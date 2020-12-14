|
Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 20 січ, 2026 12:53
smdtranz написав:Frant
у нас на электроотопление еще и тариф был и наверное остается ниже. неясно, нафига и с какой целью это все дело дотировать было за счет той же промышленности, на которую и так всегда всех собак вешают
при этом уже полторы недели в Киеве не ездят ни троллейбусы ни трамваи.
Бо була дешева атомна в надлишку
-
Додано: Вів 20 січ, 2026 12:57
rjkz написав: Бетон написав:
Ты совершаешь типичную логическую ошибку:
ты смотришь на текущую техническую проблему и из неё делаешь долгосрочный ценовой прогноз.
Это не работает.
Не нужно смотреть на проблему линейно, как сантехник на течь.
Отсутствие света — это не крах рынка, а пауза, пружина, не обрыв.
Пауза заканчивается ускорением.
Сталинка с блатной сетью — единичный артефакт, а не массовая модель. Это не продукт. Ты его не напаришь, как музейный экспонат. А модный жк уже распиарили до тебя
И этим все сказано.
Бетону надо делать бизнес, людям нужен комфорт, тепло, газ.
В споре о комфортности проживания в малоэтажной застройке можно ставить точку.
Вы меня разоблачили. Я притворялся пастырем во тьме малоэтажности, убеждая всех вокруг, что это круто. И у меня получилось убедить миллионы. А сам я мечтаю жить у берега океана в бунгало с соломенной крышей.
Я лишь наблюдатель
И если завтра люди захотят жить в подземных кротовых норах измазанных коровьими какашками, нам не останется ничего другого, чем обсуждать их рост
Додано: Вів 20 січ, 2026 12:59
airmax78 написав: Natt написав:
Питання: душові системи прихованого монтажу зручніші, ніж звичайні? Які у них можуть бути мінуси? Чи було таке, шо пожалкували про їх встановлення?
Змішувачі, душові системи та інсталяції яких виробників, крім Grohe, варто дивитися?
Якщо замерзне - розірве і сам змішувач в стіні і плитка взбухне.
А якщо просто труба замерзне, не взбухне))
А просто відпаде
Додано: Вів 20 січ, 2026 13:25
Hotab написав: smdtranz написав:Frant
у нас на электроотопление еще и тариф был и наверное остается ниже. неясно, нафига и с какой целью это все дело дотировать было за счет той же промышленности, на которую и так всегда всех собак вешают
при этом уже полторы недели в Киеве не ездят ни троллейбусы ни трамваи.
Бо була дешева атомна в надлишку
при этом для промышленности дешевой атомной не было
а на отопление зимой, когда и так дефицит — пожалуйста
я еще слышал, что некоторые дома в конча-заспе оформлены как храмы, потому что там тоже дотационный тариф еще ниже
Додано: Вів 20 січ, 2026 14:09
Frant написав:
Життя абсолютно чітко вказало, де краще було купляти житло - малоповерхову газифіковано забудову в Києві, біля метро
, чи суперхрущі на 20-му поверсі з електроплитами і електроопаленням в Прикиєвських Єпенях
.
Як то мене вчили колись в армії: від дурної голови - ногам горе)))
Frant написав:
Гроші треба було вкладати в малоповерхову забудову, в межах 30-100 км від Києва
, з пічним опаленням і колодязем. Зараз це актуально
Додано: Вів 20 січ, 2026 14:19
Бетон написав: airmax78 написав: Natt написав:
Питання: душові системи прихованого монтажу зручніші, ніж звичайні? Які у них можуть бути мінуси? Чи було таке, шо пожалкували про їх встановлення?
Змішувачі, душові системи та інсталяції яких виробників, крім Grohe, варто дивитися?
Якщо замерзне - розірве і сам змішувач в стіні і плитка взбухне.
А якщо просто труба замерзне, не взбухне))
А просто відпаде
Це для жіночки пояснення було. Якщо серьозно, то мені не подобаються вбудовані змішувачи через те що вони все ж таки можуть вимагати заміни, яка вимагатиме демонтаж однієї/двох плиток. По-друге - ослабляють стіну (зазвичай стіна санвузлу в яку вони монтуються - 1/2 цегли, тобто 120 мм. А глибина розетки під змішувач - 85-110 мм. А під нею і над нею ще штроба під труби... Ну, таке. Інтуітивно не подобається.
Додано: Вів 20 січ, 2026 15:01
Один мой друг (которого поймало тцк и сейчас он служит) говорил, преимущество крупных ЖК в их инфраструктуре, на 1х этажах есть всё или почти всё, аптеки, супермаркеты, пиццерии, суши, парикмахерские, стоматологи, нотариусы, пункты розетки и эпицентра, почтомат НП. Типа если сидишь дома и работаешь удаленно за пределы ЖК выходить не нужно. Что то в его схеме не сработало и взяли его за пределами крупного ЖК в котором он проживал.
Имхо сейчас наилучший вариант - таунхаус в ближайших пригородах. Хочешь запустил генератор, хочешь приготовил еду на мангале или установил камин на дровах, солнечные панели на крыше. Главное трубу от камина повыше, чтобы соседи не воняли. Но при этом чтобы вся городская инфраструктура была в пешей доступности, потому что как выпадает снег или обмерзают дороги добраться до цивилизации (аптеки/супермаркета) становится непросто.
Додано: Вів 20 січ, 2026 16:48
Wirująświatła написав:
Один мой друг (которого поймало тцк и сейчас он служит) говорил, преимущество крупных ЖК в их инфраструктуре, на 1х этажах есть всё или почти всё, аптеки, супермаркеты, пиццерии, суши, парикмахерские, стоматологи, нотариусы, пункты розетки и эпицентра, почтомат НП. Типа если сидишь дома и работаешь удаленно за пределы ЖК выходить не нужно. Что то в его схеме не сработало и взяли его за пределами крупного ЖК в котором он проживал.
Имхо сейчас наилучший вариант - таунхаус в ближайших пригородах. Хочешь запустил генератор, хочешь приготовил еду на мангале или установил камин на дровах, солнечные панели на крыше. Главное трубу от камина повыше, чтобы соседи не воняли. Но при этом чтобы вся городская инфраструктура была в пешей доступности, потому что как выпадает снег или обмерзают дороги добраться до цивилизации (аптеки/супермаркета) становится непросто.
Как Ирпень ? Лучше чем Киев на Левом Берегу ?
Додано: Вів 20 січ, 2026 17:09
❗️У Верховній Раді немає ні світла, ні тепла, ні води, — нардепи
Додано: Вів 20 січ, 2026 17:48
Бетон, я согласен с твоим утверждением.
Если сжато, то оно выглядит примерно так " пипл хавает, сам не знаю почему".
Согласен.
Но я смотрю чуть глубже. Простой пример- если ситуация вдолгую, приоритеты будут меняться, и выиграет тот, кто первым почует смену тренда.
Твоя парагдигма останется,если весной обстрелы прекратятся.
А если нет? Весной можно без отопления. А вода? А мучительный подъем туши вверх, я уже молчу про пакеты с жратвой которые бывает и с гаража до хаты тянуть влом? А жара и кондиционеры?
Рынок зависит от того, временно ли выносят энергетику или теперь постоянно так будет?
Более того,что лично я сделал летом 2022? Поставил камин, закупил брикетов, набрал много дизеля и установил стационарный дизельный генератор ( дизель в первую очередь потому,что мне реально стремно было держать пару тонн бензина во дворе, в солярке тушил бычок и удивлял современных зумеров
).
В 2024 я откорректировал бекап-поставил Дейю для веерных отключений, но зимой 2026 пришло время не накопления-а выработки,как я и думал изначально.
Что будет делать психически нормальный киевлянин весной 2026?
Купит дачу, дом неподалеку в селе, оборудует его генератором,печью и запасом топлива, озаботится скважиной.
Что бы когда следующий раз Кличко скажет выезжать-то было куда.
Вот направление рынка 2026- не до квартир будет, народ будет массово готовить себе запасные норы.
Осталось придумать как на этом заработать
