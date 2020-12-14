RSS
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 20:42

  kingkongovets написав:
Бетон написав:️Фактически, мы загружаемся в блэкаут. В отдельных городах (Ирпень, Буча, Гостомель), он уже наступил, — нардеп Колтунович

И что делать?
а це вже висер нардепа з оппоблока, та ще й російською

але цей тиждень буде яскравим, кияни його на все життя запамʼятають, це правда

а робити і готуватись до цього треба було раніше, невже в тебе навіть екофло, термобілизни і газової плитки досі немає?

зи: всім раджу підзатаритись іжею, супермаркети через один закриті, сьогодні в Мегамаркеті на Антоновича чек лише з четвертої спроби пробити вдалося, система від недостатньої напруги глючила

Є інвертор, акуми, газ. Все є ще з 23 року.
Не здохну. Поїду в село до 90 річної бабулі. Бабуля вина наробила багато. запас шмурдяка врожаю 2020 року, ядєрку пересидіти можна
Бетон
Повідомлення Додано: Вів 13 січ, 2026 23:48

  Бетон написав:Є інвертор, акуми, газ. Все є ще з 23 року.
Не здохну. Поїду в село до 90 річної бабулі. Бабуля вина наробила багато. запас шмурдяка врожаю 2020 року, ядєрку пересидіти можна


Есть твердая уверенность,что в апреле будет тепло, то есть задача-выжить до апреля.
Я не верю в какой-то гуманитарный кризис, хотя при войнах он всегда происходил, это мы тут икру жрем и квартиры покупаем, и на форумах меряемся потужнистью и незламнистью а вообще в войну положено сидеть голодным,холодным и в окопе.
И затыкать амбразуры своим телом. Добровольно.
:mrgreen:
Господар Вельзевула
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 04:08

  Господар Вельзевула написав:
  Бетон написав:Є інвертор, акуми, газ. Все є ще з 23 року.
Не здохну. Поїду в село до 90 річної бабулі. Бабуля вина наробила багато. запас шмурдяка врожаю 2020 року, ядєрку пересидіти можна


Есть твердая уверенность,что в апреле будет тепло, то есть задача-выжить до апреля.
Я не верю в какой-то гуманитарный кризис, хотя при войнах он всегда происходил, это мы тут икру жрем и квартиры покупаем, и на форумах меряемся потужнистью и незламнистью а вообще в войну положено сидеть голодным,холодным и в окопе.
И затыкать амбразуры своим телом. Добровольно.
:mrgreen:

всем депутатам и держслужбовцям с 45 летними впенсами...
Vadim_
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 06:25

Тварь Кличко! Где свет? Где резервный 1мегават? Более суток ничего!

Я думаю для этого говна дни сочтены
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 06:43

  Олежан написав:Тварь Кличко! Где свет? Где резервный 1мегават? Более суток ничего!

Я думаю для этого говна дни сочтены

И что, сразу появится электричество ?
pesikot
Повідомлення Додано: Сер 14 січ, 2026 06:59

Может и появится.
