Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 09 січ, 2026 18:46
дійсно бридко і огидно
kingkongovets
- Повідомлень: 12091
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2763 раз.
2
Додано: П'ят 09 січ, 2026 18:51
pesikot написав: Хомякоид написав:
Кличко вже втік. не має в Києві.
Це ти з Німечинни роздивився ? ))
На рошенівському торті було написано.
Хомякоид
- Повідомлень: 2749
- З нами з: 19.09.14
- Подякував: 3148 раз.
- Подякували: 459 раз.
1
Додано: П'ят 09 січ, 2026 18:54
Хомякоид написав: pesikot написав: Хомякоид написав:
Кличко вже втік. не має в Києві.
Це ти з Німечинни роздивився ? ))
На рошенівському торті було написано.
Мразота - рот свій чорний закрий
pesikot
- Повідомлень: 13075
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
2
2
Додано: П'ят 09 січ, 2026 19:12
Кому то сегодня арматуртурным прутом перебьют лапки
44 кости - 44 перелома, а ведь можно ещё и некоторые раздробить!
барабашов
- Заблокований
- Повідомлень: 5622
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 295 раз.
- Подякували: 369 раз.
Додано: П'ят 09 січ, 2026 19:15
Может зальют конн'як?
Перемогу святкувати не видходячи вид зомбоящику
барабашов
- Заблокований
- Повідомлень: 5622
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 295 раз.
- Подякували: 369 раз.
Додано: П'ят 09 січ, 2026 19:18
барабашов написав:
Кому то сегодня арматуртурным прутом перебьют лапки
44 кости - 44 перелома, а ведь можно ещё и некоторые раздробить!
Тебе в Турции уже развальцевали вход, который обычные люди используют как выход ? )
pesikot
- Повідомлень: 13075
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
2
2
Додано: П'ят 09 січ, 2026 19:37
Бетон написав:
«Звертаюся до мешканців столиці, в кого є можливість тимчасово виїхати за місто, де є альтернативні джерела живлення та тепла, зробіть це», – написав мер
ㅤ
Так убери вертухаев вокруг Киева и я выеду. Велосипедный умник
Чмо, не кіпішуй, виідеш)
Невже такий заможний пан боіться тцк?)
cherchiltank
- Повідомлень: 1598
- З нами з: 31.05.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 251 раз.
Додано: П'ят 09 січ, 2026 19:39
Хомякоид написав: Frant написав:
Це боротьба з корупцією!
Нарешті баканов, зеленський, міндич, єрмак стали енергійно душити корупцію в Україні!
Слава богу, нарешті український нароТ дочекався ефективних менеджерів!
Кличко вже втік. не має в Києві.
Не звезди)
cherchiltank
- Повідомлень: 1598
- З нами з: 31.05.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 251 раз.
Додано: П'ят 09 січ, 2026 20:01
барабашов написав:
Может зальют конн'як?
Перемогу святкувати не видходячи вид зомбоящику
Ю.Касьянов:
"Саме час випускати «фламінго». Бо для чого вони ще потрібні, це ж не салат «Олівʼє», який не можна чіпати до нового року.
Саме час випускати фламінго, балістику, ракети-дрони і що там ще в нас є. Бо це ж робиться не тільки для гламурних презентацій, арабських інвестицій і обкладинок «Форбс».
Саме час. Бо для того, щоб українці зігрілися в своїх пошкоджених оселях без тепла і електрики, дуже потрібна помста."
Frant
- Повідомлень: 23300
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1786 раз.
- Подякували: 2581 раз.
Додано: П'ят 09 січ, 2026 20:03
cherchiltank написав: Бетон написав:
«Звертаюся до мешканців столиці, в кого є можливість тимчасово виїхати за місто, де є альтернативні джерела живлення та тепла, зробіть це», – написав мер
ㅤ
Так убери вертухаев вокруг Киева и я выеду. Велосипедный умник
Чмо, не кіпішуй, виідеш)
Невже такий заможний пан боіться тцк?)
Черчиль, ти вже на фронті?
Чи ремонтуєш бронетехніку ЗСУ в цехах без опалення, лежачи на бетонній підлозі за 21000 грн?
Разом з паном юристом Трололо???
Багато бажаючих доїти цю нещасну країну, а воювати за неї чи працювати в оборонці - щось мало бажаючих
Востаннє редагувалось Frant
в П'ят 09 січ, 2026 20:08, всього редагувалось 2 разів.
Frant
- Повідомлень: 23300
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1786 раз.
- Подякували: 2581 раз.
