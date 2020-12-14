RSS
  #<1 ... 12685126861268712688
Нед 18 січ, 2026 10:37

  Бетон написав:
  Hotab написав:Frant

Если у семьи пенсионеров нет денег платить за коммуналку 3к квартиры, пусть продают ее и перебираются в 1к квартиру.
Именно при таком подходе будет выгодно утеплять жилье и экономить электроэнергию.


Вперше згоден з Франтом
А ще дивує, коли люди не розуміють меж розподілу відповідальності
Молода але доросла людина думає що електрик осбб має їй безкоштовно в квартирі ремонтувати автомати чи розетки. Ну типу я ж плачу внесок осбб

Межа розподілу - дуже влучно.
І оця дичина повинна бути перероблена отримувачем прибутку до межі розподілу

В тій же Польщі такого африканського безладу не допустять. Відповідальність там з обох сто

Польща з 1991 орієнтується на Америку і Європу. Самостійні ж керманичі-дерибаничі 35 років, донині орієнтуються на Московію, як на тип державного устрою. Тільки без царя, щоб всі були презЕдентами. Вони будують хаос, волюнтаризм, анархію і беззаконня.

Різницю ви вже відчули?
Далі буде ще гірше.
При такому "управлінні" страны крепких бесхозяйствєнніков
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23297
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1786 раз.
Подякували: 2581 раз.
 
Профіль
 
Нед 18 січ, 2026 10:44

В Украине растут цены на жилье в 2026 году: Харьков оживает, Львов сейчас самый дорогой. В Киеве проблемы с отоплением и светом НЕ влияют на рынок аренды

Топ-5 самых дорогих 1-комнатных на вторичке:
▪️Львов — $69 000 (+8%);
▪️Киев — $68 000 (+13%);
▪️Ужгород — $64 000 (+7%);
▪️Черновцы — $56 700 (+18%);
▪️Луцк — $56 000 (+24%).

Топ-5 самых дорогих 1-комнатных (аренда, грн)
▪️Ужгород — 21 800 грн (+15%);
▪️Львов — 18 000 грн (+6%);
▪️Киев — 17 000 грн (+6%);
▪️Ивано-Франковск — 15 300 грн (+9%);
▪️Луцк — 15 000 грн (+11%).

По росту цен в 2025-м лидируют Тернополь (+21% по 1-комнатным), Одесса и Ровно (+18%), заметный рост есть даже в прифронтовых городах (Харьков/Сумы/Днепр около +10%).

Подписаться на INSIDER UA | Прислать контент
Freza
 
Повідомлень: 2299
З нами з: 03.12.13
Подякував: 457 раз.
Подякували: 341 раз.
 
Профіль
 
Нед 18 січ, 2026 10:45

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Frant написав:Польща з 1991 орієнтується на Америку і Європу. Самостійні ж керманичі-дерибаничі 35 років, донині орієнтуються на Московію, як на тип державного устрою. Тільки без царя, щоб всі були презЕдентами. Вони будують хаос, волюнтаризм, анархію і беззаконня.


Ты ,кастрюля, уже минимум 20 лет ориентируешься на Америку і Європу, но это никак не помогло тебе выучить английский, чтобы снизить скулеж про керманичей-дерибаничей.
Поляки живут лучше потому что в очередной раз восточнее нашлись лохи, согласивишееся за лозунги делать за поляков черную работу и подчинить их интересам свою политику
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5112
З нами з: 13.06.20
Подякував: 426 раз.
Подякували: 214 раз.
 
Профіль
 
