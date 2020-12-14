Да ріст на носі, треба брати на всю каклєту
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 07 січ, 2026 16:25
Додано: Сер 07 січ, 2026 18:07
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Так Бетон же говорит шо брать и под ремонт то нечего, не то что с готовым ремонтом с плинтусАии и шторами от Эйра.
Все прохавали цимус и хотят тупо денег
Ну не в Запоре ж на Космосе и с Харькове на Салтовке прелести скупать?
Додано: Сер 07 січ, 2026 21:09
Додано: Чет 08 січ, 2026 02:12
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Наверно шоб потом коммуналку рублями как в Симфере и Ялте не платить.
Шутка.
Сами решайте где скупать и по каким ценам.
Зараз переглядають цей форум: Gastarbaiter і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|