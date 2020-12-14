|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 13 січ, 2026 15:19
flyman написав:тут ржали розумники з "піша доступність" ШРТ
а як тут не ржати, якщо в тебе «піша доступність» - це те, скільки людина здатна пройти за один раз пішки, та ще й по хєрпойми яким єбеням?)
піша доступність - це МАКСИМУМ кілометр по плоскачу з гарним покриттям, а не те що ти собі понавигадував)
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 12105
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2764 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Вів 13 січ, 2026 15:41
Бетон написав:
Трубы рвёт не в квартирах, а на вводе в подвале.
Подвал охлаждается за сутки. Тем более если есть продухи
Люди с обогревателями тут ни при чём
У будівлі Міненерго прорвало каналізацію у підвалі, – повідомляє нардеп
сигнал з небес?
-
maniachello
-
-
- Повідомлень: 493
- З нами з: 25.03.08
- Подякував: 91 раз.
- Подякували: 64 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 13 січ, 2026 15:53
maniachello написав: Бетон написав:
Трубы рвёт не в квартирах, а на вводе в подвале.
Подвал охлаждается за сутки. Тем более если есть продухи
Люди с обогревателями тут ни при чём
У будівлі Міненерго прорвало каналізацію у підвалі, – повідомляє нардеп
сигнал з небес?
Тримайте нас в курсі
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 37213
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1500 раз.
- Подякували: 8288 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: Вів 13 січ, 2026 16:07
maniachello написав: Бетон написав:
Трубы рвёт не в квартирах, а на вводе в подвале.
Подвал охлаждается за сутки. Тем более если есть продухи
Люди с обогревателями тут ни при чём
У будівлі Міненерго прорвало каналізацію у підвалі, – повідомляє нардеп
сигнал з небес?
сигнал про те що ти підписаний на говнаря Кучеренка з БЮТ)
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 12105
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 1316 раз.
- Подякували: 2764 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Вів 13 січ, 2026 16:07
kingkongovets написав:
flyman написав:У старому фонді так і є, вікна без скла, добре якщо закрите картонкою.
На горищі, подібне, якщо не гірше.
Але винен Кличко, а не Голова ОСББ чи ЖЕКу.
одразу видно шо ти не киянин)
в старому фонді Києва вже давним давно встановили в місцях загального користування пластикові вікна за рахунок токійського протоколу)
скрізь? чи тільки там де прихватизована комерція?
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 42089
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1624 раз.
- Подякували: 2872 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
Додано: Вів 13 січ, 2026 16:09
BIGor написав:kingkongovets
ти пишеш про особисті досягнення Кличка, а можна з досягненнями для міста? Типу скільки станцій метро відкрито за кількість років при владі? Трохи конкретики. А 4-ма мовами зараз нікого не здивуєш.
якщо припустити що як балакає як і мовою, поркуа б не па
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 42089
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1624 раз.
- Подякували: 2872 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman
, Кочевник
і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|25354
|17434718
|
|
|1380
|6858693
|
|
|3
|87221
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|