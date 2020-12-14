|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 14 січ, 2026 20:22
Как топливо для гены
-
Freza
-
-
- Повідомлень: 2296
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 457 раз.
- Подякували: 341 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 15 січ, 2026 05:16
Бетон написав: Хомякоид написав:
Чим менше поверховість тим комфортніше життя, в Європі це давно вже зрозуміли.
Это миф.
Малоэтажка — это не «комфорт», а растянутая плотность: больше расстояний, больше машин, меньше сервиса.
Ту же площадь просто размазывают по земле — и выдают это за заботу о людях.
Про Европу не надо рассказывать.
Сначала поживите там и попробуйте оплатить лифт, обслуживание и инфраструктуру в доме на 6–7 этажей, где квартир в разы меньше.
В ЯГ у меня 12 этажей. И ремонт лифта по 10 тысяч с квартиры.
Готовы платить такие бабки??
Счёт быстро отрезвляет.
Хотите малоэтажку — отлично.
Только тогда:
машина обязательна, сервисов минимум, спортзал и супермаркет чесать бог знает куда
Лестница вместо лифта — и вперёд, в комфорт.
Этажность не делает жизнь удобной.
Её делают плотность, экономика и инфраструктура.
Я в Варшаве 3 киллометра ехал (2022) пол часа. А за кофе чесать нужно киллометр, потому что умники строят в длину, а не в высоту. Людей нет
И нахрена свою сову на глобус натягивать?
Нет никакого комфорта в 30 этажных стенах.
Ну раз Вы про Варшаву заговорили, то позволю про НЙ сказать, то что лучше знаю.
За исключением центра Манхеттена, остальная застройка НЙ - это либо частные дома (когда самолет на посадку заходит или взлетает - просто бесконечное простраство частных домов. И это основная застройка бОльшей площади НЙ) либо билдинги в 5-7 этажей.
И что интересно - практически нет пробок.
Почему?
Потому что население равномерно распределено по площади города.
И очень много дорог. Дороги дублируются многократно. Можно условную аварию объехать 10+ вариантами. Потому что блочная (то есть квартальная) застройка, весь город нарезан дорогами на прямоугольники.
И все пространство покрыто мнооожеством бизнесов (так называются маленькие кафешки/магазинчики/мастерские и пр).
И заправок много и аптек. И там в том числе можно купить не только бенз или лекарства, но и молоко (я молоко на заправке обычно покупаю- недалеко от меня, отличное молоко за хорошую цену) и кофе и бутерброд (сэндвич по ихнему).
И вот эта унификация позволяет иметь много рабочих мест одним и комфортно жить другим.
Не, я понимаю, в Киеве не так.
Тут все суперпрофилированно.
Раз кофе, то только в кофейне.
Раз лекарства, тто в аптеке тебе кофе не продадут.
Раз снег убирать, то надо покупать каждый год снегоуборрочную технику, которая работает несколько дней в году и куда-то растворяется к следующей зиме.
Повторюсь, в НЙ снегоуборочная техника - это мусорные траки, на которые в снегопад навешивают снегоуборочное оборудование.
Ну "американцы тупые" (с), они не в курсе, что каждые год можно пилить бюджет на покупке ненужной техники.
Мда, занесло меня немного, соррян.
Повторюсь, намного комфортнее жить в низкой застройке, чем в человейниках.
Единственное что роднит НЙ и Киев - сложности парковки.
Но по сравнению с Киевом тут так организован ОТ, что абсолютно нет желания покупать машину.
Кстааааати!
Насчет размазонности населения по площади.
Хотите еше один огромнейший плюс?
Я может со своей колокольни и своего опыта.
Вот у меня 2-е детей школьного возраста.
И везде где мы жили, детям до школы 5-10 минут.
Каждая школа (кроме хайскул, туда можно откуда угодно ездить) принимает детей из своего дистрикта.
И во первых, ребенка можно легко и удобно отвести в школу когда он маленький и он может относительно безопасно и быстро ходить, когда он подрос.
Такой плотности щкол в Киеве тупо нет.
И на то количество школ, что есть, огромная нагрузка от 30 этажных стен, заселенных тысячами двуногих.
Насчет доступности всего, напрашивается такая картина среднего ньюйоркера.
Проснулся, вышел из дому, купил кофе на заправке, или зашел в угловой Дели или в 100500 маленьких закусочных и позавтракал.
На работе вышел в любом месте и пообедал.
Где-бы ты ни был, в какую сторону ты-бы ни пошел, то в 10-15 минутах ходьбы ты можешь найти все что угодно. Кроме туалета. С этим в НЙ такие-же проблемы как в Киеве. Но, можно зайти в любое кафе (коих несметное количество)и попроситься "помыть руки"
.
Еще раз повторюсь, кроме центра Манхеттена, основная площадь НЙ - это низкоэтажная застройка. Комфортность жизни на порядок выше чем в Киеве.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 18180
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8833 раз.
- Подякували: 5569 раз.
-
-
Профіль
-
-
13
8
7
Додано: Чет 15 січ, 2026 05:34
Бетон написав: Faceless написав:
kingkongovets написав:я, до речі, досі так і не зміг зрозуміти що такого смішного в його виразі «міст втомився», або недоречного в пораді за можливості перечекати ці важки часи за межами Києва?
ті хто з цього ржуть або обурюються дороги перекривають як в Софборщазі бо в них світла нема, їм похєр і на війну і на розбомблені тец - видно теж брати по розуму нашого «корінного киянина»
Навіть термін є такий - втома металу
100%
Взагалі нормальний термін з сопромату
Втома мосту - зниження міцності під дією циклічних навантажень
Ага, языком механики - повторно-переменная нагрузка.
Только если отвлечься от терминов, то в реальной жизни кроме строительство есть еще текущие инспекции и поддержание инфраструктуры. В том числе текущими ремонтами дабы избежать обвалов.
В США вообще могут рядом с "уставшим", но исправно работающим мостом постройки начала прошлого века тупо построить новый мост сначала, перенаправить на него транспортную нагрузку, а уж потом демонтировать тот, который уже почти устал, но так и не упал.
Например, так было с мостом имени Тадеуша Костюшко.
Он был построен в 1939 году, и за это время изрядно утомился. Шутка ли, он был расчитан на 10 тысяч автомобилей в сутки, а выдерживал 180 тысяч.
Но не упал.
Рядом был построен новый мост в 2017 м году. и старый после этого взорвали к едреней фене.
В НЙ множество как городских служб так и частных компний на контракте у города, которые постоянно производят инспекции и текущий ремонт туевой хучи мостов, виадуков и путепроводов. Каждый елемент моста постоянно осматривается на предмеь "усталости"
, окрашенности, и прочего.
Тут не считают, что раз оно построено, то должно стоять пока не упадет.
Все требует надзора и своевременного обслуживания.
Но это - тссс! Шоб кличко не услышал. Он не поверит.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 18180
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8833 раз.
- Подякували: 5569 раз.
-
-
Профіль
-
-
13
8
7
Додано: Чет 15 січ, 2026 05:42
Прохожий написав: BIGor написав: Бетон написав:
Это миф.
Малоэтажка — это не «комфорт», а растянутая плотность: больше расстояний, больше машин, меньше сервиса.
Ту же площадь просто размазывают по земле — и выдают это за заботу о людях.
Про Европу не надо рассказывать.
Сначала поживите там и попробуйте оплатить лифт, обслуживание и инфраструктуру в доме на 6–7 этажей, где квартир в разы меньше.
В ЯГ у меня 12 этажей. И ремонт лифта по 10 тысяч с квартиры.
Готовы платить такие бабки??
Счёт быстро отрезвляет.
Хотите малоэтажку — отлично.
Только тогда:
машина обязательна, сервисов минимум, спортзал и супермаркет чесать бог знает куда
Лестница вместо лифта — и вперёд, в комфорт.
Этажность не делает жизнь удобной.
Её делают плотность, экономика и инфраструктура.
Я в Варшаве 3 киллометра ехал (2022) пол часа. А за кофе чесать нужно киллометр, потому что умники строят в длину, а не в высоту. Людей нет
Частково погоджуюсь про розмазаність. Але про ліфт - такі собі аргументи. Наприклад київський Вікторі (біля вокзалу) як я памятаю мав 17 квартир на поверсі і 33 поверхи, 2 ліфта. Навантаження на один ліфт - 280 квартир. Я живу в стандартній польській 5-ти поверхівці, 7 квартир на поверх і 1 ліфт - на один ліфт - 35 квартир
. І це ще я не кажу про відстані які проходить ліфт в 33-поверхівці, і навантаження для канату на 33 поверхи.
покупая квартиру в Виктори нужно включить голову
у меня есть квартира в 24х этажке, 115 квартир и ЧЕТЫРЕ лифта)
а вот если у вас сломается этот ОДИН то что?
Ну, как-бы изначально речь шла о низкоэтахной ВС многоэтажной застройке.
Верно?
Так вот, если лифт сломается в 5-7 этажке, то не проблема пройтись пешочком по лестнице пару раз.
Одной такой семиэтажке что я жил, было 2 лифта. Были 5-6 этажки с одим лифтом.
Поверьте - не проблема,если только ты не инвалид или не человек очень преклонного возраста.
Лифты ломаются редко и чинятся в считанные часы.
А вот вырубание ээ, к сожалению в Киеве это сейчас привычное дело, вынуждает жильцов 30-х этажей заниматься альпинизмом поневоле.
И если кто-то относится к уязвимой категории, то это реальное мучение.
Я верю, что Бетон на 30-й этаж взмывает на одном дыхании с штангой в одной руке и парой гирь по 32 кг в другой.
Но только не все такие спортивные.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 18180
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8833 раз.
- Подякували: 5569 раз.
-
-
Профіль
-
-
13
8
7
Додано: Чет 15 січ, 2026 05:53
Бетон написав: Хомякоид написав: Бетон написав:
Это миф.
Малоэтажка — это не «комфорт», а растянутая плотность: больше расстояний, больше машин, меньше сервиса.
Ту же площадь просто размазывают по земле — и выдают это за заботу о людях.
Про Европу не надо рассказывать.
Сначала поживите там и попробуйте оплатить лифт, обслуживание и инфраструктуру в доме на 6–7 этажей, где квартир в разы меньше.
В ЯГ у меня 12 этажей. И ремонт лифта по 10 тысяч с квартиры.
Готовы платить такие бабки??
Счёт быстро отрезвляет.
Хотите малоэтажку — отлично.
Только тогда:
машина обязательна, сервисов минимум, спортзал и супермаркет чесать бог знает куда
Лестница вместо лифта — и вперёд, в комфорт.
Этажность не делает жизнь удобной.
Её делают плотность, экономика и инфраструктура.
Я в Варшаве 3 киллометра ехал (2022) пол часа. А за кофе чесать нужно киллометр, потому что умники строят в длину, а не в высоту. Людей нет
Нифига не согласен.
Видел документалку, на немецком кажеться, они сілалась на иследования научніе.
При прочих равніх, чем ниже застройка, тем ниже уровень криминалитета, тем лучше у людей самочуствие, ниже уровень шума что вляет на здоровье.
Я жил в Германии в 3, 5 и 9 етажке. В 9 єтажке біл лифт. Не заметил каких то там невероятніх платежей за комуналь.
Понял что нужен свой дом.
Да без машині в частном доме практически никак. Но в Германии кругом автобані.
Как правило 10-20 минут и ті на автобане а там хоть двести лети.
Если ситуация что 3 км. за 30 мин. ето для Германии екстрим. Может біть только если попасть на аварию.
Я езжу много и плотно по Германии. Здесь такого нет.
Последний раз 1.5 месяца в Берлине в командировке. Ездил спокойно. Не центр. Пригород. Район аеропорта.
Давайте полемізувати.
В германии низкий криминалитет и тишина не из-за этажей, а из-за денег, законов и контроля.
Этажность тут вообще ни при чём.
Частный дом + машина + автобан — это не комфорт, а костыли малоэтажки.Если без машины нельзя жить, значит город уже проиграл.
Лифт в 5–7 этажах стоит ровно столько же, но платят за него в 2–3 раза меньше квартир
5+ лет в 5-7 этажках без машины и с удовольствием хожу пешком и езжу на ОТ.
Иногда беру такси и несколько раз брал машину в аренду.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 18180
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8833 раз.
- Подякували: 5569 раз.
-
-
Профіль
-
-
13
8
7
Додано: Чет 15 січ, 2026 06:03
Хомякоид написав: Бетон написав:
Давайте полемізувати.
В германии низкий криминалитет и тишина не из-за этажей, а из-за денег, законов и контроля.
Этажность тут вообще ни при чём.
Частный дом + машина + автобан — это не комфорт, а костыли малоэтажки.
Если без машины нельзя жить, значит город уже проиграл.
Лифт в 5–7 этажах стоит ровно столько же, но платят за него в 2–3 раза меньше квартир
Как раз єтажность очень при чем.
В больших городах дома, часто многоєтажки стоят возле оживленніх трас.
Даже в Германии машині издают шум когда их много.
Часто можна наблюдать на автобане щити которие защищают от звука.
Я жил в многоєтажке возле траси. Шум есть и реально мешает.
Для меня как раз комфортно жить когда машина под домом.
Пример. Біл сегодня в центре на машине.
15 мин. туда и 15 мин. назад. Заплатил 2 евро за парковку.
Если ехать на трамвае. 4.20 евро туда и 4.20 евро назад.
Добирание около часа туда и час назад на трамвае.
В НЙ обычно картина такая.
Скажем, надо куда-то попасть и вернуться обратно.
ОТ - вышел, обычно до ближайшего автобуса идти около 5 минут максимум, доехать, скажем надо за 30 минут. И обратно то-же самое.
Этот-же маршрут на машине займет езды 15 минут и потом 15-30 минут надо кататься искать паркинг. Обратно - таже фигня.
Я как-то взял на пару дней машину.
В полпервого ночи кружил по округе около 40 минут прежде чем еле воткнулся частично перегородив выезд из частного дома. Пришлось в 6 утра вставать, чтобы переставить машину (благо в это время народ уже начинает выезжать на работу и места на какое-то время появляется некоторое количество мест, которое к 9 часамм уже опять заставлено).
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 18180
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8833 раз.
- Подякували: 5569 раз.
-
-
Профіль
-
-
13
8
7
Додано: Чет 15 січ, 2026 06:06
Миша-клиент написав: Олежан написав:
в киеве 800 домов сидит без отопления. а значит трубы там уже порвало от морозов
в киев 11 600 многоэтажек. Получается 6,9% домов больше не преднозначены для жизни
вы только вдумайтесь в эти цифры! в моменте 6,9%!!!!
ничего не значит: мгновенно температура в доме - не падает ниже 0, чтобы замерзла вода в трубах: остывает теплоноситель, остывают перекрытия и стены... За это время - могли и воду посливать
Есть техэтажи и подвалы, в которых могут быть выбиты окна.
В подвалах еше так сяк - тепло от земли идет, а на техэтажах дубарь быстро настает.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 18180
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8833 раз.
- Подякували: 5569 раз.
-
-
Профіль
-
-
13
8
7
Додано: Чет 15 січ, 2026 06:14
Бетон написав:
❗️Фактически, мы загружаемся в блэкаут. В отдельных городах (Ирпень, Буча, Гостомель), он уже наступил, — нардеп Колтунович
И что делать?
Думать о преимуществах малоэтажной застройки, где не нужен лифт, есть газ.
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 18180
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 8833 раз.
- Подякували: 5569 раз.
-
-
Профіль
-
-
13
8
7
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|25354
|17440472
|
|
|1380
|6860695
|
|
|3
|87378
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|