Додано: П'ят 16 січ, 2026 09:08

в НЙ взагалі парове опалення, хто б оце казав бл



а на півдні Європи і наприклад в Японії взагалі ніякого опалення в житлі нема і там на наш погляд взимку екстрім за допомогою маси еклектроопалювальних приладів і ад адський, особливо з нашою звичкою натопити грубку по-максимуму і ходити взимку по хаті босим і в трусах при +25, а у тих же німців наприклад +16 то вже норм



в центральному опаленні максимальна вада це якраз втрати при транспортуванні через диряві мережі, колись побудовані ногами ще при совку, вони звичайно поступово змінюються і перекладаються, але їх занадто багато щоб мати можливість швидко замінити їх усі



я ще в 2013 році через законну схему і оплачувану поміч робітників тепленерго позбавився на усіх обʼєктах від центрального опалення і гвп, куплені після 2013го теж вже не підключав і повністю перейшов на електроопалення, яке хоч і значно подорожчало з того часу, але все одно менше за ті космічні рахунки, які виставляє зараз теплоенерго, бо основні терпіли, на яких зписують левову долю втрат - це якраз власники і орендарі нежитлових приміщень з центральним опаленням, де ніякі лічильнки ані на гвп ані на цо не діють