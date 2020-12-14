Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Бетон написав:Нужно запомнить одно. Любое преступление с деньгами - по наводке. Можете ездить с пакетом "майка" с овощного отдела супермаркета, набив его долларами, можете напихать долларами карманы, вы в безопасности до тех пор, пока кто-то об этом не узнает
Да. Святая правда. А сейчас тем более- оснований для провоцирования конфликта, избиения и ограбления вовсе не нужно, кто там потом поверит ухилянту что у него сотка на лопатнике была. Да и вообще, кто там того ухилянта искать будет. Интересно,что было с собой у того безымянного трупа, найденного в Тисе с связанными руками?
А обов`язково мало щось бути? Чи досить і самого факту, що йде за кордон, а отже -- може ж мати гроші на рахунках... Цікаво, чи складно і/або небезпечно злодіям виводити гроші, якщо отримають смартфон і всі паролі?
Єдиний плюс у такому випадку -- ліміти. Але чи будуть фінтех компанії обмежувати перекази і вимагати підтвердження особи, у випадку нетипових переказів на чужі рахунки...? 🤔
краткосрочный депозит без права досрочного снятия параноикам в помощь
Как там цені себя ведут ? Па 100 можно будет взять ?
Па 300-400 за метр2, можливо, будуть бажаючі.
Залежить як вирішить комісія, може бути що весь будинок під знесення, а може лише демонтаж 2-3 верхіх поверхів у пошкодженій будівлі. А може дозволять наростити моноліт до поверховості "як було". А може, вирішать, що монолітні ОК. Для Па 300-400 ще далеко.
Hotab написав:Frant коли лягла ТЕЦ, зараз лампові хрущики від ТЕЦ все ще виграЮть перед 25п пінопласовими нео-хрущами з власною газовою котельнею ?
А яка ситуація взагалі в місті ? Світло , опалення, вода, газ ?
Хе-рова. Лівий берег, майже весь, неначе, без тепла, води, електроенергії. Треба дякувати за це зеленському, міндичу, татаровим, єрмакам, міністрам торговкам. Ну і путінській армії. Коли двоє гравців (українська Ыліта) і путінська армія грають в одні ворота, процес йде швидко.
Дарница без света, без воды, без цетрализов. тепла
Та який знос. Пінопласт приліплять і готово Це ж вже було
Frant Я не радію. Нема з чого радіти. Я нагадую ваші ж розповіді, що ламповий хрущ - то є ням-ням, а новобуди - то гівно. Але в новобудах коли притискає, платоспроможні люди організовуються і збирають гроші на «генератори/аккумулятори». А в лампових хрущах пенсіонери максимум на демонстрацію вийдуть.
Генератори є різні. Побутові на 3-5 кВт, напівпромислові на 20+, або промислові на 100+ Всі мають ламатись за пару тижнів? UNcamp на сотні людей 24*7 сидить на генераторах, лиш недавно почали сонце використовувати. Нічого, не зламались через тиждень.
А інвертори з батареями теж на тиждень?
Платоспроможні люди повинні
То ви скільки грошей даєте?
