Додано: Вів 13 січ, 2026 15:11

BIGor написав: kingkongovets ти пишеш про особисті досягнення Кличка, а можна з досягненнями для міста? Типу скільки станцій метро відкрито за кількість років при владі? Трохи конкретики. А 4-ма мовами зараз нікого не здивуєш.

ти крім заїзжених штампів про метро ні на що не здатен?самостійно думати досі не вмієш?навчити людину, яка вчитись не хоче сама неможливо, але я все ж таки підкажу де і що шукати, якщо ти таке тупе, що нездатен це зробити самостійно:розкажи скільки мостів, мостових переходів і розвʼязок відремонтовано і побудовано при Кличку?і скільки побудували і відремонтували його попередники?інфа відкрита - вперед!а коли ти для себе відкриєш ці сокровенні знання я тобі розкажу що гуглити далі, там ще багато)не ганьбись і не демонструй вкотре свою тупість і обмеженість, до речі яке відношення ти маєш до Києва? чому тебе так хвилюють наші проблеми, гастрік?і чому взагалі більше всього Київ і його мера обсирають ті, кого це абсолютно не стосується, або хто понаїхав сюди кілька років томуі і справжнім киянином досі так і не став?правду кажуть що з села людину вивезти набагато простіше, ніж те село з нього самогози: до речі похвались чого в житті досяг ти, небоксер з невідбитими мізками?)ти ж навіть на власне житло заробити не здатен, ганьбисько жалюгідне)