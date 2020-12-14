Що тут, жирний хуєсос вішає локшину на вуха?)
Додано: Суб 27 гру, 2025 08:39
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Суб 27 гру, 2025 08:56
краткосрочный депозит без права досрочного снятия параноикам в помощь
Додано: Суб 27 гру, 2025 09:22
Дорожай все потужніший.
І відповіді самостійних керманичів-дерибаничіа, все дальші і більші. "Фламінго" сотнями летять, правда, лише на відосиках. Корупціонерів пачками садять, реквізують у них міліарди доларів, готують інженерів, запускають оборонку?
Может, таки пора клоунов в тюрьму, покуда они не добили полностью то, что получили обманным путем?
Они заслужили по 15 лет с конфискацией, все эти "слуги" и прочие клоуны
Додано: Суб 27 гру, 2025 10:12
Чомусь мені здається, що з 27.12.2025 почався відлік дешевія у Києві, глобального дешевія.
Навіть корупція і дерибан - не зможуть розігнати ціни в будинках без води, опалення, електроенергії.
Знову ж, напівграмотні клоуни і торговки на найвищих посадах під час війни на знищення, випуск сотень тисяч молодих людей 18-22 років за кордон, я так розумію, це зроблено за вказівкою Путіна?
Додано: Суб 27 гру, 2025 10:25
В Славутич второй раз прилетело
