Додано: Нед 18 січ, 2026 16:19

Ухвалення ЗАКОНУ УКРАЇНИ "Про приватизацію державного житлового фонду" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 36, ст.524) було абсолютно справедливим і актуальним політичним рішенням. Як нині, так і у совку нічого безкоштовного не було, оскільки будь-який фізичний витвір (зокрема, житло) або інтелектуальний продукт утворюються людською працею, яка має свою ціну. Щоб одержати дешеву квартиру у хрущі аба панельці, наші пращури важко працювали у різних сферах народного господарства і цією працею попередньо уже за усі житлові блага сповна заплатили або, отримавши житло як молоді спеціалісти, відпрацьовували цей "подарунок" подальшою працею на конкретному підприємстві або науковій установі тощо. Були винятки, коли партійні або господарські бонзи одержували значно якісне житло, наприклад, у статусних сталінках та інших спецпрєктах. Несправедливість існувала завжди. Критикувати нинішніх мешканців старого житлового фонду ви і взагалі ніхто не маєте права, бо ці люди як були при комуняцькому ладі бідними пролетарями, селянами та інтелігентами, так і залишилися біднотою як під час кучмівського пограбування народу псевдоприватизацією господарських об"єктів, так і нині, ставши немічними за віком і безресурсними щодо економічного процвітання з огляду на усі несправедливості попередніх соціально-економічних епох. Мої прадідусь і прабабуся при цараті були дворянами і поміщиками, а з 1918 року втратили усе - сотні гектарів землі, маєток на півдні Київської губернії, великий будинок у Переяславі та квартиру у Києві на Великій Житомирській, опинившись у совкових житлі та злиднях на копійчаній державній службі, приховуючи своє минуле. Тож шануйте попередні покоління, які дали вам життя, виростили, вивчили вас, і пробачте їм їхню нинішню бідність і неспроможність організувати модні місця загального користування у будинках, які оточують ваші сучасні ЖК.