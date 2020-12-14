Я не утверждаю, что бетон очень красивый, а железобетон ещё красивее. Это и так ясно из поста maniachello
Всем нам хочется природу, домик у озера с комарами, но
Додано: Пон 12 січ, 2026 14:58
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Пон 12 січ, 2026 16:53
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
зажопье куда ни заехать ни выехать - 19т за 1 комнату
и центр 3 комнаты за 30 000 грн.
у людей все впорядже с головой когда снимают в с. Софіївська Борщагівка?
Додано: Пон 12 січ, 2026 19:41
Трубы рвёт.
Никто в старье воду не сливал.
Это проблема как раз для строго фонда.
В этой связи, новострои выглядят выиграшнее
Додано: Пон 12 січ, 2026 19:59
Как раз єтажность очень при чем.
В больших городах дома, часто многоєтажки стоят возле оживленніх трас.
Даже в Германии машині издают шум когда их много.
Часто можна наблюдать на автобане щити которие защищают от звука.
Я жил в многоєтажке возле траси. Шум есть и реально мешает.
Для меня как раз комфортно жить когда машина под домом.
Пример. Біл сегодня в центре на машине.
15 мин. туда и 15 мин. назад. Заплатил 2 евро за парковку.
Если ехать на трамвае. 4.20 евро туда и 4.20 евро назад.
Добирание около часа туда и час назад на трамвае.
Додано: Пон 12 січ, 2026 20:12
ничего не значит: мгновенно температура в доме - не падает ниже 0, чтобы замерзла вода в трубах: остывает теплоноситель, остывают перекрытия и стены... За это время - могли и воду посливать
