Додано: Вів 13 січ, 2026 16:29
так кладку дав саме цей говнарь, а ти навіть джерела інфи не перевіряєш?
Додано: Вів 13 січ, 2026 16:39
Додано: Вів 13 січ, 2026 16:40
Додано: Вів 13 січ, 2026 16:45
❗️Фактически, мы загружаемся в блэкаут. В отдельных городах (Ирпень, Буча, Гостомель), он уже наступил, — нардеп Колтунович
И что делать?
Додано: Вів 13 січ, 2026 17:08
а це вже висер нардепа з оппоблока, та ще й російською
але цей тиждень буде яскравим, кияни його на все життя запамʼятають, це правда
а робити і готуватись до цього треба було раніше, невже в тебе навіть екофло, термобілизни і газової плитки досі немає?
зи: всім раджу підзатаритись іжею, супермаркети через один закриті, сьогодні в Мегамаркеті на Антоновича чек лише з четвертої спроби пробити вдалося, система від недостатньої напруги глючила
Додано: Вів 13 січ, 2026 17:31
не трубу а систему потрібно змінювати
"Тут не трубу а систему потрібно змінювати" (с) (тм)
Додано: Вів 13 січ, 2026 17:34
90% КРЖН
90% КРЖН не попадає під це визначення, іншими словами іпеня
Додано: Вів 13 січ, 2026 17:35
Соскін, сер
Додано: Вів 13 січ, 2026 17:58
ото тебе торкнуло, нікчема ущемлена)
по темі взагалі сказати нічого?)
я ж тобі бовдуру сказав - погугли
чи ти вже погуглив, зрозумів що вчергове обісрався, звично психанув і заістерів?)
цікаво як на цей висер відреагує модерація
зи: до речі про «нормальних людей» було саме смішне)
де ти і де нормальні люди бггг
Додано: Вів 13 січ, 2026 18:11
іпеня - це там де нема ані нормальної дороги, ані транспорту, ані інфраструктури - саме там будуються нахалбуди серед приватного сектору, неліквідні каптерки в яких ти понакупляв)
