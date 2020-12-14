RSS
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Повідомлення Додано: Чет 15 січ, 2026 21:10

  pesikot написав:
  Бетон написав:
  rjkz написав:И нахрена свою сову на глобус натягивать?
Нет никакого комфорта в 30 этажных стенах.
Ну раз Вы про Варшаву заговорили, то позволю про НЙ сказать, то что лучше знаю.
За исключением центра Манхеттена, остальная застройка НЙ - это либо частные дома (когда самолет на посадку заходит или взлетает - просто бесконечное простраство частных домов. И это основная застройка бОльшей площади НЙ) либо билдинги в 5-7 этажей.
И что интересно - практически нет пробок.
Почему?
Потому что население равномерно распределено по площади города.
И очень много дорог. Дороги дублируются многократно. Можно условную аварию объехать 10+ вариантами. Потому что блочная (то есть квартальная) застройка, весь город нарезан дорогами на прямоугольники.
И все пространство покрыто мнооожеством бизнесов (так называются маленькие кафешки/магазинчики/мастерские и пр).
И заправок много и аптек. И там в том числе можно купить не только бенз или лекарства, но и молоко (я молоко на заправке обычно покупаю- недалеко от меня, отличное молоко за хорошую цену) и кофе и бутерброд (сэндвич по ихнему).
И вот эта унификация позволяет иметь много рабочих мест одним и комфортно жить другим.
Не, я понимаю, в Киеве не так.
Тут все суперпрофилированно.
Раз кофе, то только в кофейне.
Раз лекарства, тто в аптеке тебе кофе не продадут.
Раз снег убирать, то надо покупать каждый год снегоуборрочную технику, которая работает несколько дней в году и куда-то растворяется к следующей зиме.
Повторюсь, в НЙ снегоуборочная техника - это мусорные траки, на которые в снегопад навешивают снегоуборочное оборудование.
Ну "американцы тупые" (с), они не в курсе, что каждые год можно пилить бюджет на покупке ненужной техники.
Мда, занесло меня немного, соррян.
Повторюсь, намного комфортнее жить в низкой застройке, чем в человейниках.
Единственное что роднит НЙ и Киев - сложности парковки.
Но по сравнению с Киевом тут так организован ОТ, что абсолютно нет желания покупать машину.
Кстааааати!
Насчет размазонности населения по площади.
Хотите еше один огромнейший плюс?
Я может со своей колокольни и своего опыта.
Вот у меня 2-е детей школьного возраста.
И везде где мы жили, детям до школы 5-10 минут.
Каждая школа (кроме хайскул, туда можно откуда угодно ездить) принимает детей из своего дистрикта.
И во первых, ребенка можно легко и удобно отвести в школу когда он маленький и он может относительно безопасно и быстро ходить, когда он подрос.
Такой плотности щкол в Киеве тупо нет.
И на то количество школ, что есть, огромная нагрузка от 30 этажных стен, заселенных тысячами двуногих.
Насчет доступности всего, напрашивается такая картина среднего ньюйоркера.
Проснулся, вышел из дому, купил кофе на заправке, или зашел в угловой Дели или в 100500 маленьких закусочных и позавтракал.
На работе вышел в любом месте и пообедал.
Где-бы ты ни был, в какую сторону ты-бы ни пошел, то в 10-15 минутах ходьбы ты можешь найти все что угодно. Кроме туалета. С этим в НЙ такие-же проблемы как в Киеве. Но, можно зайти в любое кафе (коих несметное количество)и попроситься "помыть руки" :lol: .
Еще раз повторюсь, кроме центра Манхеттена, основная площадь НЙ - это низкоэтажная застройка. Комфортность жизни на порядок выше чем в Киеве.

Всё вот в кучу навалили огромную и разгребай.

Ну причём здесь США.
США — это континент, а не страна в европейском смысле.

США континент ?

Не позорься так


А "Крым - это полуостров, который с четырех сторон омывается океаном".
Чего, Трампу можно, а Бетону нельзя?
rjkz
Повідомлення Додано: Чет 15 січ, 2026 21:26

  Бетон написав:
  rjkz написав:
  Бетон написав:❗️Фактически, мы загружаемся в блэкаут. В отдельных городах (Ирпень, Буча, Гостомель), он уже наступил, — нардеп Колтунович

И что делать?


Думать о преимуществах малоэтажной застройки, где не нужен лифт, есть газ.

многоэтажка со своей крышной котельной — это компактная автономная система.
Сейчас новые жк с крышными котельными.
Ставится один генератор на дом, и он спокойно тянет:
котельную
циркуляционные насосы
автоматику
лифты (1,5–2 кВт на лифт — копейки)
В результате:
тепло есть
вода циркулирует
лифт работает

малоэтажная застройка.
Там тепло подаётся по земле:
длинные теплотрассы
десятки вводов
узлы учёта
задвижки
слабые места на каждом участке

Зачем растягивать это всё по земле? Что оно даст?


Длинніе теплотрасі ето удел совка в самом ур** виде.
В Германии жил в трех домах.
9 етажка. Котел в подвале.
3 етажка. Котел-колонка в квартире.
5 етажка. Котельная во дворе. Обеспечивает 3 пятиєтажки. Растояние между домами 50 метров.
Такого что бі теплотраса грела землю или зимой откудато с люков шел пар никогда не видел.
Повідомлення Додано: Чет 15 січ, 2026 21:45

  rjkz написав:
  pesikot написав:
  Бетон написав:Всё вот в кучу навалили огромную и разгребай.

Ну причём здесь США.
США — это континент, а не страна в европейском смысле.

США континент ?

Не позорься так


А "Крым - это полуостров, который с четырех сторон омывается океаном".
Чего, Трампу можно, а Бетону нельзя?

Так Бетон активно топит за Трампа ...

Братья по неразуму ...
pesikot
Повідомлення Додано: Чет 15 січ, 2026 22:16

  pesikot написав:
  rjkz написав:
  pesikot написав:США континент ?

Не позорься так


А "Крым - это полуостров, который с четырех сторон омывается океаном".
Чего, Трампу можно, а Бетону нельзя?

Так Бетон активно топит за Трампа ...

Братья по неразуму ...


У меня из 100% 1% надежды, что все это шоу имеет благую конечную цель.
Даже есть предположение развития этой многоходовки, в которую вписывается бОльшее из происходящего.И Венесуэлла и Иран и даже Гренландия.
Если этот 1% окажется правдой, то Трамп заслуженно получит Нобелевку.
Другое дело, что такая шахматная партия, которая возможно не случайно разыгрывается, слишком уж сложна как для только получения Нобелевки.
Но на остальные 99% все этто печально смотрится.
rjkz
Повідомлення Додано: Чет 15 січ, 2026 22:38

  rjkz написав:
  pesikot написав:
  pesikot написав:США континент ?

Не позорься так


А "Крым - это полуостров, который с четырех сторон омывается океаном".
Чего, Трампу можно, а Бетон
Так Бетон активно топит за Трампа ...

Братья по неразуму ...


У меня из 100% 1% надежды, что все это шоу имеет благую конечную цель.
Даже есть предположение развития этой многоходовки, в которую вписывается бОльшее из происходящего.И Венесуэлла и Иран и даже Гренландия.
Если этот 1% окажется правдой, то Трамп заслуженно получит Нобелевку.
Другое дело, что такая шахматная партия, которая возможно не случайно разыгрывается, слишком уж сложна как для только получения Нобелевки.
Но на остальные 99% все этто печально смотрится.

не читает контекст. ищет где прицепиться.
Там же ясно написано про континентальный масштаб и уклад жизни.
Смысл был именно в этом, а не в географии.
Огромные расстояния:
между городами — сотни км
внутри агломераций — десятки км

Великие фигуры почти всегда выглядят грубо, неприятно и опасно
Бетон
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 05:02

Дони ,уже с медалью)

Лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо вручила президенту США Дональду Трампу свою медаль Нобелевской премии мира во время их встречи в четверг.
Мачадо не ответила на вопросы журналистов о том, принял ли Трамп медаль.
Повідомлення Додано: П'ят 16 січ, 2026 06:36

  Freza написав:Дони ,уже с медалью)

Лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо вручила президенту США Дональду Трампу свою медаль Нобелевской премии мира во время их встречи в четверг.
Мачадо не ответила на вопросы журналистов о том, принял ли Трамп медаль.

Пропоную ту медальку вручити пану зеленському та його міндичам, шуфричам і дівкам-міністеркам з торговими дипломами. Акуєнний безракетний миротворець, вайниНєБудєт, я дагаварюсь пасрєлінє, і тд і тп.

До речі, де обіцяні зеленським ракети Фламінго? Нікчемний балабол, який за 7 років не виконав жодної своєї обіцянки
Frant
