Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 11 січ, 2026 19:17
Бетон написав: Хомякоид написав:
Чим менше поверховість тим комфортніше життя, в Європі це давно вже зрозуміли.
Это миф.
Малоэтажка — это не «комфорт», а растянутая плотность: больше расстояний, больше машин, меньше сервиса.
Ту же площадь просто размазывают по земле — и выдают это за заботу о людях.
Про Европу не надо рассказывать.
Сначала поживите там и попробуйте оплатить лифт, обслуживание и инфраструктуру в доме на 6–7 этажей, где квартир в разы меньше.
В ЯГ у меня 12 этажей. И ремонт лифта по 10 тысяч с квартиры.
Готовы платить такие бабки??
Счёт быстро отрезвляет.
Хотите малоэтажку — отлично.
Только тогда:
машина обязательна, сервисов минимум, спортзал и супермаркет чесать бог знает куда
Лестница вместо лифта — и вперёд, в комфорт.
Этажность не делает жизнь удобной.
Её делают плотность, экономика и инфраструктура.
Я в Варшаве 3 киллометра ехал (2022) пол часа. А за кофе чесать нужно киллометр, потому что умники строят в длину, а не в высоту. Людей нет
Нифига не согласен.
Видел документалку, на немецком кажеться, они сілалась на иследования научніе.
При прочих равніх, чем ниже застройка, тем ниже уровень криминалитета, тем лучше у людей самочуствие, ниже уровень шума что вляет на здоровье.
Я жил в Германии в 3, 5 и 9 етажке. В 9 єтажке біл лифт. Не заметил каких то там невероятніх платежей за комуналь.
Понял что нужен свой дом.
Да без машині в частном доме практически никак. Но в Германии кругом автобані.
Как правило 10-20 минут и ті на автобане а там хоть двести лети.
Если ситуация что 3 км. за 30 мин. ето для Германии екстрим. Может біть только если попасть на аварию.
Я езжу много и плотно по Германии. Здесь такого нет.
Последний раз 1.5 месяца в Берлине в командировке. Ездил спокойно. Не центр. Пригород. Район аеропорта.
1
Додано: Нед 11 січ, 2026 20:02
Бетон написав: Хомякоид написав:
Чим менше поверховість тим комфортніше життя, в Європі це давно вже зрозуміли.
Это миф.
Малоэтажка — это не «комфорт», а растянутая плотность: больше расстояний, больше машин, меньше сервиса.
Ту же площадь просто размазывают по земле — и выдают это за заботу о людях.
Про Европу не надо рассказывать.
Сначала поживите там и попробуйте оплатить лифт, обслуживание и инфраструктуру в доме на 6–7 этажей, где квартир в разы меньше.
В ЯГ у меня 12 этажей. И ремонт лифта по 10 тысяч с квартиры.
Готовы платить такие бабки??
Счёт быстро отрезвляет.
Хотите малоэтажку — отлично.
Только тогда:
машина обязательна, сервисов минимум, спортзал и супермаркет чесать бог знает куда
Лестница вместо лифта — и вперёд, в комфорт.
Этажность не делает жизнь удобной.
Её делают плотность, экономика и инфраструктура.
Я в Варшаве 3 киллометра ехал (2022) пол часа. А за кофе чесать нужно киллометр, потому что умники строят в длину, а не в высоту. Людей нет
8-14 оптимально для массовой застройки миллионика
такая этажность советских Хрещатика, Леси Украинки, Голосевского проспекта и современных КАН
Додано: Нед 11 січ, 2026 21:58
Прохожий написав: Бетон написав: Хомякоид написав:
Чим менше поверховість тим комфортніше життя, в Європі це давно вже зрозуміли.
Это миф.
Малоэтажка — это не «комфорт», а растянутая плотность: больше расстояний, больше машин, меньше сервиса.
Ту же площадь просто размазывают по земле — и выдают это за заботу о людях.
Про Европу не надо рассказывать.
Сначала поживите там и попробуйте оплатить лифт, обслуживание и инфраструктуру в доме на 6–7 этажей, где квартир в разы меньше.
В ЯГ у меня 12 этажей. И ремонт лифта по 10 тысяч с квартиры.
Готовы платить такие бабки??
Счёт быстро отрезвляет.
Хотите малоэтажку — отлично.
Только тогда:
машина обязательна, сервисов минимум, спортзал и супермаркет чесать бог знает куда
Лестница вместо лифта — и вперёд, в комфорт.
Этажность не делает жизнь удобной.
Её делают плотность, экономика и инфраструктура.
Я в Варшаве 3 киллометра ехал (2022) пол часа. А за кофе чесать нужно киллометр, потому что умники строят в длину, а не в высоту. Людей нет
Частково погоджуюсь про розмазаність. Але про ліфт - такі собі аргументи. Наприклад київський Вікторі (біля вокзалу) як я памятаю мав 17 квартир на поверсі і 33 поверхи, 2 ліфта. Навантаження на один ліфт - 280 квартир. Я живу в стандартній польській 5-ти поверхівці, 7 квартир на поверх і 1 ліфт - на один ліфт - 35 квартир
. І це ще я не кажу про відстані які проходить ліфт в 33-поверхівці, і навантаження для канату на 33 поверхи.
покупая квартиру в Виктори нужно включить голову
у меня есть квартира в 24х этажке, 115 квартир и ЧЕТЫРЕ лифта)
а вот если у вас сломается этот ОДИН то что?
У меня была там квартира.
Там 8 лифтов. С обратной стороны ещё четыре.
Это фактически доходный дом, где всё сдаётся
На один лифт получается те же 280/8= 35 квартир на 1 лифт, но простоя никогда не будет.
А когда в ЯГ сломался грузовой, то это коллапс - подъём материала или инвалида-бабули
Додано: Нед 11 січ, 2026 21:59
Господар
заходите на ветку географической диверсификации глубокоуважаемого Bobua
чтобы не истерить за бесцельно прос-ное как Frant - все там будем если будем пренебрегать рисками
Додано: Нед 11 січ, 2026 22:04
Бетон
когда-то хотел купить там, верхние этажи однушки продавались по 40куе, ( а может и по 36) в 2017. когда уже было этажей 12 монолита готово. и что характерно, почти вовремя сдали
32 этаж, высота 100 метров… видно, наверное, и Житомир в хорошую погоду)
Додано: Нед 11 січ, 2026 22:20
Перед вторжением в планах была стройка 40этажки на Оболони
Я шутил что с нее Беларусь будет видна
А теперь от таких видов только уныние
Это опять же Господарнику на заметку, который считает что Киев ощутимо безопаснее Днепра
Додано: Нед 11 січ, 2026 22:41
fox767676 написав:Господар
заходите на ветку географической диверсификации глубокоуважаемого Bobua
чтобы не истерить за бесцельно прос-ное как Frant - все там будем если будем пренебрегать рисками
Ну для меня бесцельно просранное-это не купить по совету Бетона в начале 2024 пару хат.Щас бы трицаточку как с куста. Мелочь,а приятно.
Помиральные прогнозы пока не сбылись в плане недвижимости.
Додано: Пон 12 січ, 2026 14:49
я бы перефразировал: "Это ж как нужно любить Бетон
, чтобы строить его в такой дубарь"
Додано: Пон 12 січ, 2026 14:52
Хомякоид написав: Бетон написав: Хомякоид написав:
Чим менше поверховість тим комфортніше життя, в Європі це давно вже зрозуміли.
Это миф.
Малоэтажка — это не «комфорт», а растянутая плотность: больше расстояний, больше машин, меньше сервиса.
Ту же площадь просто размазывают по земле — и выдают это за заботу о людях.
Про Европу не надо рассказывать.
Сначала поживите там и попробуйте оплатить лифт, обслуживание и инфраструктуру в доме на 6–7 этажей, где квартир в разы меньше.
В ЯГ у меня 12 этажей. И ремонт лифта по 10 тысяч с квартиры.
Готовы платить такие бабки??
Счёт быстро отрезвляет.
Хотите малоэтажку — отлично.
Только тогда:
машина обязательна, сервисов минимум, спортзал и супермаркет чесать бог знает куда
Лестница вместо лифта — и вперёд, в комфорт.
Этажность не делает жизнь удобной.
Её делают плотность, экономика и инфраструктура.
Я в Варшаве 3 киллометра ехал (2022) пол часа. А за кофе чесать нужно киллометр, потому что умники строят в длину, а не в высоту. Людей нет
Нифига не согласен.
Видел документалку, на немецком кажеться, они сілалась на иследования научніе.
При прочих равніх, чем ниже застройка, тем ниже уровень криминалитета, тем лучше у людей самочуствие, ниже уровень шума что вляет на здоровье.
Я жил в Германии в 3, 5 и 9 етажке. В 9 єтажке біл лифт. Не заметил каких то там невероятніх платежей за комуналь.
Понял что нужен свой дом.
Да без машині в частном доме практически никак. Но в Германии кругом автобані.
Как правило 10-20 минут и ті на автобане а там хоть двести лети.
Если ситуация что 3 км. за 30 мин. ето для Германии екстрим. Может біть только если попасть на аварию.
Я езжу много и плотно по Германии. Здесь такого нет.
Последний раз 1.5 месяца в Берлине в командировке. Ездил спокойно. Не центр. Пригород. Район аеропорта.
Давайте полемізувати.
В германии низкий криминалитет и тишина не из-за этажей, а из-за денег, законов и контроля.
Этажность тут вообще ни при чём.
Частный дом + машина + автобан — это не комфорт, а костыли малоэтажки.
Если без машины нельзя жить, значит город уже проиграл.
Лифт в 5–7 этажах стоит ровно столько же, но платят за него в 2–3 раза меньше квартир
