибок трудных, и гений парадоксов друг"(с) все уже когда-то было, учись)
Меня чуть не убили. Так что я недорого заплатил. Когда в тебя направляют ствол, запоминается на всю жизнь. 70 куе +- за жизнь разве дорого? За такие-то ощущения Шара
Бетон написав:Помню, покупал квартиру — продавец припёрся со спортивной сумкой литров на 50 😄 Бабуля-конспиратор: звонит деду и шёпотом «Капуста на месте, грузи в сумку». Заходит на сделку дед в шапке‑петушке «динамо», с огромной сумкой, агент 007 Кладу жалкий квадратик из нескольких пачек в сумку, с ржачем провожая взглядом спецагента в петушке
зато деда на гоп-стоп не взяли после сделки в отличии от тебя))) О - опыт "и опыт сын ошибок трудных, и гений парадоксов друг"(с) все уже когда-то было, учись)
Меня чуть не убили. Так что я недорого заплатил. Когда в тебя направляют ствол, запоминается на всю жизнь. 70 куе +- за жизнь разве дорого? За такие-то ощущения Шара
Бетон написав:Помню, покупал квартиру — продавец припёрся со спортивной сумкой литров на 50 😄 Бабуля-конспиратор: звонит деду и шёпотом «Капуста на месте, грузи в сумку». Заходит на сделку дед в шапке‑петушке «динамо», с огромной сумкой, агент 007 Кладу жалкий квадратик из нескольких пачек в сумку, с ржачем провожая взглядом спецагента в петушке
зато деда на гоп-стоп не взяли после сделки в отличии от тебя))) О - опыт "и опыт сын ошибок трудных, и гений парадоксов друг"(с) все уже когда-то было, учись)
Меня чуть не убили. Так что я недорого заплатил. Когда в тебя направляют ствол, запоминается на всю жизнь. 70 куе +- за жизнь разве дорого? За такие-то ощущения Шара
Бетон написав:Помню, покупал квартиру — продавец припёрся со спортивной сумкой литров на 50 😄 Бабуля-конспиратор: звонит деду и шёпотом «Капуста на месте, грузи в сумку». Заходит на сделку дед в шапке‑петушке «динамо», с огромной сумкой, агент 007 Кладу жалкий квадратик из нескольких пачек в сумку, с ржачем провожая взглядом спецагента в петушке зато деда на гоп-стоп не взяли после сделки в отличии от тебя))) О - опыт "и опыт сын ошибок трудных, и гений парадоксов друг"(с) все уже когда-то было, учись)
Меня чуть не убили. Так что я недорого заплатил. Когда в тебя направляют ствол, запоминается на всю жизнь. 70 куе +- за жизнь разве дорого? За такие-то ощущения Шара
Это после продажи квартиры? Можно подробнее?
Во время покупки на подвысоцкого 4в. Перед подписанием договора, в одном из зданий, автоматически закрылись замки и вооружённые преступники завладели деньгами. Несколько бандитов сидит, конечно в харьковской колонии. Но денег, имущества нет. У этой группировки есть покровители в росии, часть из них там скрылась. Ничего интересного
Нужно запомнить одно. Любое преступление с деньгами - по наводке. Можете ездить с пакетом "майка" с овощного отдела супермаркета, набив его долларами, можете напихать долларами карманы, вы в безопасности до тех пор, пока кто-то об этом не узнает
Бетон написав:Нужно запомнить одно. Любое преступление с деньгами - по наводке. Можете ездить с пакетом "майка" с овощного отдела супермаркета, набив его долларами, можете напихать долларами карманы, вы в безопасности до тех пор, пока кто-то об этом не узнает
Да. Святая правда. А сейчас тем более- оснований для провоцирования конфликта, избиения и ограбления вовсе не нужно, кто там потом поверит ухилянту что у него сотка на лопатнике была. Да и вообще, кто там того ухилянта искать будет. Интересно,что было с собой у того безымянного трупа, найденного в Тисе с связанными руками?
Бетон написав:Во время покупки на подвысоцкого 4в. Перед подписанием договора, в одном из зданий, автоматически закрылись замки и вооружённые преступники завладели деньгами. Несколько бандитов сидит, конечно в харьковской колонии. Но денег, имущества нет. У этой группировки есть покровители в росии, часть из них там скрылась. Ничего интересного
Нужно запомнить одно. Любое преступление с деньгами - по наводке. Можете ездить с пакетом "майка" с овощного отдела супермаркета, набив его долларами, можете напихать долларами карманы, вы в безопасности до тех пор, пока кто-то об этом не узнает
Проблема в том что сделку покупки/продажи квартиры так что б никто не узнал не проведешь.
"ПрАТ "ХК “Київміськбуд” завершило процедуру докапіталізації, оновило керівні органи та переходить до наступного етапу антикризового плану. Компанія готується до поетапного відновлення роботи у 2026 році, повідомили у пресслужбі КМБ.