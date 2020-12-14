RSS
Повідомлення Додано: Пон 12 січ, 2026 14:58

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Я не утверждаю, что бетон очень красивый, а железобетон ещё красивее. Это и так ясно из поста maniachello
Всем нам хочется природу, домик у озера с комарами, но
Бетон
3
2
2
Повідомлення Додано: Пон 12 січ, 2026 16:53

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  kingkongovets написав:вул. Амосова, 63
ЖК «Софія Сіті»
с. Софіївська Борщагівка
1 кімната | 60 м² | 2-й поверх
Здали за 19 000 грн/міс

вул. Золотоустівська, 10-12
Шевченківський район
3 кімнати | 126 м² | 7-й поверх
Здали за 30 000 грн/міс»



зажопье куда ни заехать ни выехать - 19т за 1 комнату
и центр 3 комнаты за 30 000 грн.

у людей все впорядже с головой когда снимают в с. Софіївська Борщагівка?
Повідомлення Додано: Пон 12 січ, 2026 19:41

  Олежан написав:
  Frant написав:
  Олежан написав:в киеве 800 домов сидит без отопления. а значит трубы там уже порвало от морозов
в киев 11 600 многоэтажек. Получается 6,9% домов больше не преднозначены для жизни

вы только вдумайтесь в эти цифры! в моменте 6,9%!!!!

Воду злили.
Якщо не встигли, замінять труби.
Є гроші ЄС, їх спишуть, і ще попросять. По іншому крєпкіє бесхозяйствєнніки не можуть.
Я впевнений що Європа ще дасть грошей самостійним корупціонерам.

нихто воду не сливал.
читай паблики. трубы уже порвало

Трубы рвёт.
Никто в старье воду не сливал.
Зображення

Это проблема как раз для строго фонда.

В этой связи, новострои выглядят выиграшнее
Бетон
3
2
2
Повідомлення Додано: Пон 12 січ, 2026 19:59

  Бетон написав:Давайте полемізувати.

В германии низкий криминалитет и тишина не из-за этажей, а из-за денег, законов и контроля.
Этажность тут вообще ни при чём.
Частный дом + машина + автобан — это не комфорт, а костыли малоэтажки.
Если без машины нельзя жить, значит город уже проиграл.
Лифт в 5–7 этажах стоит ровно столько же, но платят за него в 2–3 раза меньше квартир


Как раз єтажность очень при чем.
В больших городах дома, часто многоєтажки стоят возле оживленніх трас.
Даже в Германии машині издают шум когда их много.
Часто можна наблюдать на автобане щити которие защищают от звука.
Я жил в многоєтажке возле траси. Шум есть и реально мешает.

Для меня как раз комфортно жить когда машина под домом.
Пример. Біл сегодня в центре на машине.
15 мин. туда и 15 мин. назад. Заплатил 2 евро за парковку.
Если ехать на трамвае. 4.20 евро туда и 4.20 евро назад.
Добирание около часа туда и час назад на трамвае.
1
Повідомлення Додано: Пон 12 січ, 2026 20:12

  Олежан написав:в киеве 800 домов сидит без отопления. а значит трубы там уже порвало от морозов
в киев 11 600 многоэтажек. Получается 6,9% домов больше не преднозначены для жизни

вы только вдумайтесь в эти цифры! в моменте 6,9%!!!!


ничего не значит: мгновенно температура в доме - не падает ниже 0, чтобы замерзла вода в трубах: остывает теплоноситель, остывают перекрытия и стены... За это время - могли и воду посливать
Миша-клиент
1
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 08:49

  Frant написав:
  Миша-клиент написав:
  Олежан написав:в киеве 800 домов сидит без отопления. а значит трубы там уже порвало от морозов
в киев 11 600 многоэтажек. Получается 6,9% домов больше не преднозначены для жизни

вы только вдумайтесь в эти цифры! в моменте 6,9%!!!!


ничего не значит: мгновенно температура в доме - не падает ниже 0, чтобы замерзла вода в трубах: остывает теплоноситель, остывают перекрытия и стены... За это время - могли и воду посливать

Схоже, що це вкид від наших московських "друзів", про 800 будинків в Києві з розмороженими трубами.
Запам'ятаємо авторів: Бетон і Олежан.


Но по ідеї якщо будинок три доби стоїть в мороз 15-20 градусів, та ще неутеплений то треба воду зливати.
Також треба тоді обмежувати подачу води в водоводі.
В інщому разі порве всі труби і будинок на місяці стане непридатний до життя.
Востаннє редагувалось Хомякоид в Вів 13 січ, 2026 09:00, всього редагувалось 1 раз.
1
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 08:53

Хомякоид
За 3 дні мороз в будинок не пробереться. Тим більше коли дали світло і люди там підігріваються електрикою.
Слабкі місця всякі стики між виходом з землі і входом в будинок, між секціями (підʼїздами). Там буває що труба близько до земної поверхні і може грунт там промерзати. Коли рух води є - це пробачається. А коли нема…
Hotab
6
6
4
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 09:10

  Hotab написав:Хомякоид
За 3 дні мороз в будинок не пробереться. Тим більше коли дали світло і люди там підігріваються електрикою.
Слабкі місця всякі стики між виходом з землі і входом в будинок, між секціями (підʼїздами). Там буває що труба близько до земної поверхні і може грунт там промерзати. Коли рух води є - це пробачається. А коли нема…


Читав спогади киянина Худякова про зиму 1941 в Києві.
При відклбченні опалення за тиждень температура в будинку зрівнялась з навколишньою.
В квартирі було -15.
Але тоді не було панелек та хрущів, були сталінки та царські будинки.

Не знаю, може сучасні електричні обігрівачі допоможуть але не впевнений.
1
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 09:24

Людей все менше на анархічній корумпованій території. Потуги самостійних казнокрадів і російських генералів - даються навзнаки.

Цікаво, який може бути даражай, навіть в середній перспективі?

Як тільки Європа прикрутить кран допомоги нашим злодіям, привіт, долар за 200 грн і обвал ціни Кржн в 1,5 рази за пару місяців.

Я лично ни копейки не дал бы ворам-анархистам, до тех пор, покуда они не пересадили бы по тюрьмам 10% высшего руководства, начиная с первых министров.
Frant
