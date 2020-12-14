|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 29 гру, 2025 20:14
Damien написав:
Очуметь, бывают же такие люди.
Я б за "вид" и $100 не переплатил бы. Не, ну понятно, что при прочих равных в одном доме(цена, метраж, этаж, угловая/не угловая)- лучше взять с хорошим видом, но переплачивать?
Бетон, це те про що я писав.
Люди хочуть багато та різне, але купують те на що в них є гроші. Чи не шкода грошей.
В Україні, роби інстаграмне за максимально дешевшою ціною та буде тобі щастя.
В Спліті, в одному будинку, на одному поверсі, різниця між видова / не видова від 40 до 250%
2
1
Додано: Пон 29 гру, 2025 20:23
UA написав:






А як же Хорватія ?
Вже не цікаво тобі ?
"что-то пошло не так ?"
Додано: Пон 29 гру, 2025 20:28
pesikot написав:
А як же Хорватія ?
Вже не цікаво тобі ?
"что-то пошло не так ?"
Я бідний серед багатих.
Тут діти судді апеляційного суду, прокурорські...
Українська діаспора
Додано: Пон 29 гру, 2025 21:24
UA написав:






Спасибо
Под вашу ответственность, друзья
Додано: Пон 29 гру, 2025 21:26
Бетон написав:
Спасибо
Под вашу ответственность, друзья
Яка різниця в ціні між видом в стіну та просто в двір?
Додано: Пон 29 гру, 2025 21:39
UA написав: Бетон написав:
Спасибо
Под вашу ответственность, друзья
Яка різниця в ціні між видом в стіну та просто в двір?
15 к
И вариантов особо нет
дело не в том, что жалко доплатить за вид — проблема в том, что стоимость входа снова выросла на размер маржи. какая-то бесконечная карусель: актив дорожает, а свободных денег на жизнь не появляется
Додано: Пон 29 гру, 2025 22:17
Бетон написав: UA написав: Бетон написав:
Спасибо
Под вашу ответственность, друзья
Яка різниця в ціні між видом в стіну та просто в двір?
15 к
И вариантов особо нет
дело не в том, что жалко доплатить за вид — проблема в том, что стоимость входа снова выросла на размер маржи. какая-то бесконечная карусель: актив дорожает, а свободных денег на жизнь не появляется
Угу. И тут можно предсказать, что пузырь должен лопнуть когда-то.
Меня тоже снедают эти мысли. Киев-поздно, золото-поздно, куда не зайди-все на хаях.
Я не говорю про дешевий, но имхо-плато.
Потому что риски мизерные.
Все чаще думаю про Днепр, у нас еще есть +- интересные цены.
Бетон написав: UA написав: Бетон написав:
Спасибо
Под вашу ответственность, друзья
Яка різниця в ціні між видом в стіну та просто в двір?
15 к
И вариантов особо нет
дело не в том, что жалко доплатить за вид — проблема в том, что стоимость входа снова выросла на размер маржи. какая-то бесконечная карусель: актив дорожает, а свободных денег на жизнь не появляется
1. Про зростання цін та доходів в ЕС я написав в контексті цін Києва.
Глобальна висока інфляція.
2. Яка зараз середня ЗП 20 літнього торчка довбойоба, якій вміє професійно робити нікуя. Наприклад на Новій пошті?
20 років тому таке пляшки б по мусорках збирало, а зараз роботодавці конкурують між собою за нього.
Додано: Пон 29 гру, 2025 22:25
Господар Вельзевула написав:
Угу. И тут можно предсказать, что пузырь должен лопнуть когда-то.
Меня тоже снедают эти мысли. Киев-поздно, золото-поздно, куда не зайди-все на хаях.
Я не говорю про дешевий, но имхо-плато.
Потому что риски мизерные.
Все чаще думаю про Днепр, у нас еще есть +- интересные цены.
А це не пузир, це незабезпечена товарами та послугами тупа емісія та роздача грошей.
Проценти по депозитам це індикатор.
