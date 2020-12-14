RSS
Пон 29 гру, 2025 11:34

діппік

  smdtranz написав:Бетон

вид из окна, возможно, очень недооценен покупателями.
конечно, в объявах даже если сказано что «видовых» квартир не дождешься фоток вида из окна.
что совершенно тупо. например, в отелях всегда указывается, какой вид из номера.

я бы для себя и для жизни если, то брал бы только с хорошим видом. при прочих равных оценил бы процентов в 25-40 стоимости за хороший вид против плохого. но с плохим бы не брал для себя, ибо это шляпа.


в Грейте вид на Днепр и на противоположную сторону реально насколько различаются при прочих равных?


зато в квартире с фото круто можно выставить проектор в окно и смотреть фильмы. вот это большой экран :mrgreen:

а ще можна поставити ванну біля вікна і приймати душ не переживаючи за діппіки
flyman
Пон 29 гру, 2025 11:41

  Бетон написав:
  Hotab написав:Бетон
Так це ми, «друзі», ходимо до вас з такими питаннями зазвичай 😅
Бачив в ЧГ кілька фото (квартир), де взагалі від вікна до стіни 3-5 метрів , і крім стіни нічого не видно. Ото жах))

))
Вид в глуху стіну це неліквід, однозначно.

И потому перед покупкой смотрю по компасу :) , сейчас вид не плохой, км 10 наверное, без практически перспектив всунуть шо то перед окнами.
красиво , к окну страшно подходить, боюсь высоты :(
Vadim_
Пон 29 гру, 2025 13:06

  rjkz написав:После этого, вспоминая киевские реалии с арендой, говоря об арендаторах ничего кроме как "Ваша Галя балувана" на ум не приходит.

В Києві знаю орендодавця, якій став здавати тільки людям які отримали досвід оренди за кордоном.
Каже, орендарі без такого досвіду не вдячні і з ними не треба мати справу.
Пон 29 гру, 2025 13:09

  Бетон написав:Друзі, якщо вигляд з вікна частково на глухий торець будинку, але не повністю в глуху стіну, такі квартири являються неліквідом?

Зображення

В Україні це елітка...захист від Шахедів.
Високий поверх? Ти гарно подумав?
Пон 29 гру, 2025 13:10

  smdtranz написав:Бетон

вид из окна, возможно, очень недооценен покупателями.
конечно, в объявах даже если сказано что «видовых» квартир не дождешься фоток вида из окна.
что совершенно тупо. например, в отелях всегда указывается, какой вид из номера.

я бы для себя и для жизни если, то брал бы только с хорошим видом. при прочих равных оценил бы процентов в 25-40 стоимости за хороший вид против плохого. но с плохим бы не брал для себя, ибо это шляпа.


в Грейте вид на Днепр и на противоположную сторону реально насколько различаются при прочих равных?


зато в квартире с фото круто можно выставить проектор в окно и смотреть фильмы. вот это большой экран :mrgreen:

Спасибо.
Я всегда пренебрегал видом из окна, потому что в него смотрят дважды: при покупке и продаже.
Покупая квартиры в городе, какой вид можно ожидать? В бескрайний морской закат?
Огромное количество жк построенно п-образно, в плотной городской застройке. В центре города в квартире за 450 куе никто не спрашивал вид.

Но нет. В грейте готовы 20к доплачивать на кусок речки в окне.
Бетон
Пон 29 гру, 2025 13:17

  Vadim_ написав:
  Бетон написав:
  Hotab написав:Бетон
Так це ми, «друзі», ходимо до вас з такими питаннями зазвичай 😅
Бачив в ЧГ кілька фото (квартир), де взагалі від вікна до стіни 3-5 метрів , і крім стіни нічого не видно. Ото жах))

))
Вид в глуху стіну це неліквід, однозначно.

И потому перед покупкой смотрю по компасу :) , сейчас вид не плохой, км 10 наверное, без практически перспектив всунуть шо то перед окнами.
красиво , к окну страшно подходить, боюсь высоты :(

Просто в вашем детстве не висел узорчатый ковёр на стене, в котором изучали все пути узоров, а сегодня вместо ковра - люди внизу, бегают суетятся.

Смотреть долго молча в пустоту в 3 часа ночи или вдаль мог мой дед. Мне потребовалось 40 лет, чтобы понять почему
Бетон
Пон 29 гру, 2025 13:26

  Vadim_ написав:
  Бетон написав:
  Hotab написав:Бетон
Так це ми, «друзі», ходимо до вас з такими питаннями зазвичай 😅
Бачив в ЧГ кілька фото (квартир), де взагалі від вікна до стіни 3-5 метрів , і крім стіни нічого не видно. Ото жах))

))
Вид в глуху стіну це неліквід, однозначно.

И потому перед покупкой смотрю по компасу :) , сейчас вид не плохой, км 10 наверное, без практически перспектив всунуть шо то перед окнами.
красиво , к окну страшно подходить, боюсь высоты :(

Это на Менору и з-д Петровского вид или на Карлаганку?
барабашов
Пон 29 гру, 2025 13:29

  UA написав:
  Бетон написав:Друзі, якщо вигляд з вікна частково на глухий торець будинку, але не повністю в глуху стіну, такі квартири являються неліквідом?

Зображення

В Україні це елітка...захист від Шахедів.
Високий поверх? Ти гарно подумав?

Погано подумав.
Але мій принцип це воронка з дном діаметру локаціі. Я беру дешеве гівно, роблю красиво і воно швидко продається, бо дешевше. Все як ви вчили. Роби погано і дешево))
Бетон
Пон 29 гру, 2025 13:34

  барабашов написав:Это на Менору и з-д Петровского вид или на Карлаганку?

устье Самары
Vadim_
Пон 29 гру, 2025 13:42

  Бетон написав:Смотреть долго молча в пустоту в 3 часа ночи или вдаль мог мой дед. Мне потребовалось 40 лет, чтобы понять почему

Неподолгу , но часто ,и не в пустоту а на окрестности , природу, (не из подвала ведь) почему не знаю , если проснулся не могу уснуть .
п.с. щя Семинарист з непридатним не той ВУС диагноз поставят, сбегав 2 раза в магазин :mrgreen:
Vadim_
