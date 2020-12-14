|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Вів 13 січ, 2026 12:14
Трубы рвёт не в квартирах, а на вводе в подвале.
Подвал охлаждается за сутки. Тем более если есть продухи
Люди с обогревателями тут ни при чём
Коммуникации входят не в квартиру, а в подвал и техподполье.
Именно там всё и рвёт в первую очередь.
Подвал — не отапливаемый объём, часто с:
продухами
разбитыми окнами
щелями
трубами вдоль наружных стен
в подвале температу падает до 0…–5 за 12–24 часа
вводы воды и отопления могут замёрзнуть за сутки
Квартиры тут вообще ни при чём.
История про 1941 год не противоречит этому.
дома были массивные, с большими подвалами и толстыми стенами — инерция выше,
но трубы всё равно рвало, просто позже
Додано: Вів 13 січ, 2026 12:33
И слышь, ты, вчений.
Мне глубоко чихать на то, как это выглядит для росии. Это наша проблема и то, что Кличко о ней прямо сказал, достойно уважения
