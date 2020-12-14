Додано: Нед 11 січ, 2026 19:17

Бетон написав: Хомякоид написав: Чим менше поверховість тим комфортніше життя, в Європі це давно вже зрозуміли.

Чим менше поверховість тим комфортніше життя, в Європі це давно вже зрозуміли.

Это миф.

Малоэтажка — это не «комфорт», а растянутая плотность: больше расстояний, больше машин, меньше сервиса.

Ту же площадь просто размазывают по земле — и выдают это за заботу о людях.

Про Европу не надо рассказывать.

Сначала поживите там и попробуйте оплатить лифт, обслуживание и инфраструктуру в доме на 6–7 этажей, где квартир в разы меньше.



В ЯГ у меня 12 этажей. И ремонт лифта по 10 тысяч с квартиры.

Готовы платить такие бабки??

Счёт быстро отрезвляет.

Хотите малоэтажку — отлично.

Только тогда:

машина обязательна, сервисов минимум, спортзал и супермаркет чесать бог знает куда

Лестница вместо лифта — и вперёд, в комфорт.

Этажность не делает жизнь удобной.

Её делают плотность, экономика и инфраструктура.



Я в Варшаве 3 киллометра ехал (2022) пол часа. А за кофе чесать нужно киллометр, потому что умники строят в длину, а не в высоту. Людей нет Это миф.Малоэтажка — это не «комфорт», а растянутая плотность: больше расстояний, больше машин, меньше сервиса.Ту же площадь просто размазывают по земле — и выдают это за заботу о людях.Про Европу не надо рассказывать.Сначала поживите там и попробуйте оплатить лифт, обслуживание и инфраструктуру в доме на 6–7 этажей, где квартир в разы меньше.В ЯГ у меня 12 этажей. И ремонт лифта по 10 тысяч с квартиры.Готовы платить такие бабки??Счёт быстро отрезвляет.Хотите малоэтажку — отлично.Только тогда:машина обязательна, сервисов минимум, спортзал и супермаркет чесать бог знает кудаЛестница вместо лифта — и вперёд, в комфорт.Этажность не делает жизнь удобной.Её делают плотность, экономика и инфраструктура.Я в Варшаве 3 киллометра ехал (2022) пол часа. А за кофе чесать нужно киллометр, потому что умники строят в длину, а не в высоту. Людей нет

Нифига не согласен.Видел документалку, на немецком кажеться, они сілалась на иследования научніе.При прочих равніх, чем ниже застройка, тем ниже уровень криминалитета, тем лучше у людей самочуствие, ниже уровень шума что вляет на здоровье.Я жил в Германии в 3, 5 и 9 етажке. В 9 єтажке біл лифт. Не заметил каких то там невероятніх платежей за комуналь.Понял что нужен свой дом.Да без машині в частном доме практически никак. Но в Германии кругом автобані.Как правило 10-20 минут и ті на автобане а там хоть двести лети.Если ситуация что 3 км. за 30 мин. ето для Германии екстрим. Может біть только если попасть на аварию.Я езжу много и плотно по Германии. Здесь такого нет.Последний раз 1.5 месяца в Берлине в командировке. Ездил спокойно. Не центр. Пригород. Район аеропорта.