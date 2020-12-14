Додано: П'ят 02 січ, 2026 01:36

ihorkyiv написав: rjkz написав:

Ржу.

Когда-то в самом Киеве, невозможно было снять квартиру.

Не в курсе?

2000-й рік. Здавав 1-кім. хрущика зі старим ремонтом біля метро Лук"янівська за 100 доларів. Черга стояла на два поверхи. Кастинг, фейсконтроль, місце роботи, рівень зарплати...ви вільні, наступний. Почувався господарем Всесвіту. Таж квартира після ремонту 2004 року з новими меблями: за 400 доларів моментально винайняли, 2005 рік для тих же клієнтів - 500 доларів, у липні 2007-го запропонував їм подовжити договір за 620 доларів, відмовилися, до вересня шукали іншу і ледь знайшли напівпорожню біля площі Шевченка за 500. Я здав за 700 дол., а у серпні 2008-го - за 1050 доларів для студента Інституту міжнародних відносин. Того ж місяця 1-кім. квартиру на Осокорках з ремонтом 2000-го року після будівельників протягом доби - за 750 дол. Золоті часи, які, здавалося, будуть вічними. ) Наразі три квартири в оренді - слізно назвати загальний дохід.[/quote]То вы продешевили.Примеры.1998 год. Пустая 2к в брежневке на ул.Багговутовской. 150 долларов.2001 год. Пустая 2к ул. Ольжича. Сталинка. 180 долларов.Не успел воспользоваться временем, но 2008 год, апрель. Ылитный АППС. Висит объява - "Сниму для себя 2к до 1500 евро". Консьержка меня чуть-ли не за рукав ловила - клиенты тогда вместо рыл, консьержей распрашивали про свободные хаты.Говорит, есть клиенты на 1500 долларов, на 1200 долларов.Потом к концу года сдал еле-еле за 500 долларов.А пока ремонт делал...например, плиточник/плиточники один снимал на Туполева за 850 1к хрущ (2004 год) другие (на двоих снимали) 1к на Грекова (Сырец) тоже хрущ и тоже за 850 но уже 2008 год. Первый мне клал плитку в моей квартире, вторые в арендном АППСе.