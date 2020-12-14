RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12673126741267512676
Повідомлення Додано: Пон 12 січ, 2026 14:58

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Я не утверждаю, что бетон очень красивый, а железобетон ещё красивее. Это и так ясно из поста maniachello
Всем нам хочется природу, домик у озера с комарами, но
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5903
З нами з: 17.12.22
Подякував: 216 раз.
Подякували: 482 раз.
 
Профіль
 
3
2
2
Повідомлення Додано: Пон 12 січ, 2026 16:53

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  kingkongovets написав:вул. Амосова, 63
ЖК «Софія Сіті»
с. Софіївська Борщагівка
1 кімната | 60 м² | 2-й поверх
Здали за 19 000 грн/міс

вул. Золотоустівська, 10-12
Шевченківський район
3 кімнати | 126 м² | 7-й поверх
Здали за 30 000 грн/міс»



зажопье куда ни заехать ни выехать - 19т за 1 комнату
и центр 3 комнаты за 30 000 грн.

у людей все впорядже с головой когда снимают в с. Софіївська Борщагівка?
Олежан
 
Повідомлень: 1454
З нами з: 01.12.20
Подякував: 24 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 12 січ, 2026 17:43

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

в киеве 800 домов сидит без отопления. а значит трубы там уже порвало от морозов
в киев 11 600 многоэтажек. Получается 6,9% домов больше не преднозначены для жизни

вы только вдумайтесь в эти цифры! в моменте 6,9%!!!!
Олежан
 
Повідомлень: 1454
З нами з: 01.12.20
Подякував: 24 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 12 січ, 2026 17:48

  Олежан написав:в киеве 800 домов сидит без отопления. а значит трубы там уже порвало от морозов
в киев 11 600 многоэтажек. Получается 6,9% домов больше не преднозначены для жизни

вы только вдумайтесь в эти цифры! в моменте 6,9%!!!!

Воду злили.
Якщо не встигли, замінять труби.
Є гроші ЄС, їх спишуть, і ще попросять. По іншому крєпкіє бесхозяйствєнніки не можуть.
Я впевнений що Європа ще дасть грошей самостійним корупціонерам.
Востаннє редагувалось Frant в Пон 12 січ, 2026 17:56, всього редагувалось 1 раз.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23298
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1786 раз.
Подякували: 2581 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 12 січ, 2026 17:59

  Frant написав:
  Олежан написав:в киеве 800 домов сидит без отопления. а значит трубы там уже порвало от морозов
в киев 11 600 многоэтажек. Получается 6,9% домов больше не преднозначены для жизни

вы только вдумайтесь в эти цифры! в моменте 6,9%!!!!

Воду злили.
Якщо не встигли, замінять труби.
Є гроші ЄС, їх спишуть, і ще попросять. По іншому крєпкіє бесхозяйствєнніки не можуть.
Я впевнений що Європа ще дасть грошей самостійним корупціонерам.

нихто воду не сливал.
читай паблики. трубы уже порвало
Олежан
 
Повідомлень: 1454
З нами з: 01.12.20
Подякував: 24 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 12 січ, 2026 18:02

Чи є привід для паніки???

  Олежан написав:
  Frant написав:
  Олежан написав:в киеве 800 домов сидит без отопления. а значит трубы там уже порвало от морозов
в киев 11 600 многоэтажек. Получается 6,9% домов больше не преднозначены для жизни

вы только вдумайтесь в эти цифры! в моменте 6,9%!!!!

Воду злили.
Якщо не встигли, замінять труби.
Є гроші ЄС, їх спишуть, і ще попросять. По іншому крєпкіє бесхозяйствєнніки не можуть.
Я впевнений що Європа ще дасть грошей самостійним корупціонерам.

нихто воду не сливал.
читай паблики. трубы уже порвало

Написано: відновлювально-ремонтні роботи тривають.
Про порвані труби немає звіту.
Можна посилання на небрехливе джерело інформації, про замерзші і порвані тпуби?
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23298
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1786 раз.
Подякували: 2581 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 12673126741267512676
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2534, 2535, 2536
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
25354 17432028
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 жов, 2025 00:45
ihorkyiv
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1380 6857584
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 07:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 87157
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
FinAwards 2026 (4)
12.01.2026 17:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.