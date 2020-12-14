Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
давно звернув увагу, що більше всього гонять на Кличка та розповсюджують оці тупорилі меми про нього саме понаїхи та іногородні, які або не мають уявлення про реальний стан речей в місті, або не знають як Київ виглядав до нього
не паліться так і не демонструйте власну обмеженість та тупорилість
форум дійсно завдяки вам вже давно колупає дно
зи: до речі привіт нашій «неупередженій» модераціі, яка видалила мій попередній допис, де не було абсолютно нічого забороненого
Петрик Похмільський Не час думати, кому належить земля, яку треба захищати! В когось 460 гектарів у Карпатах, в когось два квадратних метри - але ж то все наша спільна земля. Це не Льовочкіна гектари, це наші спільні гектари. І бурштин спільний, і ліс, і гарні території над річками і так далі. Думайте про вічне, держава розбереться кому скільки землі виділити.
kingkongovets написав:давно звернув увагу, що більше всього гонять на Кличка та розповсюджують оці тупорилі меми про нього саме понаїхи та іногородні, які або не мають уявлення про реальний стан речей в місті, або не знають як Київ виглядав до нього
не паліться так і не демонструйте власну обмеженість та тупорилість
форум дійсно завдяки вам вже давно колупає дно
зи: до речі привіт нашій «неупередженій» модераціі, яка видалила мій попередній допис, де не було абсолютно нічого забороненого
kingkongovets написав:давно звернув увагу, що більше всього гонять на Кличка та розповсюджують оці тупорилі меми про нього саме понаїхи та іногородні, які або не мають уявлення про реальний стан речей в місті, або не знають як Київ виглядав до нього
не паліться так і не демонструйте власну обмеженість та тупорилість
форум дійсно завдяки вам вже давно колупає дно
зи: до речі привіт нашій «неупередженій» модераціі, яка видалила мій попередній допис, де не було абсолютно нічого забороненого
Ккц, твоє ділення мешканців Києва на корінних киян і понаєхів свідчить про твою абсолютну тупість. Якщо ти хочеш виділитись серед своїх друзів, купи дисертацію юриста, медика, історика. Ціна копійчана
Востаннє редагувалось Frant в Суб 10 січ, 2026 19:24, всього редагувалось 2 разів.
Люди, які писали, що до 24.02.2022 не було оголошено євакуації - це погано І люди, які пишуть, що зараз було запроповано виїхати - це теж погано
Це одні і ті самі люди
Це ті, хто голосував за зеленського і його безракетних клоунів, баканових і міндичей в травні 2019??? За перекладку годної радянської плитки на сучасну кераміку, за безграмотних торговок на посадах міністрів енергетики, за непідготовку до війни??? За корупцію і дерибан, за самознищення самостійної держави????