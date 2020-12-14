RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12665126661266712668
Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2026 10:23

х2 на кінець

Оналітег всія Україна вангує мінімум х2
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42013
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1622 раз.
Подякували: 2872 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2026 10:25

  flyman написав:Оналітег всія Україна вангує мінімум х2

воу! я уже и забыл о его существовании :shock:
maniachello
 
Повідомлень: 473
З нами з: 25.03.08
Подякував: 91 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 06 січ, 2026 10:39

  Banderlog написав:
  yama написав:
  smdtranz написав:ну и конечно, делать ядерное оружие, наплевав на все писки из-за границы,
тогда USA и остальньіе первьіми прилетят нас бомбить как Иран, хотите бьіть новьім Ираном ? дорбо пожаловать - начинайте ядерную програму
іран сильніше розбомблений за Україну?

Украина пострадала несоизмеримо сильнее, чем Иран.

1. Масштаб войны
Украина — полномасштабная война с регулярной армией ядерной державы.
Авиация, ракеты, дроны, артиллерия, оккупация территорий.
Иран — не был объектом тотальной войны на своей территории.
Были точечные удары, диверсии, кибератаки, иногда удары по военным объектам — но не систематическая бомбардировка страны.
2. Разрушения
Украина:
Сотни тысяч разрушенных домов
Уничтоженные города и районы (Мариуполь, Бахмут, Авдеевка, Северодонецк и т.д.)
Разбитая энергетика, ТЭЦ, ГЭС, инфраструктура
Иран:
Нет разрушенных городов
Нет ковровых или регулярных бомбардировок жилых районов
Удары — эпизодические и ограниченные
3. Потери среди гражданских
Украина: десятки тысяч погибших гражданских, миллионы беженцев, депортации.
Иран: нет сопоставимых гражданских потерь от войны на своей территории.
4. Оккупация и контроль территории
Украина: оккупированные территории, фильтрация, пытки, похищения, уничтожение городов.
Иран: ни одного оккупированного региона.
5. Экономический и демографический удар
Украина:
Миллионы людей выехали
Колоссальный ущерб ВВП
Потеря территорий и производств
Иран:
Экономика страдает в основном от санкций, а не от войны на своей земле
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5883
З нами з: 17.12.22
Подякував: 212 раз.
Подякували: 481 раз.
 
Профіль
 
3
2
2
  #<1 ... 12665126661266712668
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2534, 2535, 2536
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
25354 17418808
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 жов, 2025 00:45
ihorkyiv
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1380 6849741
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 07:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 86550
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (1428)
06.01.2026 03:24
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.