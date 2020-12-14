|
|
|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 20 січ, 2026 14:18
Wirująświatła написав: Frant написав:
Життя абсолютно чітко вказало, де краще було купляти житло - малоповерхову газифіковано забудову в Києві, біля метро
, чи суперхрущі на 20-му поверсі з електроплитами і електроопаленням в Прикиєвських Єпенях
.
Як то мене вчили колись в армії: від дурної голови - ногам горе)))
Frant написав:
Гроші треба було
вкладати в малоповерхову забудову, в межах 30-100 км від Києва
, з пічним опаленням і колодязем. Зараз це актуально
"Шоб я был такой умный вчера, как моя Сара сегодня!"
это про всех экспертов форума в медалях больше дарагова Леонида Брежнева
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 4546
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 642 раз.
- Подякували: 526 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 20 січ, 2026 14:19
Бетон написав: airmax78 написав: Natt написав:
Питання: душові системи прихованого монтажу зручніші, ніж звичайні? Які у них можуть бути мінуси? Чи було таке, шо пожалкували про їх встановлення?
Змішувачі, душові системи та інсталяції яких виробників, крім Grohe, варто дивитися?
Якщо замерзне - розірве і сам змішувач в стіні і плитка взбухне.
А якщо просто труба замерзне, не взбухне))
А просто відпаде
Це для жіночки пояснення було. Якщо серьозно, то мені не подобаються вбудовані змішувачи через те що вони все ж таки можуть вимагати заміни, яка вимагатиме демонтаж однієї/двох плиток. По-друге - ослабляють стіну (зазвичай стіна санвузлу в яку вони монтуються - 1/2 цегли, тобто 120 мм. А глибина розетки під змішувач - 85-110 мм. А під нею і над нею ще штроба під труби... Ну, таке. Інтуітивно не подобається.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 42995
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 989 раз.
- Подякували: 5356 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Вів 20 січ, 2026 14:53
Vadim_ написав: Wirująświatła написав: Frant написав:
Життя абсолютно чітко вказало, де краще було купляти житло - малоповерхову газифіковано забудову в Києві, біля метро
, чи суперхрущі на 20-му поверсі з електроплитами і електроопаленням в Прикиєвських Єпенях
.
Як то мене вчили колись в армії: від дурної голови - ногам горе)))
Frant написав:
Гроші треба було
вкладати в малоповерхову забудову, в межах 30-100 км від Києва
, з пічним опаленням і колодязем. Зараз це актуально
"Шоб я был такой умный вчера, как моя Сара сегодня!"
это про всех экспертов форума в медалях больше дарагова Леонида Брежнева
регрес в дії, від керманичів-дерибаничів і путінських генералів.
Скоро пересядемо на парокінні тарантаси, і бензин з соляркою стануть неактуальними, як і житло в Києві.
Дайош аграрно-сировинну наддержаву!))))
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23305
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1786 раз.
- Подякували: 2581 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 20 січ, 2026 15:01
Один мой друг (которого поймало тцк и сейчас он служит) говорил, преимущество крупных ЖК в их инфраструктуре, на 1х этажах есть всё или почти всё, аптеки, супермаркеты, пиццерии, суши, парикмахерские, стоматологи, нотариусы, пункты розетки и эпицентра, почтомат НП. Типа если сидишь дома и работаешь удаленно за пределы ЖК выходить не нужно. Что то в его схеме не сработало и взяли его за пределами крупного ЖК в котором он проживал.
Имхо сейчас наилучший вариант - таунхаус в ближайших пригородах. Хочешь запустил генератор, хочешь приготовил еду на мангале или установил камин на дровах, солнечные панели на крыше. Главное трубу от камина повыше, чтобы соседи не воняли. Но при этом чтобы вся городская инфраструктура была в пешей доступности, потому что как выпадает снег или обмерзают дороги добраться до цивилизации (аптеки/супермаркета) становится непросто.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 31271
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2533 раз.
- Подякували: 3513 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
3
Додано: Вів 20 січ, 2026 15:05
Frant написав: Vadim_ написав: Wirująświatła написав:
"Шоб я был такой умный вчера, как моя Сара сегодня!"
это про всех экспертов форума в медалях больше дарагова Леонида Брежнева
регрес в дії, від керманичів-дерибаничів і путінських генералів.
Скоро пересядемо на парокінні
тарантаси, і бензин з соляркою стануть неактуальними, як і житло в Києві.
Дайош аграрно-сировинну наддержаву!))))
у вас є коні?
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 4546
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 642 раз.
- Подякували: 526 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 20 січ, 2026 15:10
Vadim_ написав: Frant написав: Vadim_ написав:
регрес в дії, від керманичів-дерибаничів і путінських генералів.
Скоро пересядемо на парокінні
тарантаси, і бензин з соляркою стануть неактуальними, як і житло в Києві.
Дайош аграрно-сировинну наддержаву!))))
у вас є коні?
Скоро у всіх нас будуть коні і поні, замість автомобілів і тракторів.
Е-подарунок від зелених популістів, готуйтесь приймати.
-
Frant
-
-
- Повідомлень: 23305
- З нами з: 12.09.11
- Подякував: 1786 раз.
- Подякували: 2581 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 20 січ, 2026 15:18
Панда уже прощупывает верблюдов
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 4546
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 642 раз.
- Подякували: 526 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 20 січ, 2026 15:21
Vadim_ написав:
Панда уже прощупывает верблюдов
звучит как-то неоднозначно
-
maniachello
-
-
- Повідомлень: 526
- З нами з: 25.03.08
- Подякував: 92 раз.
- Подякували: 64 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Вів 20 січ, 2026 15:39
-
maniachello
-
-
- Повідомлень: 526
- З нами з: 25.03.08
- Подякував: 92 раз.
- Подякували: 64 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|25355
|17464969
|
|
|1380
|6865273
|
|
|3
|87883
|
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim
|