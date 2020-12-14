smdtranz написав:

зато в квартире с фото круто можно выставить проектор в окно и смотреть фильмы. вот это большой экран

вид из окна, возможно, очень недооценен покупателями.конечно, в объявах даже если сказано что «видовых» квартир не дождешься фоток вида из окна.что совершенно тупо. например, в отелях всегда указывается, какой вид из номера.я бы для себя и для жизни если, то брал бы только с хорошим видом. при прочих равных оценил бы процентов в 25-40 стоимости за хороший вид против плохого. но с плохим бы не брал для себя, ибо это шляпа.в Грейте вид на Днепр и на противоположную сторону реально насколько различаются при прочих равных?