Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 18:49

  reus написав:
  pesikot написав:Ти ж писав про одну квартиру. А тут вже декілька ОСББ
Ти визначись у кількості ...

Бо нагадує мишей і кактус

У мене інший досвід ... люди, або хочуть створювати комфорт, поза межами своєї квартири, або ні
І совкова ментальність тут ні до чого

Можно і модні МОПи засрати

Не пам’ятаю, щоб ми переходили з вами на ти. Це про культуру. А по суті я не бачу необхідності озвучувати кількість квартир та нерухомості,якими я володію, чи колись володів. З особистого досвіду чим дорожчий ЖК, тим менше совка і більш організовані та зацікавлені власники і простіше вирішувати проблеми будинку.

Про яку культуру ти кажешь ?
Це ж отой самий совок - ти або ви. Проти якого ти виступаєшь
pesikot
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 18:53

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

пишут что в ЖК Great и Манхетен замерзли канализвационные стояки.
А если так, то их и порвало
людей топит где размараживаются

короче, домов пригодных для жизни все меньше и меньше
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 18:54

  pesikot написав:
  reus написав:
  pesikot написав:Ти ж писав про одну квартиру. А тут вже декілька ОСББ
Ти визначись у кількості ...

Бо нагадує мишей і кактус

У мене інший досвід ... люди, або хочуть створювати комфорт, поза межами своєї квартири, або ні
І совкова ментальність тут ні до чого

Можно і модні МОПи засрати

Не пам’ятаю, щоб ми переходили з вами на ти. Це про культуру. А по суті я не бачу необхідності озвучувати кількість квартир та нерухомості,якими я володію, чи колись володів. З особистого досвіду чим дорожчий ЖК, тим менше совка і більш організовані та зацікавлені власники і простіше вирішувати проблеми будинку.

Про яку культуру ти кажешь ?
Це ж отой самий совок - ти або ви. Проти якого ти виступаєшь

Клятий совок! Всі ці атомні станції, мости, дороги - повне лайно, нікудишній непотріб.
Правильно зробили стратеХ зеленський з єрмаками, міндичами і шуфричами, що подарували найбільшу в Європі АЕС путінським генералам! Нам вона не потрібна, і так маємо надлишок дешевої електроенергії!
Востаннє редагувалось Frant в Нед 18 січ, 2026 18:58, всього редагувалось 1 раз.
Frant
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 18:57

  Олежан написав:пишут что в ЖК Great и Манхетен замерзли канализвационные стояки.
А если так, то их и порвало
людей топит где размараживаются

короче, домов пригодных для жизни все меньше и меньше

Відкрию пану маленький секрет.
Навколо Києва, в радіусі 200 км, стоять десятки тисяч дерев'яних і цегляних хат, колгоспної епохи, з колодязями і пічним опаленням. Ціна питання 1000-4000 доларів.
Запрошую пана туди, до природи, до екологічної архітектури предків, до "белого безмолвия"!
Востаннє редагувалось Frant в Нед 18 січ, 2026 19:48, всього редагувалось 1 раз.
Frant
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 19:00

  pesikot написав:
  reus написав:
  pesikot написав:Приватизація тут взагалі ні до чого

Все простіше, або люди хочуть жити в комфорті за межами власної квартири, або хочуть жити в лайні за межами власної квартири

І це не залежить, купили вони квартиру чи отримали через приватизацію

Мій особистий досвід дає мені право впевнено стверджувати, що переважна більшість власників, які приватизували квартири мають совковий менталітет. Я брав участь у створенні декількох ОСББ, знаю про що кажу.

Ти ж писав про одну квартиру. А тут вже декілька ОСББ
Ти визначись у кількості ...

Бо нагадує мишей і кактус

У мене інший досвід ... люди, або хочуть створювати комфорт, поза межами своєї квартири, або ні
І совкова ментальність тут ні до чого

Можно і модні МОПи засрати

Повна ахінея.
Щось у тебе з головою, ПесЫкот!.
Котячого корму переїв???
Frant
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 19:04

  pesikot написав:Про яку культуру ти кажешь ?
Це ж отой самий совок - ти або ви. Проти якого ти виступаєшь

Я не можу бути проти того, який культурний рівень ви маєте. Мабуть це може більше хвилювати ваше оточення, звісно, якщо вони у стані це оцінити. Якщо ви вважаєте, що на ви спілкувалися незнайомі люди тільки в совку, Ок. не бачу сенсу вас у чомусь переконувати))
reus
 
Повідомлень: 4568
З нами з: 21.03.12
Подякував: 430 раз.
Подякували: 1499 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 19:09

  Frant написав:Клятий совок! Всі ці атомні станції, мости, дороги - повне лайно, нікудишній непотріб.

пане дОцент, закрий своє чорне хлібало

Просрав свое - визнай
pesikot
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 19:10

  Олежан написав:пишут что в ЖК Great и Манхетен замерзли канализвационные стояки.
А если так, то их и порвало
людей топит где размараживаются

короче, домов пригодных для жизни все меньше и меньше

На грейт ничего не замёрзло. Опять кто-то фуфло гонит. Интересно, зачем
Бетон
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 19:18

на балансі

  Бетон написав:
  Hotab написав:Frant

Если у семьи пенсионеров нет денег платить за коммуналку 3к квартиры, пусть продают ее и перебираются в 1к квартиру.
Именно при таком подходе будет выгодно утеплять жилье и экономить электроэнергию.


Вперше згоден з Франтом
А ще дивує, коли люди не розуміють меж розподілу відповідальності
Молода але доросла людина думає що електрик осбб має їй безкоштовно в квартирі ремонтувати автомати чи розетки. Ну типу я ж плачу внесок осбб

Межа розподілу - дуже влучно.
І оця дичина повинна бути перероблена отримувачем прибутку до межі розподілу

В тій же Польщі такого африканського безладу не допустять. Відповідальність там з обох сторін
Зображення

а хто в нас бере "за доставку" чи "деспечеризацію" чи як там, ну тей хто отримав на баланс як від клятого совка, так від нових ЖК при незалежній?
Чи це "власність" ОСББ?
flyman
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 19:44

  Бетон написав:
  Олежан написав:пишут что в ЖК Great и Манхетен замерзли канализвационные стояки.
А если так, то их и порвало
людей топит где размараживаются

короче, домов пригодных для жизни все меньше и меньше

На грейт ничего не замёрзло. Опять кто-то фуфло гонит. Интересно, зачем

До этого, вы двое, прекрасно гнали фуфло о замерших трубах в других домах ...
pesikot
