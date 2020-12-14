Тут все це обговорили вже не раз.
Прибіг …
Додано: Пон 19 січ, 2026 22:20
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Прибіг …
Додано: Пон 19 січ, 2026 22:20
Грейт.
Сегодня электричество не отключают вообще.
Видимо, вступило в силу указанное ККЦ распоряжение не отключать жк на э.э.отоплении.
Цены не падают. Люди покупают.
Я не знаю логику. Это просто есть и всё
Никакого домкрата не будет
Додано: Пон 19 січ, 2026 22:23
Господар Вельзевула франт был прав. 5ти этажный Хрущик с газом маст хэв. Лучше до 3 этажа.
Додано: Пон 19 січ, 2026 22:39
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ты совершаешь типичную логическую ошибку:
ты смотришь на текущую техническую проблему и из неё делаешь долгосрочный ценовой прогноз.
Это не работает.
Не нужно смотреть на проблему линейно, как сантехник на течь.
Отсутствие света — это не крах рынка, а пауза, пружина, не обрыв.
Пауза заканчивается ускорением.
Сталинка с блатной сетью — единичный артефакт, а не массовая модель.
Это не продукт. Ты его не напаришь, как музейный экспонат. А модный жк уже распиарили до тебя
Додано: Пон 19 січ, 2026 22:57
инвертор не заряжается , заряжаются аккумуляторы с его управлением, мало аккумуляторов мало комфорта или дизельная гена...
знаю несколько жк , где работают повышающие станции,отопление и практически всегда один лифт но но не буду называть имена...
частный дом на собственном участке земли? согласен , + сэс ,скважина на воду и желательно на газ или дом в лесу с колодцем и печькой с грубой
Додано: Пон 19 січ, 2026 23:04
Бетон
Там іменно е/опалення? Не газова котельня, якій треба е/е? У нас саме остання.
І у нас з 8.40 нема. І увімкнення переносили з 21 на 23 , тепер вже на 2 ночі.
Батарея 20%)
Ліфти і вода - отак:
📌 Стан мережі та батарей.
🏢 Секція A (ліфти)
🔴 Мережа: нема
🔋 32%
🕒 19.01.2026 23:01 (Kyiv)
🏢 Секція Б (ліфти і насоси підкачки)
🔴 Мережа: нема
🔋 40%
🕒 19.01.2026 23:04 (Kyiv)
🏢 Секція Г (ліфти)
🔴 Мережа: нема
🔋 46%
🕒 19.01.2026 22:59 (Kyiv)
Додано: Пон 19 січ, 2026 23:36
ждём, когда конец паузы и пружина наконец приведет к взрывному росту цен на квартиры в Припяти
никогда не говори никогда.
можно конечно планировать все так, чтоб в принципе не зависеть от коммунальных служб. дом в селе, панели, инверторы, аккумы, генератор, скважина, отопление на дровах, никаких газов, пеллет, тепловых насосов и прочей хиромантии. только хардкор.
грубу или котел нужно спроектировать так, чтоб помещались длинные дрова. так меньше пилить
никакого центрального электричества, воды и прочего
пара квадроциклов в гараже, чтоб по лесам ездить, опционально лодка
долгота западнее Хмельницкого в живописном месте
так то если разобраться, нафиг вообще жить в большом городе? толкаться с такими же в пробках на унылых дорогах и в метро? жить в человейнике, вокруг которого гаражи и заброшки? нюхать бесконечные выхлопы и сажу от корчей? возить детей в школу через полгорода?
бежать быстрее других, чтобы за полжизни накопить на ячейку в сотне таких же?
ну тут конечно каждому свое
может конечно формат жить в 40-60 км от города и ездить туда иногда с семьей за покупками и развлечениями, а остальное время кайфовать на природе, не так уж и плох, если есть такая возможность. заниматься каким то сельским хозяйством и тд
Додано: Пон 19 січ, 2026 23:39
вам "повезло" , рыжый обещал плюшки а вы повелись , тут взаимная любовь
