Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
вид из окна, возможно, очень недооценен покупателями. конечно, в объявах даже если сказано что «видовых» квартир не дождешься фоток вида из окна. что совершенно тупо. например, в отелях всегда указывается, какой вид из номера.
я бы для себя и для жизни если, то брал бы только с хорошим видом. при прочих равных оценил бы процентов в 25-40 стоимости за хороший вид против плохого. но с плохим бы не брал для себя, ибо это шляпа.
в Грейте вид на Днепр и на противоположную сторону реально насколько различаются при прочих равных?
зато в квартире с фото круто можно выставить проектор в окно и смотреть фильмы. вот это большой экран
а ще можна поставити ванну біля вікна і приймати душ не переживаючи за діппіки
вид из окна, возможно, очень недооценен покупателями. конечно, в объявах даже если сказано что «видовых» квартир не дождешься фоток вида из окна. что совершенно тупо. например, в отелях всегда указывается, какой вид из номера.
я бы для себя и для жизни если, то брал бы только с хорошим видом. при прочих равных оценил бы процентов в 25-40 стоимости за хороший вид против плохого. но с плохим бы не брал для себя, ибо это шляпа.
в Грейте вид на Днепр и на противоположную сторону реально насколько различаются при прочих равных?
зато в квартире с фото круто можно выставить проектор в окно и смотреть фильмы. вот это большой экран
Спасибо. Я всегда пренебрегал видом из окна, потому что в него смотрят дважды: при покупке и продаже. Покупая квартиры в городе, какой вид можно ожидать? В бескрайний морской закат? Огромное количество жк построенно п-образно, в плотной городской застройке. В центре города в квартире за 450 куе никто не спрашивал вид.
Но нет. В грейте готовы 20к доплачивать на кусок речки в окне.
Бетон написав:Смотреть долго молча в пустоту в 3 часа ночи или вдаль мог мой дед. Мне потребовалось 40 лет, чтобы понять почему
Неподолгу , но часто ,и не в пустоту а на окрестности , природу, (не из подвала ведь) почему не знаю , если проснулся не могу уснуть . п.с. щя Семинарист з непридатним не той ВУС диагноз поставят, сбегав 2 раза в магазин