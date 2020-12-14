RSS
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 07:36

  Freza написав:Ухх, дорожай какой бодрый…



Хрименко сказал рост в гривне два раза значит рост в два раза.
Сколько будет гривен за 1 долар после войні, никто не скажет сейчас.
Может біть 50 а может и 150. :D
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 10:34

  Хомякоид написав:
  Freza написав:Ухх, дорожай какой бодрый…



Хрименко сказал рост в гривне два раза значит рост в два раза.
Сколько будет гривен за 1 долар после войні, никто не скажет сейчас.
Может біть 50 а может и 150. :D

Ближче до 150.

Потрібно влаштувати перекличку дорожайників. Щось всі пропали. Замело їх снігом, чи "шахедами" розбомбило??
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 10:37

  Freza написав:Ухх, дорожай какой бодрый…

А де отвєтка, від міндича, зеленського, баканова? Де Фламінго, Нєптуни, мідлстрайки?
Питання стоїть просто: або керманичі-дерибаничі запустять в серію власні ракети і стануть виносити інфраструктуру Московії, або - привіт, петлюрівський вагончик і польський кордон!
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 10:39

  Frant написав:
  Хомякоид написав:
  Freza написав:Ухх, дорожай какой бодрый…



Хрименко сказал рост в гривне два раза значит рост в два раза.
Сколько будет гривен за 1 долар после войні, никто не скажет сейчас.
Может біть 50 а может и 150. :D

Ближче до 150.

Потрібно влаштувати перекличку дорожайників. Щось всі пропали. Замело їх снігом, чи "шахедами" розбомбило??

При 150 за долар, ти і тобі подібні бомжі будуть голубів по помийках ловити)
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 10:40

Черчиль, заспокойся!
Ти вже на фронті?
Воюєш за свій маєток і за українську корупцію????
А твій дружбан, "безробітний" юрист, який оформлював собі субсидію на свій будинок - куди пропав?

Скоро нічого буде доїти, на цій території.
В принципі, вже зараз самостійна охлократія існує в борг, на подачки від Європи. Ну, що буде далі в стране крєпкіх бесхозяйствєнніков, нестримних корупціонерів і вмілих дезорганізаторів- вже очевидно
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 10:48

  Frant написав:
  Хомякоид написав:
  Freza написав:Ухх, дорожай какой бодрый…



Хрименко сказал рост в гривне два раза значит рост в два раза.
Сколько будет гривен за 1 долар после войні, никто не скажет сейчас.
Может біть 50 а может и 150. :D

Ближче до 150.

Потрібно влаштувати перекличку дорожайників. Щось всі пропали. Замело їх снігом, чи "шахедами" розбомбило??


А й справді, де всі поділись ?
Здається відділи проодажів та риловські агенства остаточно порізали фонди на маркетинг.
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 10:52

  Frant написав:Черчиль, заспокойся!
Ти вже на фронті?
Воюєш за свій маєток і за українську корупцію????
А твій дружбан, "безробітний" юрист, який оформлював собі субсидію на свій будинок - куди пропав?

Скоро нічого буде доїти, на цій території.
В принципі, вже зараз самостійна охлократія існує в борг, на подачки від Європи. Ну, що буде далі в стране крєпкіх бесхозяйствєнніков, нестримних корупціонерів і вмілих дезорганізаторів- вже очевидно


б*** на мінах міпіарди вже крадуть.
Ну зовсім вже поїхали.
Саджати на пожитєво з конфіскацією.
