Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 08:39

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Що тут, жирний хуєсос вішає локшину на вуха?)
Цемент - кидай нюхати клей)
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 08:56

  Bobua написав:
  Господар Вельзевула написав:
  Бетон написав:Нужно запомнить одно.
Любое преступление с деньгами - по наводке. Можете ездить с пакетом "майка" с овощного отдела супермаркета, набив его долларами, можете напихать долларами карманы, вы в безопасности до тех пор, пока кто-то об этом не узнает


Да.
Святая правда.
А сейчас тем более- оснований для провоцирования конфликта, избиения и ограбления вовсе не нужно, кто там потом поверит ухилянту что у него сотка на лопатнике была.
Да и вообще, кто там того ухилянта искать будет.
Интересно,что было с собой у того безымянного трупа, найденного в Тисе с связанными руками?


А обов`язково мало щось бути?
Чи досить і самого факту, що йде за кордон, а отже -- може ж мати гроші на рахунках...
Цікаво, чи складно і/або небезпечно злодіям виводити гроші, якщо отримають смартфон і всі паролі?

Єдиний плюс у такому випадку -- ліміти.
Але чи будуть фінтех компанії обмежувати перекази і вимагати підтвердження особи, у випадку нетипових переказів на чужі рахунки...? 🤔

краткосрочный депозит без права досрочного снятия параноикам в помощь
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 09:22

Дорожай все потужніший.
І відповіді самостійних керманичів-дерибаничіа, все дальші і більші. "Фламінго" сотнями летять, правда, лише на відосиках. Корупціонерів пачками садять, реквізують у них міліарди доларів, готують інженерів, запускають оборонку?

Может, таки пора клоунов в тюрьму, покуда они не добили полностью то, что получили обманным путем?
Они заслужили по 15 лет с конфискацией, все эти "слуги" и прочие клоуны
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 10:12

Чомусь мені здається, що з 27.12.2025 почався відлік дешевія у Києві, глобального дешевія.
Навіть корупція і дерибан - не зможуть розігнати ціни в будинках без води, опалення, електроенергії.

Знову ж, напівграмотні клоуни і торговки на найвищих посадах під час війни на знищення, випуск сотень тисяч молодих людей 18-22 років за кордон, я так розумію, це зроблено за вказівкою Путіна?
Повідомлення Додано: Суб 27 гру, 2025 10:25

В Славутич второй раз прилетело

Зображення
