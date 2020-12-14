RSS
Пон 29 гру, 2025 11:34

діппік

діппік

  smdtranz написав:Бетон

вид из окна, возможно, очень недооценен покупателями.
конечно, в объявах даже если сказано что «видовых» квартир не дождешься фоток вида из окна.
что совершенно тупо. например, в отелях всегда указывается, какой вид из номера.

я бы для себя и для жизни если, то брал бы только с хорошим видом. при прочих равных оценил бы процентов в 25-40 стоимости за хороший вид против плохого. но с плохим бы не брал для себя, ибо это шляпа.


в Грейте вид на Днепр и на противоположную сторону реально насколько различаются при прочих равных?


зато в квартире с фото круто можно выставить проектор в окно и смотреть фильмы. вот это большой экран :mrgreen:

а ще можна поставити ванну біля вікна і приймати душ не переживаючи за діппіки
Пон 29 гру, 2025 11:41

  Бетон написав:
  Hotab написав:Бетон
Так це ми, «друзі», ходимо до вас з такими питаннями зазвичай 😅
Бачив в ЧГ кілька фото (квартир), де взагалі від вікна до стіни 3-5 метрів , і крім стіни нічого не видно. Ото жах))

))
Вид в глуху стіну це неліквід, однозначно.

И потому перед покупкой смотрю по компасу :) , сейчас вид не плохой, км 10 наверное, без практически перспектив всунуть шо то перед окнами.
красиво , к окну страшно подходить, боюсь высоты :(
