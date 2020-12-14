|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Вів 13 січ, 2026 16:29
maniachello написав:я - старовер, не пользуюсь этими Вашими телеграмчиками и прочими соцсетями
так кладку дав саме цей говнарь, а ти навіть джерела інфи не перевіряєш?
kingkongovets
Повідомлень: 12109
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2764 раз.
Профіль
Додано: Вів 13 січ, 2026 16:39
Faceless написав:
А звідки ви то взяли, з газети "бабусині рецепти"?
"Кроссворды и сканворды"
maniachello
Повідомлень: 496
З нами з: 25.03.08
Подякував: 91 раз.
Подякували: 64 раз.
Профіль
Додано: Вів 13 січ, 2026 16:40
kingkongovets написав:
maniachello написав:я - старовер, не пользуюсь этими Вашими телеграмчиками и прочими соцсетями
так кладку дав саме цей говнарь, а ти навіть джерела інфи не перевіряєш?
мне делать больше нечего, как кладки говнарей проверять?
maniachello
Повідомлень: 496
З нами з: 25.03.08
Подякував: 91 раз.
Подякували: 64 раз.
Профіль
Додано: Вів 13 січ, 2026 16:45
❗️Фактически, мы загружаемся в блэкаут. В отдельных городах (Ирпень, Буча, Гостомель), он уже наступил, — нардеп Колтунович
И что делать?
Бетон
Повідомлень: 5907
З нами з: 17.12.22
Подякував: 217 раз.
Подякували: 482 раз.
Профіль
Додано: Вів 13 січ, 2026 17:08
Бетон написав:
️Фактически, мы загружаемся в блэкаут. В отдельных городах (Ирпень, Буча, Гостомель), он уже наступил, — нардеп Колтунович
И что делать?
а це вже висер нардепа з оппоблока, та ще й російською
але цей тиждень буде яскравим, кияни його на все життя запамʼятають, це правда
а робити і готуватись до цього треба було раніше, невже в тебе навіть екофло, термобілизни і газової плитки досі немає?
зи: всім раджу підзатаритись іжею, супермаркети через один закриті, сьогодні в Мегамаркеті на Антоновича чек лише з четвертої спроби пробити вдалося, система від недостатньої напруги глючила
kingkongovets
Повідомлень: 12109
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1316 раз.
Подякували: 2764 раз.
Профіль
Додано: Вів 13 січ, 2026 17:31
maniachello написав: Бетон написав:
Трубы рвёт не в квартирах, а на вводе в подвале.
Подвал охлаждается за сутки. Тем более если есть продухи
Люди с обогревателями тут ни при чём
У будівлі Міненерго прорвало каналізацію у підвалі, – повідомляє нардеп
сигнал з небес?
"Тут не трубу а систему потрібно змінювати" (с) (тм)
flyman
Повідомлень: 42094
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1624 раз.
Подякували: 2872 раз.
Профіль
kingkongovets написав:
flyman написав:тут ржали розумники з "піша доступність" ШРТ
а як тут не ржати, якщо в тебе «піша доступність» - це те, скільки людина здатна пройти за один раз пішки, та ще й по хєрпойми яким єбеням?)
піша доступність - це МАКСИМУМ кілометр по плоскачу з гарним покриттям, а не те що ти собі понавигадував)
90% КРЖН не попадає під це визначення, іншими словами іпеня
flyman
Повідомлень: 42094
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1624 раз.
Подякували: 2872 раз.
Профіль
Faceless написав: maniachello написав: kingkongovets написав:
сигнал про те що ти підписаний на говнаря Кучеренка з БЮТ)
я - старовер, не пользуюсь этими Вашими телеграмчиками и прочими соцсетями
А звідки ви то взяли, з газети "бабусині рецепти"?
Соскін, сер
flyman
Повідомлень: 42094
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1624 раз.
Подякували: 2872 раз.
Профіль
kingkongovets ти кончене чмо, я до тебе дебіла нормально написав питання, але кличковські братки з 90-хх видно не вміють думати перед тим як висирати щось на нормальних людей. Попустись підaрac.
BIGor
Повідомлень: 10455
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1493 раз.
Подякували: 1903 раз.
Профіль
