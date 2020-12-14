RSS
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 19:39

  Хомякоид написав:
  Frant написав:
  Хомякоид написав:Пішло поїхало.
https://epravda.com.ua/infrastruktura/u ... pla-816346
У КМДА запевняють, що злиття води не означає тривалу відсутність тепла

Це боротьба з корупцією!
Нарешті баканов, зеленський, міндич, єрмак стали енергійно душити корупцію в Україні!
Слава богу, нарешті український нароТ дочекався ефективних менеджерів!


Кличко вже втік. не має в Києві.

Не звезди)
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1597
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 251 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 20:32

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Хомякоид написав:Кличко вже втік. не має в Києві.

отрыгнул после паленки винницкий "мамкин инвестор" из нимеччыны не имеющий НИКАКОГО отношения к Киеву в принципе...
ветка превратилась в помойку усилиями данного персонажа и днепровских "воротил"...
сумно бл...
Прохожий
 
Повідомлень: 14256
З нами з: 05.06.13
Подякував: 933 раз.
Подякували: 1463 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 20:34

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Frant написав:Чи гидко і бридотно, під час війни ... будувати скляні мости для розваги охлоса?

обоснуй наброс
Прохожий
 
Повідомлень: 14256
З нами з: 05.06.13
Подякував: 933 раз.
Подякували: 1463 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 20:39

на похайпувати

  Bolt написав:
  Бетон написав:«Звертаюся до мешканців столиці, в кого є можливість тимчасово виїхати за місто, де є альтернативні джерела живлення та тепла, зробіть це», – написав мер




Так убери вертухаев вокруг Киева и я выеду. Велосипедный умник

Та норм можно от них сьепнуть😎
https://www.instagram.com/reel/DTQCGlRCI0t/?l=1

"ловля на живця" для хайпу
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42047
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1622 раз.
Подякували: 2872 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 21:41

Завжди дуже недалекоглядною та небезпечною є недооцінка ворога.

З перших днів війни у наших людей склалось якесь трохи хибне враження про слабкого противника. Так, середньостатистична піхота рф виглядає х***во, але вони ніколи й не ставили на якість підготовки піхотинців. Росіяни якість можуть собі дозволити компенсувати кількістю, зброєю та забезпеченням. Варто лише подивитись на рівень розвитку безпілотних технологій та те, в якій кількості армія рф їх застосовує. А сміятись над недолугим «орєшніком» на фоні тотальних відключень - теж, як мінімум, досить дивно.

Наші вороги ведуть війну проти України вже 12 років, з них 4 - велику, надзвичайно активну і масштабну. Вони розвивають технології, вдосконалюють свою тактику, та на жаль, просуваються вперед. Я особисто нічого смішного в цьому не бачу.

@MaksymZhorin
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23298
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1786 раз.
Подякували: 2581 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 21:50

  Прохожий написав:
  Frant написав:Чи гидко і бридотно, під час війни ... будувати скляні мости для розваги охлоса?

обоснуй наброс

Що тобі пояснити? Що державою з 2019 керують нікчеми, дерибанщики і дилетанти???
В принципі, з 1991 вони при владі.
Жодного досягненнч, жодного успіху.
Лише втратм і пройопи всього. Ну і переможні відосики для охлосу.


Петлюрівський вагон чекає нових пасажирів!
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23298
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1786 раз.
Подякували: 2581 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 22:26

  Vadim_ написав:
  Frant написав:
  Хомякоид написав:Потрібно влаштувати перекличку дорожайників. Щось всі пропали. Замело їх снігом, чи "шахедами" розбомбило??


А й справді, де всі поділись ?
Здається відділи проодажів та риловські агенства остаточно порізали фонди на маркетинг.

сегодня ехал в лифте с рылами и их клиентами, такие все стильные и льстивые в своём общении между собой, чувствовал себя бомжом в своих джинсах за 100 баксов :mrgreen:

Это лицемерная лесть приправленная понтами
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5893
З нами з: 17.12.22
Подякував: 213 раз.
Подякували: 481 раз.
 
Профіль
 
3
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 22:28

  kingkongovets написав:Зображення

дійсно бридко і огидно

Мне интересно увидеть петрова и разных борзых блогеров и блогерш в реальной встрече с Кличко. Как они будут ссаться себе в штанишки
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5893
З нами з: 17.12.22
Подякував: 213 раз.
Подякували: 481 раз.
 
Профіль
 
3
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 22:34

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Причём здесь Кличко вообще к обороне страны?
Он нормально осваивает бюджет.
Столько развязок, мостов, парков и дорог не делалось никогда.
А за реконструкцию аллеи художников, строительство мостов стеклянного и моста-волны, ему вообще цены нет
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5893
З нами з: 17.12.22
Подякував: 213 раз.
Подякували: 481 раз.
 
Профіль
 
3
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 09 січ, 2026 22:42

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

В хату свиньи лезут, коридор развалили, крыша горит, но ремонт комнаты мы красивый делаем да.Что раньше до пожара мешало его делать?И почему именно сейчас когда того и гляди свиньи дверь в комнату высадят? Логичнее было б все силы бросить на укрепление этих дверей, а не клеить обои в комнате и ламинат перестилать.Не, я понимаю что есть охрана которая свиней не пускать должна и крышу тушить.Но если она не справляется то всем пофиг, это ж не их дело.Их дело стены красить.
Востаннє редагувалось посетитель в П'ят 09 січ, 2026 22:47, всього редагувалось 1 раз.
посетитель
 
Повідомлень: 1587
З нами з: 22.12.18
Подякував: 5 раз.
Подякували: 241 раз.
 
Профіль
 
