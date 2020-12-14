|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ринок нерухомості.
Додано: Нед 18 січ, 2026 10:44
В Украине растут цены на жилье в 2026 году: Харьков оживает, Львов сейчас самый дорогой. В Киеве проблемы с отоплением и светом НЕ влияют на рынок аренды
Топ-5 самых дорогих 1-комнатных на вторичке:
▪️Львов — $69 000 (+8%);
▪️Киев — $68 000 (+13%);
▪️Ужгород — $64 000 (+7%);
▪️Черновцы — $56 700 (+18%);
▪️Луцк — $56 000 (+24%).
Топ-5 самых дорогих 1-комнатных (аренда, грн)
▪️Ужгород — 21 800 грн (+15%);
▪️Львов — 18 000 грн (+6%);
▪️Киев — 17 000 грн (+6%);
▪️Ивано-Франковск — 15 300 грн (+9%);
▪️Луцк — 15 000 грн (+11%).
По росту цен в 2025-м лидируют Тернополь (+21% по 1-комнатным), Одесса и Ровно (+18%), заметный рост есть даже в прифронтовых городах (Харьков/Сумы/Днепр около +10%).
Додано: Нед 18 січ, 2026 13:03
Бетон написав:
Люди десятилетиями НЕ управляли домами.
Им:
навязали ЖЭК (государственный/коммунальный),
запретили реальное управление,
отучили принимать решения,
не дали инструментов влияния.
А теперь с них спрашивают результат, который они не могли обеспечить физически.
Хотя, по большому счету, всё правильно. Что получено на шару, не ценится
Тому я й кажу, що дозвіл на приватизацію совкового/державного житла була помилка влади. Ті, хто за власний кошт придбав квартиру з дуже великою вірогідністю разом з іншими власниками вирішать всі проблеми будинку. Переважна більшість людей, які приватизували квартири, залишаться совками назавжди. Я 90ті придбав квартиру 2к панельку, так ні одне питання для покращення будинку не зміг вирішити з сусідами. Вони вважали, що держава повинна вирішувати всі проблеми їхньої приватної власності. Звісно, що я продав цю квартиру, та ніколи в житті не куплю совковий фонд для свого проживання. А результат потрібен власнику, всім іншим на це начхати, звісно окрім місцевих депутатів, які за кошти платників податків громади фінансують проблеми приватної власності, отримуючи за це голоси виборців.
Додано: Нед 18 січ, 2026 16:11
reus написав:
Бетон написав:
Люди десятилетиями НЕ управляли домами.
Им:
навязали ЖЭК (государственный/коммунальный),
запретили реальное управление,
отучили принимать решения,
не дали инструментов влияния.
А теперь с них спрашивают результат, который они не могли обеспечить физически.
Хотя, по большому счету, всё правильно. Что получено на шару, не ценится
Тому я й кажу, що дозвіл на приватизацію совкового/державного житла була помилка влади. Ті, хто за власний кошт придбав квартиру з дуже великою вірогідністю разом з іншими власниками вирішать всі проблеми будинку. Переважна більшість людей, які приватизували квартири, залишаться совками назавжди. Я 90ті придбав квартиру 2к панельку, так ні одне питання для покращення будинку не зміг вирішити з сусідами. Вони вважали, що держава повинна вирішувати всі проблеми їхньої приватної власності. Звісно, що я продав цю квартиру, та ніколи в житті не куплю совковий фонд для свого проживання. А результат потрібен власнику, всім іншим на це начхати, звісно окрім місцевих депутатів, які за кошти платників податків громади фінансують проблеми приватної власності, отримуючи за це голоси виборців.
Приватизація тут взагалі ні до чого
Все простіше, або люди хочуть жити в комфорті за межами власної квартири, або хочуть жити в лайні за межами власної квартири
І це не залежить, купили вони квартиру чи отримали через приватизацію
Додано: Нед 18 січ, 2026 16:19
Ухвалення ЗАКОНУ УКРАЇНИ "Про приватизацію державного житлового фонду" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 36, ст.524) було абсолютно справедливим і актуальним політичним рішенням. Як нині, так і у совку нічого безкоштовного не було, оскільки будь-який фізичний витвір (зокрема, житло) або інтелектуальний продукт утворюються людською працею, яка має свою ціну. Щоб одержати дешеву квартиру у хрущі аба панельці, наші пращури важко працювали у різних сферах народного господарства і цією працею попередньо уже за усі житлові блага сповна заплатили або, отримавши житло як молоді спеціалісти, відпрацьовували цей "подарунок" подальшою працею на конкретному підприємстві або науковій установі тощо. Були винятки, коли партійні або господарські бонзи одержували значно якісне житло, наприклад, у статусних сталінках та інших спецпрєктах. Несправедливість існувала завжди. Критикувати нинішніх мешканців старого житлового фонду ви і взагалі ніхто не маєте права, бо ці люди як були при комуняцькому ладі бідними пролетарями, селянами та інтелігентами, так і залишилися біднотою як під час кучмівського пограбування народу псевдоприватизацією господарських об"єктів, так і нині, ставши немічними за віком і безресурсними щодо економічного процвітання з огляду на усі несправедливості попередніх соціально-економічних епох. Мої прадідусь і прабабуся при цараті були дворянами і поміщиками, а з 1918 року втратили усе - сотні гектарів землі, маєток на півдні Київської губернії, великий будинок у Переяславі та квартиру у Києві на Великій Житомирській, опинившись у совкових житлі та злиднях на копійчаній державній службі, приховуючи своє минуле. Тож шануйте попередні покоління, які дали вам життя, виростили, вивчили вас, і пробачте їм їхню нинішню бідність і неспроможність організувати модні місця загального користування у будинках, які оточують ваші сучасні ЖК.
