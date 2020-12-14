smdtranz написав:Бетон написав:Ты совершаешь типичную логическую ошибку:
ты смотришь на текущую техническую проблему и из неё делаешь долгосрочный ценовой прогноз.
Это не работает.
Не нужно смотреть на проблему линейно, как сантехник на течь.
Отсутствие света — это не крах рынка, а пауза, пружина, не обрыв.
Пауза заканчивается ускорением.
Сталинка с блатной сетью — единичный артефакт, а не массовая модель.
Это не продукт. Ты его не напаришь, как музейный экспонат. А модный жк уже распиарили до тебя
ждём, когда конец паузы и пружина наконец приведет к взрывному росту цен на квартиры в Припяти
никогда не говори никогда.
можно конечно планировать все так, чтоб в принципе не зависеть от коммунальных служб. дом в селе, панели, инверторы, аккумы, генератор, скважина, отопление на дровах, никаких газов, пеллет, тепловых насосов и прочей хиромантии. только хардкор.
грубу или котел нужно спроектировать так, чтоб помещались длинные дрова. так меньше пилить
никакого центрального электричества, воды и прочего
пара квадроциклов в гараже, чтоб по лесам ездить, опционально лодка
долгота западнее Хмельницкого в живописном месте
так то если разобраться, нафиг вообще жить в большом городе? толкаться с такими же в пробках на унылых дорогах и в метро? жить в человейнике, вокруг которого гаражи и заброшки? нюхать бесконечные выхлопы и сажу от корчей? возить детей в школу через полгорода?
бежать быстрее других, чтобы за полжизни накопить на ячейку в сотне таких же?
ну тут конечно каждому свое
может конечно формат жить в 40-60 км от города и ездить туда иногда с семьей за покупками и развлечениями, а остальное время кайфовать на природе, не так уж и плох, если есть такая возможность. заниматься каким то сельским хозяйством и тд
Потому что люди имеют стадный инстинкт. Это биология
Кроме прочего, радиации, припять закрыта юридически и физически.
Рынок недвижимости формируется не лучшими или логичными решениями, а реальным поведением миллионов людей.
А оно показывает, что, несмотря на войну, отключения и риски, люди продолжают жить в Киеве, покупать и арендовать жильё.
Для меня это тоже удивительно, почему люди не уезжают