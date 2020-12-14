Я не утверждаю, что бетон очень красивый, а железобетон ещё красивее. Это и так ясно из поста maniachello
Всем нам хочется природу, домик у озера с комарами, но
Додано: Пон 12 січ, 2026 14:58
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Пон 12 січ, 2026 16:53
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
зажопье куда ни заехать ни выехать - 19т за 1 комнату
и центр 3 комнаты за 30 000 грн.
у людей все впорядже с головой когда снимают в с. Софіївська Борщагівка?
Додано: Пон 12 січ, 2026 19:41
Трубы рвёт.
Никто в старье воду не сливал.
Это проблема как раз для строго фонда.
В этой связи, новострои выглядят выиграшнее
Додано: Пон 12 січ, 2026 19:59
Как раз єтажность очень при чем.
В больших городах дома, часто многоєтажки стоят возле оживленніх трас.
Даже в Германии машині издают шум когда их много.
Часто можна наблюдать на автобане щити которие защищают от звука.
Я жил в многоєтажке возле траси. Шум есть и реально мешает.
Для меня как раз комфортно жить когда машина под домом.
Пример. Біл сегодня в центре на машине.
15 мин. туда и 15 мин. назад. Заплатил 2 евро за парковку.
Если ехать на трамвае. 4.20 евро туда и 4.20 евро назад.
Добирание около часа туда и час назад на трамвае.
Додано: Пон 12 січ, 2026 20:12
ничего не значит: мгновенно температура в доме - не падает ниже 0, чтобы замерзла вода в трубах: остывает теплоноситель, остывают перекрытия и стены... За это время - могли и воду посливать
Додано: Вів 13 січ, 2026 08:49
Но по ідеї якщо будинок три доби стоїть в мороз 15-20 градусів, та ще неутеплений то треба воду зливати.
Також треба тоді обмежувати подачу води в водоводі.
В інщому разі порве всі труби і будинок на місяці стане непридатний до життя.
Востаннє редагувалось Хомякоид в Вів 13 січ, 2026 09:00, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 13 січ, 2026 08:53
Хомякоид
За 3 дні мороз в будинок не пробереться. Тим більше коли дали світло і люди там підігріваються електрикою.
Слабкі місця всякі стики між виходом з землі і входом в будинок, між секціями (підʼїздами). Там буває що труба близько до земної поверхні і може грунт там промерзати. Коли рух води є - це пробачається. А коли нема…
Додано: Вів 13 січ, 2026 09:10
Читав спогади киянина Худякова про зиму 1941 в Києві.
При відклбченні опалення за тиждень температура в будинку зрівнялась з навколишньою.
В квартирі було -15.
Але тоді не було панелек та хрущів, були сталінки та царські будинки.
Не знаю, може сучасні електричні обігрівачі допоможуть але не впевнений.
Додано: Вів 13 січ, 2026 09:24
Людей все менше на анархічній корумпованій території. Потуги самостійних казнокрадів і російських генералів - даються навзнаки.
Цікаво, який може бути даражай, навіть в середній перспективі?
Як тільки Європа прикрутить кран допомоги нашим злодіям, привіт, долар за 200 грн і обвал ціни Кржн в 1,5 рази за пару місяців.
Я лично ни копейки не дал бы ворам-анархистам, до тех пор, покуда они не пересадили бы по тюрьмам 10% высшего руководства, начиная с первых министров.
