RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12690126911269212693
Повідомлення Додано: Вів 20 січ, 2026 12:25

  smdtranz написав:
  Бетон написав:Ты совершаешь типичную логическую ошибку:
ты смотришь на текущую техническую проблему и из неё делаешь долгосрочный ценовой прогноз.

Это не работает.

Не нужно смотреть на проблему линейно, как сантехник на течь.

Отсутствие света — это не крах рынка, а пауза, пружина, не обрыв.
Пауза заканчивается ускорением.

Сталинка с блатной сетью — единичный артефакт, а не массовая модель.
Это не продукт. Ты его не напаришь, как музейный экспонат. А модный жк уже распиарили до тебя


ждём, когда конец паузы и пружина наконец приведет к взрывному росту цен на квартиры в Припяти :mrgreen:
никогда не говори никогда.
можно конечно планировать все так, чтоб в принципе не зависеть от коммунальных служб. дом в селе, панели, инверторы, аккумы, генератор, скважина, отопление на дровах, никаких газов, пеллет, тепловых насосов и прочей хиромантии. только хардкор.
грубу или котел нужно спроектировать так, чтоб помещались длинные дрова. так меньше пилить :mrgreen:
никакого центрального электричества, воды и прочего
пара квадроциклов в гараже, чтоб по лесам ездить, опционально лодка
долгота западнее Хмельницкого в живописном месте

так то если разобраться, нафиг вообще жить в большом городе? толкаться с такими же в пробках на унылых дорогах и в метро? жить в человейнике, вокруг которого гаражи и заброшки? нюхать бесконечные выхлопы и сажу от корчей? возить детей в школу через полгорода?
бежать быстрее других, чтобы за полжизни накопить на ячейку в сотне таких же?
ну тут конечно каждому свое
может конечно формат жить в 40-60 км от города и ездить туда иногда с семьей за покупками и развлечениями, а остальное время кайфовать на природе, не так уж и плох, если есть такая возможность. заниматься каким то сельским хозяйством и тд


Потому что люди имеют стадный инстинкт. Это биология

Кроме прочего, радиации, припять закрыта юридически и физически.

Рынок недвижимости формируется не лучшими или логичными решениями, а реальным поведением миллионов людей.
А оно показывает, что, несмотря на войну, отключения и риски, люди продолжают жить в Киеве, покупать и арендовать жильё.
Для меня это тоже удивительно, почему люди не уезжают
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5931
З нами з: 17.12.22
Подякував: 217 раз.
Подякували: 489 раз.
 
Профіль
 
3
2
2
Повідомлення Додано: Вів 20 січ, 2026 12:34

  Natt написав:Питання: душові системи прихованого монтажу зручніші, ніж звичайні? Які у них можуть бути мінуси? Чи було таке, шо пожалкували про їх встановлення?
Змішувачі, душові системи та інсталяції яких виробників, крім Grohe, варто дивитися?

Якщо замерзне - розірве і сам змішувач в стіні і плитка взбухне.
airmax78
 
Повідомлень: 42993
З нами з: 25.10.12
Подякував: 989 раз.
Подякували: 5356 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Вів 20 січ, 2026 12:35

  Бетон написав:А оно показывает, что, несмотря на войну, отключения и риски, люди продолжают жить в Киеве, покупать и арендовать жильё.
Для меня это тоже удивительно, почему люди не уезжают

Навіть, без води, без опалення, без електроенергії, без громадського транспорту - і все одно пачками купляють втридорого стрьомні недобуди???
Це робиться не за зароблені гроші, явно.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23303
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1786 раз.
Подякували: 2581 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 20 січ, 2026 12:36

  airmax78 написав:
  Natt написав:Питання: душові системи прихованого монтажу зручніші, ніж звичайні? Які у них можуть бути мінуси? Чи було таке, шо пожалкували про їх встановлення?
Змішувачі, душові системи та інсталяції яких виробників, крім Grohe, варто дивитися?

Якщо замерзне - розірве і сам змішувач в стіні і плитка взбухне.

Це піде на користь любителям дешевого популізму і "гарного життя" на останках СРСР
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23303
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1786 раз.
Подякували: 2581 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 12690126911269212693
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2534, 2535, 2536
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
25355 17464549
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 січ, 2026 18:43
Хомякоид
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1380 6865132
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 07:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 87853
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10595)
20.01.2026 11:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.