Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Додано: Сер 14 січ, 2026 08:29
Олежан написав:
Тварь Кличко! Где свет? Где резервный 1мегават? Более суток ничего!
Я думаю для этого говна дни сочтены
Він запропонував виіхати киянам. Але не написав адреси своєі резиденціі. Міг би й запросити до себе додому 5 млн населення
Додано: Сер 14 січ, 2026 08:45
Олежан написав:
Тварь Кличко! Где свет? Где резервный 1мегават? Более суток ничего!
Я думаю для этого говна дни сочтены
Вчора станом на вечір 41% Києва мав світло. ( згідно «вимикач» )
Це погано чи добре? Чи вам все одно як це, бо у вас нема і тому він поганий?
