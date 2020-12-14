RSS
Повідомлення Додано: Вів 30 гру, 2025 06:28

  anduzenko написав:
  rjkz написав:
  Бетон написав:В Польше тебе никто не запрещает сдавать или снимать без рыла. Чем поляки не брезгуют пользоваться. У меня не было ни одного арендатора с риелтором. Потому что европейцы считают деньги и имеют мозги в башке


ах, да, смотрели квартиру мы в тот день, когда из нее еще выезжали предыдущие арендаторы...позже ее-бы она-бы уже была снята. Мы потом видели уже подобную картину - люди выезжали еще, а квартира уже была арендована другими и потом 2 недели делался "ремонт").


Что мешает поставить хозяину цену повыше? Ну чтобы не в тот же день сдать, а через неделю-две, но уже на 10-20-30% дороже?


Местные законы.
Рент контрол и рент стайбалайзд билдинги имеют ограничения как по поднятию ценника между сдачами так и по уровню поднятия цены в процессе аренды.
Поэтому в таких домах очень выгодно снимать очень долго.
Рент со временем начинает очень существенно отставать от рынка.
Знаю одну пожилую женщину, она снимает много-много-много лет одну и ту-же квартиру за 1100 на момент 2 года назад. На тот-же момент мы смотрели в ее доме такую-же (только в лучшем состоянии) квартиру за 2200.
Ей даже лендлорд когда-то предлагал выкупить по очень хорошей цене эту квартиру.
Ему тупо в убыток, потому что только мейнтаненс такой квартиры порядка 1куе.
Повідомлення Додано: Вів 30 гру, 2025 06:37

  rjkz написав:
Местные законы.
Рент контрол и рент стайбалайзд билдинги имеют ограничения как по поднятию ценника между сдачами так и по уровню поднятия цены в процессе аренды.
Поэтому в таких домах очень выгодно снимать очень долго.
Рент со временем начинает очень существенно отставать от рынка.
Знаю одну пожилую женщину, она снимает много-много-много лет одну и ту-же квартиру за 1100 на момент 2 года назад. На тот-же момент мы смотрели в ее доме такую-же (только в лучшем состоянии) квартиру за 2200.
Ей даже лендлорд когда-то предлагал выкупить по очень хорошей цене эту квартиру.
Ему тупо в убыток, потому что только мейнтаненс такой квартиры порядка 1куе.

попрошу излагаться па русски чі мовою :)
Повідомлення Додано: Вів 30 гру, 2025 06:43

  flyman написав:
  smdtranz написав:Бетон

вид из окна, возможно, очень недооценен покупателями.
конечно, в объявах даже если сказано что «видовых» квартир не дождешься фоток вида из окна.
что совершенно тупо. например, в отелях всегда указывается, какой вид из номера.

я бы для себя и для жизни если, то брал бы только с хорошим видом. при прочих равных оценил бы процентов в 25-40 стоимости за хороший вид против плохого. но с плохим бы не брал для себя, ибо это шляпа.


в Грейте вид на Днепр и на противоположную сторону реально насколько различаются при прочих равных?


зато в квартире с фото круто можно выставить проектор в окно и смотреть фильмы. вот это большой экран :mrgreen:

а ще можна поставити ванну біля вікна і приймати душ не переживаючи за діппіки


Кстати, очень классно.
У меня ванна возле окна, которое начинается от примерно уровня середины бедра когда принимаешь душ.
Принимаешь душ и любуешься видами. :lol:
Повідомлення Додано: Вів 30 гру, 2025 06:52

  Бетон написав:
  smdtranz написав:Бетон

вид из окна, возможно, очень недооценен покупателями.
конечно, в объявах даже если сказано что «видовых» квартир не дождешься фоток вида из окна.
что совершенно тупо. например, в отелях всегда указывается, какой вид из номера.

я бы для себя и для жизни если, то брал бы только с хорошим видом. при прочих равных оценил бы процентов в 25-40 стоимости за хороший вид против плохого. но с плохим бы не брал для себя, ибо это шляпа.


в Грейте вид на Днепр и на противоположную сторону реально насколько различаются при прочих равных?


зато в квартире с фото круто можно выставить проектор в окно и смотреть фильмы. вот это большой экран :mrgreen:

Спасибо.
Я всегда пренебрегал видом из окна, потому что в него смотрят дважды: при покупке и продаже.
Покупая квартиры в городе, какой вид можно ожидать? В бескрайний морской закат?
Огромное количество жк построенно п-образно, в плотной городской застройке. В центре города в квартире за 450 куе никто не спрашивал вид.

Но нет. В грейте готовы 20к доплачивать на кусок речки в окне.

Нифига подобного.
У меня в киевской квартире шикарнейший вид и стол на кухне возле окна, всегда было приятно смотреть на горизонт.
И хоть и не часто, но на балконе попить кофею или вина с морепродуктами летним непоздним вечером (если не очень жарко).
Это у Вас профессиональное выгорание.
Как в том анекдоте
"Представьте, Коля, вы приходите на пляж, а там - станки, станки..."
Повідомлення Додано: Вів 30 гру, 2025 07:12

  Прохожий написав:
  барабашов написав:У каких людей в ЕС и за какой период доходы выросли в 2,5раза?

разве что у ментопенсов в воспаленном воображении :mrgreen:


В некотором смысле, может не за пару лет, но и доходы в США выросли.
НО тут есть специфика.
Разговаривал с несколькими людьми, которые недавно вышли на пенсию.
Один работал асбестос инвестигейтором (сити джаб связанная с выявлением и инспекциями объектов, на которых есть/возможен асбест), вышел на пенсию года 2 назад с зарплатой в 30 долларов в час. Проработал на этой работе более 20 лет.
Второй тоже ущел на пенсию года 2 назад из МТА (транспортная структура НЙ, автобусы и метрополитен. Тоже сити джаб) с зп 38,5 долларов в час. Стаж примерно тоже 20 лет.
То есть, народ много лет работал на одном месте и там как-то индексировалась зп.
И года 3 назад познакомился с маляром из Львова, который к тому моменту был только полгода в США. Ему платили 30 долларов в час (25 дали на старт и потом подняли до 30).
Почему так произошло?
Потому что раньше была низкая инфляция и работая на одном месте, когда работодатель добавляет по 0,5-1 доллару в год часовой зп, было нормально.
Но времена изменились и сейчас за когда-то "шикарные" 20 долларов в час никто уже не хочет работать только если это не стартовая позиция, когда соискатель хочет куда-то попасть на любую зарплату или в какую-то компанию.
Вот и получается, что фактически приемлемый уровень оплаты за время с доковидных времен по сейчас вырос практически в 2 раза.
Инфляция в еврозоне может и не такая как в США была за это время, но все-же тоже выше чем обычно.
