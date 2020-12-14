Я не утверждаю, что бетон очень красивый, а железобетон ещё красивее. Это и так ясно из поста maniachello
Всем нам хочется природу, домик у озера с комарами, но
Додано: Пон 12 січ, 2026 14:58
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Пон 12 січ, 2026 16:53
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
це пістець
зажопье куда ни заехать ни выехать - 19т за 1 комнату
и центр 3 комнаты за 30 000 грн.
у людей все впорядже с головой когда снимают в с. Софіївська Борщагівка?
