Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 13 січ, 2026 19:24
Бетон написав:
❗️Фактически, мы загружаемся в блэкаут. В отдельных городах (Ирпень, Буча, Гостомель), он уже наступил, — нардеп Колтунович
И что делать?
Серфить сайты в поиске неплохих предложений от паникеров. Ты же как раз хату искал.
Если модальность сохранится,может че и выцепишь, правда хз как купчую в реестры внесут.
Ну на крови там поклянетесь. В присутствии свидкив.
-
Господар Вельзевула
-
-
- Повідомлень: 1143
- З нами з: 11.09.24
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 50 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 13 січ, 2026 19:34
pesikot написав: BIGor написав:
Кажу ж ти пiдop звичайний, франт прав, через таких пiдopiв як ти маємо війну, дохайзянувалася псевдо-еліта, бажаю тобі опинитися скоріше під газоном.
Кожен раз, коли ти таке пишеш - підходь до дзеркала і дивись, дивись на себе, до повного розуміння ситуації.
Якщо зможеш хоть щось зрозуміти ...
Ще один "потужник" вліз?
Для вас в мене хороших новин нема, франт точно був прав.
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 10460
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1493 раз.
- Подякували: 1907 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
2
Додано: Вів 13 січ, 2026 19:58
BIGor написав: Хомякоид написав: Бетон написав:
Давайте полемізувати.
В германии низкий криминалитет и тишина не из-за этажей, а из-за денег, законов и контроля.
Этажность тут вообще ни при чём.
Частный дом + машина + автобан — это не комфорт, а костыли малоэтажки.
Если без машины нельзя жить, значит город уже проиграл.
Лифт в 5–7 этажах стоит ровно столько же, но платят за него в 2–3 раза меньше квартир
Как раз єтажность очень при чем.
В больших городах дома, часто многоєтажки стоят возле оживленніх трас.
Даже в Германии машині издают шум когда их много.
Часто можна наблюдать на автобане щити которие защищают от звука.
Я жил в многоєтажке возле траси. Шум есть и реально мешает.
Для меня как раз комфортно жить когда машина под домом.
Пример. Біл сегодня в центре на машине.
15 мин. туда и 15 мин. назад. Заплатил 2 евро за парковку.
Если ехать на трамвае. 4.20 евро туда и 4.20 евро назад.
Добирание около часа туда и час назад на трамвае.
Бетон прав, це система з пригородами + авто на кожного члена сімї самознищувальна - якщо всі пересядуть на авто - то міста стануть. Це видно навть по Польщі - все місто в постійних заторах. Але ніхто не хоче відмовлятись від авто в угоду публічному транспорту. Україна йде тим же шляхом.
4,2 Євро за поїздку на трамваї - це в якій країні? Бо коли був в Німеччині в Берліні - поїздка на метро/трамваї була приблизно за 1,5 Євро.
Tarifzone Preis in Euro Gültigkeit
Stadt 1 3,40 1 Std.
Stadt 2 2,30 45 Min.
2 Zonen 4,80 1,5 Std.
Це я скопіював з сайту цінами з мого міста. Місто 1 це має місто, місто 2 це сусіднє місто. Трамвайна мережа сполучає ці два міста.
Я не іздив на трамваї майже рік, тому трохи відстав від цін. Чомусь в мене в голові застрягла ціна 4.20. Може був раніше такий прайс, вони постійно міняють прайси та зонування. Раніше була також зона на 4 зупинки, коштувала 1.80, зараз її не бучу.
Так хто винний в цій ситуації з опаленням ? І як довго будинки в яких полопали труби будуть приводитись до нормального стану ?
-
Хомякоид
-
-
- Повідомлень: 2753
- З нами з: 19.09.14
- Подякував: 3152 раз.
- Подякували: 459 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Вів 13 січ, 2026 20:34
Господар Вельзевула написав: Бетон написав:
❗️Фактически, мы загружаемся в блэкаут. В отдельных городах (Ирпень, Буча, Гостомель), он уже наступил, — нардеп Колтунович
И что делать?
Серфить сайты в поиске неплохих предложений от паникеров. Ты же как раз хату искал.
Если модальность сохранится,может че и выцепишь, правда хз как купчую в реестры внесут.
Ну на крови там поклянетесь. В присутствии свидкив.
Можно попробовать
Да нормально реестры работают
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 5909
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 217 раз.
- Подякували: 482 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
2
2
Додано: Вів 13 січ, 2026 20:35
BIGor написав: pesikot написав: BIGor написав:
Кажу ж ти пiдop звичайний, франт прав, через таких пiдopiв як ти маємо війну, дохайзянувалася псевдо-еліта, бажаю тобі опинитися скоріше під газоном.
Кожен раз, коли ти таке пишеш - підходь до дзеркала і дивись, дивись на себе, до повного розуміння ситуації.
Якщо зможеш хоть щось зрозуміти ...
Ще один "потужник" вліз?
Для вас в мене хороших новин нема, франт точно був прав.
Ви з Франтом, прямо брати по відсутністю розуму )
Сидиш в Польші і сиди, насолоджуйся, але щось тобі заважає насолоджуватись
Франту теж щось заважає, продав свої квартирки, щоб потім відкупити дешевше, а вони подорожчали
Сидить він десь в селі, ходить до вітру в мороз посеред ночі, тому зранку такий злий.
Хоча це може бути наслідками неякісного місцевого самогону )
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 13101
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Вів 13 січ, 2026 20:37
Бетон написав: Господар Вельзевула написав: Бетон написав:
❗️Фактически, мы загружаемся в блэкаут. В отдельных городах (Ирпень, Буча, Гостомель), он уже наступил, — нардеп Колтунович
И что делать?
Серфить сайты в поиске неплохих предложений от паникеров. Ты же как раз хату искал.
Если модальность сохранится,может че и выцепишь, правда хз как купчую в реестры внесут.
Ну на крови там поклянетесь. В присутствии свидкив.
Можно попробовать
Да нормально реестры работают
Руби бабло, пока течёт кровь
Потом всегда можно, навзрыд, рассказать какой ты принципиальный и никогда бы так не сделал )
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 13101
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Вів 13 січ, 2026 20:41
pesikot написав: BIGor написав: pesikot написав:
Ще один "потужник" вліз?
Для вас в мене хороших новин нема, франт точно був прав.
Ви з Франтом, прямо брати по відсутністю розуму )
Сидиш в Польші і сиди, насолоджуйся, але щось тобі заважає насолоджуватись
Франту теж щось заважає, продав свої квартирки, щоб потім відкупити дешевше, а вони подорожчали
Сидить він десь в селі, ходить до вітру в мороз посеред ночі, тому зранку такий злий.
Хоча це може бути наслідками неякісного місцевого самогону
)
та шо вы все про водку и самогон , вас в детстве обпоили водкой и не понравилось , или понравилось но мало? добавки не дали?
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 4483
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 641 раз.
- Подякували: 524 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 13 січ, 2026 20:42
kingkongovets написав: Бетон написав:
️Фактически, мы загружаемся в блэкаут. В отдельных городах (Ирпень, Буча, Гостомель), он уже наступил, — нардеп Колтунович
И что делать?
а це вже висер нардепа з оппоблока, та ще й російською
але цей тиждень буде яскравим, кияни його на все життя запамʼятають, це правда
а робити і готуватись до цього треба було раніше, невже в тебе навіть екофло, термобілизни і газової плитки досі немає?
зи: всім раджу підзатаритись іжею, супермаркети через один закриті, сьогодні в Мегамаркеті на Антоновича чек лише з четвертої спроби пробити вдалося, система від недостатньої напруги глючила
Є інвертор, акуми, газ. Все є ще з 23 року.
Не здохну. Поїду в село до 90 річної бабулі. Бабуля вина наробила багато. запас шмурдяка врожаю 2020 року, ядєрку пересидіти можна
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 5909
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 217 раз.
- Подякували: 482 раз.
-
-
Профіль
-
-
3
2
2
+ Додати
тему
Відповісти
на тему
