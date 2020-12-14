Бетон написав:В Киеве у людей в старом фонде элементарно вентиляция не работает, лампочку в подъезде заменить некому — а вы обсуждаете сложные автономные котельные и индивидуальное обслуживание.
Централизованное отопление у нас появилось не от хорошей жизни, а как социальная система: чтобы массово отапливать жильё при бедном населении, которое физически не может обслуживать котлы, насосы, автоматику и аварии.
Когда пенсия — условные 50–100 долларов.
25 этажей - условно 250 квартир это скорее всего минимум, необходимый для обслуживания своей котельной, ремонта лифтов, насосов, аатоматики и т.д.
В Варшаве квартплата 600 злотых (6600 грн), там 7 этажей.
В Киеве - 1100 грн, 25 этажей
Ну-ну-ну, полегче.
Речь шла во-первых, о малоэтажной застройке, а не о старом фонде.
Во-вторых, не всегда старый фонд - это неимущие пенсы.
По первому утверждению - пример Липинки.
По второму утверждению туева хуча старого фонда в центре Киева, где живут настолько обеспеченные люди, что жители новомодных 30-ти этажных стен стыдливо ковыряют стенку.
Так, навскидку.
Шелковичная 22, Малоподвальная (кажется 14),
Не помню номер дома на Ветрова,
ах, да, Роднегнинская 2 и еще куча таких скромных старых домов.
У Вас таких клиентов не было?
У Вас клиентура - средний класс.
А действительно обеспеченные по всем меркам люди не живут в человейниках.
Кстати, не новострой уже, но и не старый фонд.
Паторжинского14. Там нет модной инфраструктуры в понимании сегоднямодных ЖК.
Но контингент может себе позволить лампочку поменять.