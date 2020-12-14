|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 01 січ, 2026 10:54
rjkz написав: anduzenko написав: rjkz написав:
Причем тут свободный рынок свободным американцам?
Просто рентконтрол есть только в демштатах типа НЙ и Калихворнии.
Чистый популизм для своего электората.
И рентконтрол и рентстайбалайзд - это не социалка.
Социалка - это секшн эйт или по народному 8-я программа.
8-я программа может быть в любом билдинге и даже частном доме (теоретически), если будут выполнены требования 8-й программы, в том числе цена.
Еще социалка - это праджекты, то есть, субсидированные дома, где за смешную плату люди снимают жилье.
Под рентконтрол и рентстайбалайзд, это не одно и то-же, подпадают дома, построенные (ЕМНИП) до 1992 года и если одному лендлорду принадлежит более одного юнита, который он сдает в рент. Это примерно и из ЮТуба, поэтому если инфа несколько отличается, то мопед не мой.
Но не рентконтрол ни рентстайбалайзд не являются социалкой.
Это ограничения частных лендлордов в поднятии цены, то есть, не рыночный механизм, но он экономит нервы теннантам. Потому как в домах без этих ограничений лендлорды порой и поднимают рент довольно радикально, а переезд в НЙ - занятие хлопотное.
Ну и я рентую по очень интересной как на сейчас цене, но она вполне рыночная.
Допускаю, что лендлорд сдал-бы и на %%20 выше. Но это явно не тянет на социалку
.
У меня знакомые снимают примерно на 30% ниже чем у меня, но и они не на социалке.
Просто повезло, но это намного ниже рынка.
У нас с вами разные определения рыночной цены.
Дефицит, который надо выхватывать в момент появления? Ничего не напоминает?
Дефицит, который надо выхватывать - это про социализм.
Но это не про социализм.
Это про превыщение спроса над предложением.
Рынок лендлорда.
Что и не удивительно для города, в который стремятся попасть миллионы, десятки миллионов людей со всего мира.
Но городские власти по (возможно) политическим мотивам ввели законодательное регулирование для старой застройки. Почему? Это вопрос не ко мне.Я могу только гадать.
Например, для того, чтобы был стимул сносить старое и строить новое. Это так, предположение. Пальцем в небо.
Вывод такой: если по первому звонку от знающего человечка надо бежать с работы, ломая ноги, чтобы опередить других и выхватить - у них это дефицит, социализм и совок. А у нас это называется - рыночная цена и рынок лендлорда.
Вопросов более не имею.
-
anduzenko
-
-
- Повідомлень: 323
- З нами з: 18.10.17
- Подякував: 53 раз.
- Подякували: 32 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 01 січ, 2026 11:22
Faceless написав: Vadim_ написав: rjkz написав:
Что есть такое Блюзмобиль?
форум любителей автозвука , где это выражение(про мапед) впервые услышал и больше нигде не встречал
"Мопєд нє мой, я только размєстіл обʼяву"?
Здається цьому виразу більше, ніж Миколі років
незнаю , но это на истоках интернета, 1986, мабуть
встретился с товарищем дества где то в 1986 в селе, на каникулах, и он подарил мне западный журнал,какая полиграфия
я до сих пор в шоке,сейчас так не печатают , там было про оптоволокно , ОПТИКУ!!!!! жалею шо не знаю куда дел
, была выставка США в Магнитогорске или Челябинске
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 4289
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 634 раз.
- Подякували: 515 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 01 січ, 2026 13:09
В 86м был Чернобыль и расцвет "Модерн толкинг" а не оптоволокно.
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 5586
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 295 раз.
- Подякували: 369 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 01 січ, 2026 13:18
Faceless написав: Vadim_ написав: rjkz написав:
Что есть такое Блюзмобиль?
форум любителей автозвука , где это выражение(про мапед) впервые услышал и больше нигде не встречал
"Мопєд нє мой, я только размєстіл обʼяву"?
Здається цьому виразу більше, ніж Миколі років
Микола при союзе школу в отличии даже от меня успел закончить и получить первые 5 стипендий в рубасах(на алкоголь и кассеты с СекторомГаза)
А интернет вообще как средство получить файл откуда то по какому то запросу с компа на нашей территории(СНГ я имею ввиду) появился по моему в году так 97м и не в начале, а конце. И никаеих гуглов, ютубов, та даже видео компы ниже "пня" не раскрывали, никакое. А пентиум стоил тогда огого, пару тыщ с норм монитором SVGA.
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 5586
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 295 раз.
- Подякували: 369 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 01 січ, 2026 13:19
барабашов написав:
В 86м был Чернобыль и расцвет "Модерн толкинг" а не оптоволокно.
просто вы не столкнулись, тогда , с этим
в постсовке не было
,я был в шоке, шок больше чем Чернобыль , понимаю, у всех разные ценности.....и програмируемый калькулятор,два , на ввесь техникум
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 4289
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 634 раз.
- Подякували: 515 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 01 січ, 2026 13:27
Световод как силиконовый шнур передачи сигнала(инфракрасного как правило, ну или гибкая подсветка чего то в труднодоступном месте) типа как пульт на телек/видак давал, и оптокабель для связи на КВЧ с цифровой модуляцией несколько разные вещи.
И в медицине начали их(световоды) тогда использовать, помню по публикациям в "Технике молодёжи", в кишки когда лазят, ну и само собой в операциях на сердце.
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 5586
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 295 раз.
- Подякували: 369 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 01 січ, 2026 13:32
барабашов
многие тогда еще не родились
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 4289
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 634 раз.
- Подякували: 515 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 01 січ, 2026 13:36
барабашов написав:
Световод как силиконовый шнур передачи сигнала(инфракрасного как правило, ну или гибкая подсветка чего то в труднодоступном месте) типа как пульт на телек/видак давал, и оптокабель для связи на КВЧ с цифровой модуляцией несколько разные вещи.
И в медицине начали их(световоды) тогда использовать, помню по публикациям в "Технике молодёжи"
, в кишки когда лазят, ну и само собой в операциях на сердце.
а помните где был "юный техник" ?
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 4289
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 634 раз.
- Подякували: 515 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 01 січ, 2026 13:42
барабашов написав: Faceless написав:
Vadim_ написав:[quote="5919978:rjkz"]
Что есть такое Блюзмобиль?
форум любителей автозвука , где это выражение(про мапед) впервые услышал и больше нигде не встречал
"Мопєд нє мой, я только размєстіл обʼяву"?
Здається цьому виразу більше, ніж Миколі років
Микола при союзе школу в отличии даже от меня успел закончить и получить первые 5 стипендий в рубасах(на алкоголь и кассеты с СекторомГаза)
А интернет вообще как средство получить файл откуда то по какому то запросу с компа на нашей территории(СНГ я имею ввиду) появился по моему в году так 97м и не в начале, а конце. И никаеих гуглов, ютубов, та даже видео компы ниже "пня" не раскрывали, никакое. А пентиум стоил тогда огого, пару тыщ с норм монитором SVGA.[/quote]Я підозрюю що цей прикол ще до інтернету гуляв
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 37166
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1500 раз.
- Подякували: 8286 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: Чет 01 січ, 2026 13:48
барабашов написав: Faceless написав:
Vadim_ написав:[quote="5919978:rjkz"]
Что есть такое Блюзмобиль?
форум любителей автозвука , где это выражение(про мапед) впервые услышал и больше нигде не встречал
"Мопєд нє мой, я только размєстіл обʼяву"?
Здається цьому виразу більше, ніж Миколі років
Микола при союзе школу в отличии даже от меня успел закончить и получить первые 5 стипендий в рубасах(на алкоголь и кассеты с СекторомГаза)
А интернет вообще как средство получить файл откуда то по какому то запросу с компа на нашей территории(СНГ я имею ввиду) появился по моему в году так 97м и не в начале, а конце. И никаеих гуглов, ютубов, та даже видео компы ниже "пня" не раскрывали, никакое. А пентиум стоил тогда огого, пару тыщ с норм монитором SVGA.[/quote]Також повідомлялось, що японський учений від Університету Тохоку Джюнічі Нішізавою запропонував застосування оптичного волокна у сфері зв'язку ще у 1963 році, як було зазначено в книжці, надрукованій у 2004 році в Індії[5]. Нішізава винайшов інші технології, що сприяли вдосконаленню оптоволоконних комунікацій більшою мірою[6]. Згодом він відкрив оптичні градієнтні світловоди, як канал передачі світла від напівпровідникового лазера[7].
Вирішальний момент стався десь 1965 року, коли Чарльз К. Коу та Джордж А. Гокхем з британської компанії "Standard Telephones and Cables" вперше просунули ідею зменшення загасання в оптоволокні до показника, нижчого від 20 dB/km, таким чином ввівши оптичні кабелі у зону практичного застосування для телекомунікаційних мереж[8]. Вони стверджували, що загасання спричинялося швидше домішками, здатними бути вилученими у волокні, доступному в той час, аніж фундаментальним фізичним законом розсіювання. Вони правильно та послідовно теоретизували про зміну властивостей світла у середовищі оптичного волокна, та підказали матеріал, придатний для його виробництва —- кварцове скло із високим показником чистоти. Це відкриття привело Коу до отримання Нобелівської Премії в області фізики у 2009 році[9].
Принциповий рівень загасання у 20 dB/km був досягнутий вперше в 1970 році дослідниками Робертом Д. Морером, Дональдом Кеком, Пітером С. Шульцом, та Франком Зімаром, що працювали в американській скловарні «Corning Glass Work». Тепер це підприємство називається Corning Incorporated. Вони застосували світловід із рівнем згасання в 17 dB/km, у якому кварцове скло містило домішки титану. Кількома роками пізніше, вони створили оптоволокно з рівнем загасання в 4 dB/km, використовуючи діоксид германію як основу домішки. Настільки низьке загасання надало імпульсу телекомунікаціям з використанням оптичного волокна, та зробило Інтернет доступним. В 1981 році General Electric випустив сплавлений злиток кварцу, що був придатним для витягування в нитку довжиною 40 км[10].
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 37166
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1500 раз.
- Подякували: 8286 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
|
|
|
