2000-й рік. Здавав 1-кім. хрущика зі старим ремонтом біля метро Лук"янівська за 100 доларів. Черга стояла на два поверхи. Кастинг, фейсконтроль, місце роботи, рівень зарплати...ви вільні, наступний. Почувався господарем Всесвіту. Таж квартира після ремонту 2004 року з новими меблями: за 400 доларів моментально винайняли, 2005 рік для тих же клієнтів - 500 доларів, у липні 2006-го запропонував їм подовжити договір за 620 доларів, відмовилися, до вересня шукали іншу і ледь знайшли напівпорожню біля площі Шевченка за 500. Я здав за 700 дол., а у серпні 2008-го - за 1050 доларів для студента Інституту міжнародних відносин. Того ж місяця 1-кім. квартиру на Осокорках з ремонтом 2000-го року після будівельників протягом доби - за 750 дол. Золоті часи, які, здавалося, будуть вічними. ) Наразі три квартири в оренді - слізно назвати загальний дохід.[/quote]
в 2008 чешка трёшка на окраине , ремонт 2000 за день сдал за 500 , сейчас новострой в иной локации и ремонтом за хуливар бабла за теже 500, "бизнесс"