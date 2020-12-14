|
Додано: Нед 28 гру, 2025 21:12
3% стоит вывезти нал турфирмой допустим на закупку вагона "шуб из шанхайского барса" в Шанхае
Додано: Нед 28 гру, 2025 21:30
В Европу біля 1%
Але ж треба світлі гроші, якщо там щось купляти. А не через кріпту
Відома центральнокиівська обмінка пропонувала послугу: ми відкриємо європейський рахунок (на моє імʼя) , з нього закинемо на рахунок забудовника (умова виконана) , але це десь +3..4 %
Я відмовився
Додано: Пон 29 гру, 2025 00:28
а в якій країні рахунок пропонували відкрити ?
Додано: Пон 29 гру, 2025 00:31
Хомякоид
Вже не памʼятаю. Наче про Польщу йшлось.
Так я сам його там собі відкрив. Вони ж може по замовчуванню пропонують цю опцію тим хто
1. не має можливості виїзду
2. Не підтверджена природа появи грошей
У мене обидва пункти позитивні, тому не хотів переплачувати за таку послугу
Додано: Пон 29 гру, 2025 09:37
Дякую, друзі, що підказали на рахунок обмінок.
Але.
В Польщі, якщо кошти зайдуть на рахунок або до девелопера не з власного рахунку, то нарахують податок, буде блок або прокурорська постанова.
Я вже знайомий з всіма цими приколами.
Свіфтом треба відправляти або виїзжати, як пан Хотаб, декларауючи кошти.
Мало того, в Польщі я був в банку PKO в самому центрі Варшави (згадав, аж сльозу пробило)) і там треба було спочатку класти нал. собі на рахунок, а тільки потім перерахувати бабло на рахунок девелопера і результат цього дійства невідомий, може пепервхують а може й ні - блок
Додано: Пон 29 гру, 2025 09:45
Додано: Пон 29 гру, 2025 09:51
Бетон
Так це ми, «друзі», ходимо до вас з такими питаннями зазвичай 😅
Бачив в ЧГ кілька фото (квартир), де взагалі від вікна до стіни 3-5 метрів , і крім стіни нічого не видно. Ото жах))
Додано: Пон 29 гру, 2025 09:52
Что мешает поставить хозяину цену повыше? Ну чтобы не в тот же день сдать, а через неделю-две, но уже на 10-20-30% дороже?
Додано: Пон 29 гру, 2025 10:19
Додано: Пон 29 гру, 2025 10:31
Бетон
вид из окна, возможно, очень недооценен покупателями.
конечно, в объявах даже если сказано что «видовых» квартир не дождешься фоток вида из окна.
что совершенно тупо. например, в отелях всегда указывается, какой вид из номера.
я бы для себя и для жизни если, то брал бы только с хорошим видом. при прочих равных оценил бы процентов в 25-40 стоимости за хороший вид против плохого. но с плохим бы не брал для себя, ибо это шляпа.
в Грейте вид на Днепр и на противоположную сторону реально насколько различаются при прочих равных?
зато в квартире с фото круто можно выставить проектор в окно и смотреть фильмы. вот это большой экран
