Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Суб 27 гру, 2025 18:43
[quote="5919044:барабашов"]Алчёвск случился 20 лет назад и при экстремальных морозах
Минус 40 в наших широтах бывает раз в жизни
Как и плюс 40 в Мурманске[/quote]
и ? хана хате
Vadim_
Додано: Суб 27 гру, 2025 18:56
барабашов написав:
Алчёвск случился 20 лет назад и при экстремальных морозах
Минус 40 в наших широтах бывает раз в жизни
-20 тогда, это экстремально ?
барабашов написав:
Как и плюс 40 в Мурманске
Вот чего ты Мурманск вспомнил ?
pesikot
Додано: Суб 27 гру, 2025 19:03
pesikot написав: барабашов написав:
Алчёвск случился 20 лет назад и при экстремальных морозах
Минус 40 в наших широтах бывает раз в жизни
-20 тогда, это экстремально ?
барабашов написав:
Как и плюс 40 в Мурманске
Вот чего ты Мурманск вспомнил ?
Мончегорск ,военный аэродром, у меня там жил друг , для них ностальгия а нас бомбят их отцы , нет , они
Vadim_
Додано: Суб 27 гру, 2025 19:16
Хомякоид написав: Бетон написав:
Более 40% жилых домов Киева и часть Обуховского района остались без света и тепла, — вице-премьер Кулеба.
За перемогу
Все буде Україна
Тепло вимикають там де є теплотраси.
Там де є кришні котельні я так розумію проблем не має бути.
Чи я помиляюсь ?
Все правильно
Як все повернулось?
Тепер багатоповерхівки, де власна котельня кращі за хрущі
Бетон
Додано: Суб 27 гру, 2025 19:26
pesikot написав: барабашов написав:
Алчёвск случился 20 лет назад и при экстремальных морозах
Минус 40 в наших широтах бывает раз в жизни
-20 тогда, это экстремально ?
барабашов написав:
Как и плюс 40 в Мурманске
Вот чего ты Мурманск вспомнил ?
какой мурманск?
В Алчёвске тогда было -42
В Днепре -31 и в области под 33
В Чернигове понятно -20
Это ж в Крыму около Ялты город.
барабашов
Додано: Суб 27 гру, 2025 19:31
барабашов написав: pesikot написав: барабашов написав:
Алчёвск случился 20 лет назад и при экстремальных морозах
Минус 40 в наших широтах бывает раз в жизни
-20 тогда, это экстремально ?
барабашов написав:
Как и плюс 40 в Мурманске
Вот чего ты Мурманск вспомнил ?
какой мурманск?
В Алчёвске тогда было -42
В Днепре -31 и в области под 33
В Чернигове понятно -20
Это ж в Крыму около Ялты город.
ага в Испании там вообще другой климат , зачем деффочек .губастых.отвлекать
Vadim_
Додано: Суб 27 гру, 2025 19:51
барабашов написав: pesikot написав: барабашов написав:
Алчёвск случился 20 лет назад и при экстремальных морозах
Минус 40 в наших широтах бывает раз в жизни
-20 тогда, это экстремально ?
барабашов написав:
Как и плюс 40 в Мурманске
Вот чего ты Мурманск вспомнил ?
какой мурманск?
В Алчёвске тогда было -42
-20 тогда было в Алчевске
Мурманск вспомнил именно ты
Шуба, принимай лекарства для снижения сахара, а то уже скоро диабетическую кому получишь )
В Турции лечение дорогое
pesikot
