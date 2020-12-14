|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Нед 11 січ, 2026 00:17
Бетон написав:
Спасибо, что упомянули с маленькой буквы.
В этот раз точно не хотел обидеть, просто не подумал что никнейм так много значит для Вас
fox767676
Додано: Нед 11 січ, 2026 02:05
kingkongovets написав:
а список його досягнень погугли сам, мене давно задовбало відповідати на це тупе питання, можеш почати з кількості відремонтованих і відбудованих під час його каденціі заново мостів і мостових переходів, заразом погугли скільки в цьому плані зробили його попередники, коли дізнаєшся - розкажу що гуглити далі
Це ти погугли, що поганого було, або не зробленого. А можеш навіть не гуглити. Ти вже сам відповів, "відремонтованих і відбудованих", найкращі мери це будували з нуля, як і дороги, школи, садочки, гігантські тепло, водо, енерго мережі, мости через Дніпро, лінії метро і громадського транспорту.
Вот корисна порада - посидь тихо на лавочці в підметеному парку, для тебе лавочка, це офігіти які досягнення багатомільйонного міста. Але покакай дома, бо громадських туалетів немає.
dr_bastm
Додано: Нед 11 січ, 2026 02:24
dr_bastm написав: kingkongovets написав:
а список його досягнень погугли сам, мене давно задовбало відповідати на це тупе питання, можеш почати з кількості відремонтованих і відбудованих під час його каденціі заново мостів і мостових переходів, заразом погугли скільки в цьому плані зробили його попередники, коли дізнаєшся - розкажу що гуглити далі
Це ти погугли, що поганого було, або не зробленого. А можеш навіть не гуглити. Ти вже сам відповів, "відремонтованих і відбудованих", найкращі мери це будували з нуля, як і дороги, школи, садочки, гігантські тепло, водо, енерго мережі, мости через Дніпро, лінії метро і громадського транспорту.
Вот корисна порада - посидь тихо на лавочці в підметеному парку, для тебе лавочка, це офігіти які досягнення багатомільйонного міста. Але покакай дома, бо громадських туалетів немає.
г***, розкажи - які мери щось робили для Києва?)
Можеш не відповідати - я і так поняв що ти генетичне сміття із понаєхавших)
cherchiltank
Додано: Нед 11 січ, 2026 02:46
Господар Вельзевула написав:
Вложение в киевскую недвижимость считаю очень надежным вложением, война лишь изначально покачнула цены вниз,теперь вижу невероятную стабильность и даже рост.
В творящемся адском звиздеце как-то ракеты, шахеды, отсутствие света, воды,тепла, слив теплоносителя с труб, бусификации- актив не падает до ноля, как положено,а растет.
Народ адаптировался к военным реалиям и голосует долларом в пользу КРЖН.
Вижу лишь две непонятных переменных впереди, хоть возможно и далеких.
1- обвал гривны то того уровня где ей место
2-открытие границ для мужчин-ухилянтов.
Как отреагирует рынок на эти две вводные?
Имхо, на вторую-никак, те кто не мог выехать те и квартиры не покупали, а вот курс гривны эдак 1 к 200 может пообрушить, по крайней мере при скачке с 12 до 27 цены падали.
3 - лібералізація НБУ із зняттям ліміту в еквіваленті 100К грн та дозвліл SWIFT на трансграничні перекази
flyman
Додано: Нед 11 січ, 2026 02:51
Господар Вельзевула написав: Frant написав:
Йому нічого більше сказати на захист Кличка
Следует заметить,пан Франт,что Кличко лучше своей предсказуемостью, он физиологически не способен так вдохновенно врать, как миньоны зеленого кодла, что делает его куда меньшим злом.
И правильно он пишет-валите нахрен с Киева, мы ничего сделать не сможем.
А что можно сделать когда кацапы насыпают,как с ведра? Только рассредоточится по норам с источниками индивидуального обогрева и криницями.
Это честно,по крайней мере.
Чомусь до 24.02.22 не було чутно від нього закликів. Мабуть, не знав.
flyman
Додано: Нед 11 січ, 2026 03:09
flyman написав: Господар Вельзевула написав: Frant написав:
Йому нічого більше сказати на захист Кличка
Следует заметить,пан Франт,что Кличко лучше своей предсказуемостью, он физиологически не способен так вдохновенно врать, как миньоны зеленого кодла, что делает его куда меньшим злом.
И правильно он пишет-валите нахрен с Киева, мы ничего сделать не сможем.
А что можно сделать когда кацапы насыпают,как с ведра? Только рассредоточится по норам с источниками индивидуального обогрева и криницями.
Это честно,по крайней мере.
Чомусь до 24.02.22 не було чутно від нього закликів. Мабуть, не знав.
Закликів до чого, бомж?)
cherchiltank
Додано: Нед 11 січ, 2026 07:45
Господар Вельзевула написав: Frant написав:
Йому нічого більше сказати на захист Кличка
Следует заметить,пан Франт,что Кличко лучше своей предсказуемостью, он физиологически не способен так вдохновенно врать, как миньоны зеленого кодла, что делает его куда меньшим злом.
И правильно он пишет-валите нахрен с Киева, мы ничего сделать не сможем.
А что можно сделать когда кацапы насыпают,как с ведра? Только рассредоточится по норам с источниками индивидуального обогрева и криницями.
Это честно,по крайней мере.
он ведь говорит о том что мэр сделал существенного до этого?
Vadim_
Додано: Нед 11 січ, 2026 07:54
dr_bastm написав: kingkongovets написав:
а список його досягнень погугли сам, мене давно задовбало відповідати на це тупе питання, можеш почати з кількості відремонтованих і відбудованих під час його каденціі заново мостів і мостових переходів, заразом погугли скільки в цьому плані зробили його попередники, коли дізнаєшся - розкажу що гуглити далі
Це ти погугли, що поганого було, або не зробленого. А можеш навіть не гуглити. Ти вже сам відповів, "відремонтованих і відбудованих", найкращі мери це будували з нуля, як і дороги, школи, садочки, гігантські тепло, водо, енерго мережі, мости через Дніпро, лінії метро і громадського транспорту.
Вот корисна порада - посидь тихо на лавочці в підметеному парку, для тебе лавочка, це офігіти які досягнення багатомільйонного міста. Але покакай дома, бо громадських туалетів немає.
кстати, сам давно обратил на это внимание(Днепр),это огромная проблема ,физиология , приспичило по "большому" далеко и долго не протянеш, зато все обочины и тротуары раскрашены синей-белой краской
Vadim_
Додано: Нед 11 січ, 2026 08:02
cherchiltank написав:
Бомжі - вам було х... жити при всіх мерах - знайдіть роботу або якусь мусореу - що ви робите в цій нілці?)
Ваше життєве завдання - просто здохнути не залишивши генетичного сміття після себе - вот і вьо)
Черчилль, ти вже на фронті?
Чи ти працюєш в оборонці, при -10 °С в цехах без опаленння ремонтуєш бронетехніку ЗСУ?
Зазвичай корупцію і дерибан одобряють ті, хто має з цього прибуток.
Frant
Додано: Нед 11 січ, 2026 08:30
Vadim_ написав: dr_bastm написав: kingkongovets написав:
а список його досягнень погугли сам, мене давно задовбало відповідати на це тупе питання, можеш почати з кількості відремонтованих і відбудованих під час його каденціі заново мостів і мостових переходів, заразом погугли скільки в цьому плані зробили його попередники, коли дізнаєшся - розкажу що гуглити далі
Це ти погугли, що поганого було, або не зробленого. А можеш навіть не гуглити. Ти вже сам відповів, "відремонтованих і відбудованих", найкращі мери це будували з нуля, як і дороги, школи, садочки, гігантські тепло, водо, енерго мережі, мости через Дніпро, лінії метро і громадського транспорту.
Вот корисна порада - посидь тихо на лавочці в підметеному парку, для тебе лавочка, це офігіти які досягнення багатомільйонного міста. Але покакай дома, бо громадських туалетів немає.
кстати, сам давно обратил на это внимание(Днепр),это огромная проблема ,физиология , приспичило по "большому" далеко и долго не протянеш, зато все обочины и тротуары раскрашены синей-белой краской
Якщо не виглядаєш як бомж і алкоголік (ти ж не виглядаєш, да?) тебе в будь яку кафешку пустять зайти в туалет навіть безкоштовно. Якщо у тебе останні гроші витратились на ханку, раптом. В Києві так. В Дніпрі хіба інакше?
Hotab
