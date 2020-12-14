Я не утверждаю, что бетон очень красивый, а железобетон ещё красивее. Это и так ясно из поста maniachello
Всем нам хочется природу, домик у озера с комарами, но
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 12 січ, 2026 14:58
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Я не утверждаю, что бетон очень красивый, а железобетон ещё красивее. Это и так ясно из поста maniachello
Всем нам хочется природу, домик у озера с комарами, но
Додано: Пон 12 січ, 2026 16:53
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
зажопье куда ни заехать ни выехать - 19т за 1 комнату
и центр 3 комнаты за 30 000 грн.
у людей все впорядже с головой когда снимают в с. Софіївська Борщагівка?
Додано: Пон 12 січ, 2026 17:43
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
в киеве 800 домов сидит без отопления. а значит трубы там уже порвало от морозов
в киев 11 600 многоэтажек. Получается 6,9% домов больше не преднозначены для жизни
вы только вдумайтесь в эти цифры! в моменте 6,9%!!!!
Додано: Пон 12 січ, 2026 17:48
Воду злили.
Якщо не встигли, замінять труби.
Є гроші ЄС, їх спишуть, і ще попросять. По іншому крєпкіє бесхозяйствєнніки не можуть.
Я впевнений що Європа ще дасть грошей самостійним корупціонерам.
Востаннє редагувалось Frant в Пон 12 січ, 2026 17:56, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 12 січ, 2026 17:59
нихто воду не сливал.
читай паблики. трубы уже порвало
Додано: Пон 12 січ, 2026 18:02
Чи є привід для паніки???
Написано: відновлювально-ремонтні роботи тривають.
Про порвані труби немає звіту.
Можна посилання на небрехливе джерело інформації, про замерзші і порвані тпуби?
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|