Вів 20 січ, 2026 07:18

  rjkz написав:
  Бетон написав:Ты совершаешь типичную логическую ошибку:
ты смотришь на текущую техническую проблему и из неё делаешь долгосрочный ценовой прогноз.

Это не работает.

Не нужно смотреть на проблему линейно, как сантехник на течь.

Отсутствие света — это не крах рынка, а пауза, пружина, не обрыв.
Пауза заканчивается ускорением.

Сталинка с блатной сетью — единичный артефакт, а не массовая модель.
Это не продукт. Ты его не напаришь, как музейный экспонат. А модный жк уже распиарили до тебя


И этим все сказано.
Бетону надо делать бизнес, людям нужен комфорт, тепло, газ.
В споре о комфортности проживания в малоэтажной застройке можно ставить точку.
зразу видно, що пан Rjkz чотири роки живе не на анархічній території.
Інакше, більшу частину доби - без води, без тепла, без електроенергії - він заспівав би по іншому.

Миколай, ви неначе розумна людина. Навіщо ви голосували в 2019 за хрипле недоразуменіє, за корупцію, за "вайниНєБудєт", за "дагаваримсяпосрединє". Навіщо????

Війна ця надовго.
Генераторів не вистачить.
Вже не вистачає!
Вів 20 січ, 2026 09:40

  Hotab написав:Бетон

жк на э.э.отоплении


Там іменно е/опалення? Не газова котельня, якій треба е/е?

Именно "е/опалення" - прямо так и должно быть написанно в кабинете YASNO.
Обоснование от властей простое: котельную (при желании) можно и генератором запитать. А такой дом (да даже квартиру) генератором отапливать - проще застрелиться.
Вів 20 січ, 2026 10:48

  rjkz написав:
  Бетон написав:Ты совершаешь типичную логическую ошибку:
ты смотришь на текущую техническую проблему и из неё делаешь долгосрочный ценовой прогноз.

Это не работает.

Не нужно смотреть на проблему линейно, как сантехник на течь.

Отсутствие света — это не крах рынка, а пауза, пружина, не обрыв.
Пауза заканчивается ускорением.

Сталинка с блатной сетью — единичный артефакт, а не массовая модель.
Это не продукт. Ты его не напаришь, как музейный экспонат. А модный жк уже распиарили до тебя


И этим все сказано.
Бетону надо делать бизнес, людям нужен комфорт, тепло, газ.
В споре о комфортности проживания в малоэтажной застройке можно ставить точку.

Там зараз актуальний заробіток для нормального хендімена - їздити по хатах і не давати системам опалення розмерзатись. Десятки (якщо не сотні) тисяч залишених українцями будинків потребують підтримки не лише взимку, до речі. А свої довірені часто просто не тямлять, як те все заходити грамотно.
Вів 20 січ, 2026 11:04

  _hunter написав:
  Hotab написав:Бетон

жк на э.э.отоплении


Там іменно е/опалення? Не газова котельня, якій треба е/е?

Именно "е/опалення" - прямо так и должно быть написанно в кабинете YASNO.
Обоснование от властей простое: котельную (при желании) можно и генератором запитать. А такой дом (да даже квартиру) генератором отапливать - проще застрелиться.


Керманичі-нікчемні-дерибаничі збудували цікаву країну, в якій опалення будинків електроенергією споживає більше енергетичних ресурсів, ніж вся жалюгідна самостійна індустрія!

Навіть в США, при їхньому багатстві, немає такого, щоб 20-поверхівки масово опалювались електроенерпгією, тому що це надто дорого.
І жодних вимог зверху економити ресурси! І Запоріжська АЕС - чудовий подарунок путіну, від пана зеленського з його міндичами і шуфричами!

Це вам не Л.І. Брєжнєв з його "Економіка повинна бути економною!" зразка 1980 р
Воістину, страна крєпкіх бесхозяйствєнніків! :mrgreen:
Вів 20 січ, 2026 11:10

  _hunter написав:
  Hotab написав:Бетон

жк на э.э.отоплении


Там іменно е/опалення? Не газова котельня, якій треба е/е?

Именно "е/опалення" - прямо так и должно быть написанно в кабинете YASNO.
Обоснование от властей простое: котельную (при желании) можно и генератором запитать. А такой дом (да даже квартиру) генератором отапливать - проще застрелиться.

25-поверхові будинки з електроопаленням - перші кандидати на повне відселення населення під час лютої зими без електроенергії і вивіз його в навколишні села з дерев,янимми хатами колгоспної епохи. Чи в палаточні містечка з буржуйкми?
Це давно треба було зробити, насправді. :oops:
Рішення непопулярне, але воно перезріло. :twisted:
Вів 20 січ, 2026 11:25

Frant

у нас на электроотопление еще и тариф был и наверное остается ниже. неясно, нафига и с какой целью это все дело дотировать было за счет той же промышленности, на которую и так всегда всех собак вешают

при этом уже полторы недели в Киеве не ездят ни троллейбусы ни трамваи.
Вів 20 січ, 2026 11:45

  smdtranz написав:Frant

у нас на электроотопление еще и тариф был и наверное остается ниже. неясно, нафига и с какой целью это все дело дотировать было за счет той же промышленности, на которую и так всегда всех собак вешают

при этом уже полторы недели в Киеве не ездят ни троллейбусы ни трамваи.

Странно что метро ещё ездит. Весной все будут на электро великах и самокатах.
Вів 20 січ, 2026 11:46

Frant франт у тебя есть самокат? Давай научу на нем ездить по снегу и гололёду. 70 лет не возраст чтобы отказываться.
Вів 20 січ, 2026 11:52

  smdtranz написав:нафиг вообще жить в большом городе? толкаться с такими же в пробках на унылых дорогах и в метро?
Вів 20 січ, 2026 12:22

  Wirująświatła написав:электро


н
пхахах) и с солнечной панелью в на спине как черепашка ниндзя
