Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 20 січ, 2026 18:12
airmax78 написав: Бетон написав: Natt написав:
Питання: душові системи прихованого монтажу зручніші, ніж звичайні? Які у них можуть бути мінуси? Чи було таке, шо пожалкували про їх встановлення?
Змішувачі, душові системи та інсталяції яких виробників, крім Grohe, варто дивитися?
Якщо замерзне - розірве і сам змішувач в стіні і плитка взбухне.
А якщо просто труба замерзне, не взбухне))
А просто відпаде
Це для жіночки пояснення було. Якщо серьозно, то мені не подобаються вбудовані змішувачи через те що вони все ж таки можуть вимагати заміни, яка вимагатиме демонтаж однієї/двох плиток. По-друге - ослабляють стіну (зазвичай стіна санвузлу в яку вони монтуються - 1/2 цегли, тобто 120 мм. А глибина розетки під змішувач - 85-110 мм. А під нею і над нею ще штроба під труби... Ну, таке. Інтуітивно не подобається.
Интуиция вас подводит.
В стенах десятки, а может и сотни подрозетников и ничего не ослабевает.
Даже в несущих железобетонных конструкциях отверстия до 150..200 мм не усиляются, а игнорируются, как не влияющие на несущую способность.
Ibox hansgrohe это обычный "подрозетник" диаметром чуть более 100 мм, в котором просто 4 латунные муфта и всё, простое, как угол дома. Всё что можно менять, вставляется с фасада. Но там нет ничего такого, что требует регулярной замены
-
-
3
2
2
Додано: Вів 20 січ, 2026 18:40
Господар Вельзевула написав:
Бетон, я согласен с твоим утверждением.
Если сжато, то оно выглядит примерно так " пипл хавает, сам не знаю почему".
Согласен.
Но я смотрю чуть глубже. Простой пример- если ситуация вдолгую, приоритеты будут меняться, и выиграет тот, кто первым почует смену тренда.
Твоя парагдигма останется,если весной обстрелы прекратятся.
А если нет? Весной можно без отопления. А вода? А мучительный подъем туши вверх, я уже молчу про пакеты с жратвой которые бывает и с гаража до хаты тянуть влом? А жара и кондиционеры?
Рынок зависит от того, временно ли выносят энергетику или теперь постоянно так будет?
Более того,что лично я сделал летом 2022? Поставил камин, закупил брикетов, набрал много дизеля и установил стационарный дизельный генератор ( дизель в первую очередь потому,что мне реально стремно было держать пару тонн бензина во дворе, в солярке тушил бычок и удивлял современных зумеров
).
В 2024 я откорректировал бекап-поставил Дейю для веерных отключений, но зимой 2026 пришло время не накопления-а выработки,как я и думал изначально.
Что будет делать психически нормальный киевлянин весной 2026?
Купит дачу, дом неподалеку в селе, оборудует его генератором,печью и запасом топлива, озаботится скважиной.
Что бы когда следующий раз Кличко скажет выезжать-то было куда.
Вот направление рынка 2026- не до квартир будет, народ будет массово готовить себе запасные норы.
Осталось придумать как на этом заработать
Киев не Днепр. Днепр - степь. В Киеве нет изнуряющей жары. возможно несколько недель
-
-
3
2
2
Додано: Вів 20 січ, 2026 19:04
Бетон написав: Господар Вельзевула написав:
Бетон, я согласен с твоим утверждением.
Если сжато, то оно выглядит примерно так " пипл хавает, сам не знаю почему".
Согласен.
Но я смотрю чуть глубже. Простой пример- если ситуация вдолгую, приоритеты будут меняться, и выиграет тот, кто первым почует смену тренда.
Твоя парагдигма останется,если весной обстрелы прекратятся.
А если нет? Весной можно без отопления. А вода? А мучительный подъем туши вверх, я уже молчу про пакеты с жратвой которые бывает и с гаража до хаты тянуть влом? А жара и кондиционеры?
Рынок зависит от того, временно ли выносят энергетику или теперь постоянно так будет?
Более того,что лично я сделал летом 2022? Поставил камин, закупил брикетов, набрал много дизеля и установил стационарный дизельный генератор ( дизель в первую очередь потому,что мне реально стремно было держать пару тонн бензина во дворе, в солярке тушил бычок и удивлял современных зумеров
).
В 2024 я откорректировал бекап-поставил Дейю для веерных отключений, но зимой 2026 пришло время не накопления-а выработки,как я и думал изначально.
Что будет делать психически нормальный киевлянин весной 2026?
Купит дачу, дом неподалеку в селе, оборудует его генератором,печью и запасом топлива, озаботится скважиной.
Что бы когда следующий раз Кличко скажет выезжать-то было куда.
Вот направление рынка 2026- не до квартир будет, народ будет массово готовить себе запасные норы.
Осталось придумать как на этом заработать
Киев не Днепр. Днепр - степь. В Киеве нет изнуряющей жары. возможно несколько недель
В Киеве нет изнуряющей жары ? ...
Может ты не в Киеве ... или где ты там ?
-
-
2
2
Додано: Вів 20 січ, 2026 19:16
Купит дачу, дом неподалеку в селе, оборудует его генератором,печью и запасом топлива, озаботится скважиной.
к даче нужна охрана иначе вынесут оттуда всё включая электропроводку. Обычные дачи охранять невозможно, это как охранять проходные дворы, значит нужна дача в коттеджном посёлке, с сигнализацией и штатной охраной. Дорого это. Дешевле че-то арендовать на зиму и заезжать с запасом дизеля/дров/лития. Как вариант купить квартиру с газом в маленьком городке на румынской границе, когда не нужна - сдавать
-
-
2
3
Додано: Вів 20 січ, 2026 19:29
Бетон написав:
Киев не Днепр. Днепр - степь. В Киеве нет изнуряющей жары. возможно несколько недель
Возможно, в Киеве несколько прохладнее летом из-за лесов и несколько холоднее зимой, тоже не спорю.
Но в июле 2025 я ехал по маршруту Днепр-Киев-Львов-Краков, то легче мне стало только в Львове, а попустило полностью в Кракове.
Я про жару,в смысле.
-
-
Додано: Вів 20 січ, 2026 19:47
Wirująświatła написав:
Купит дачу, дом неподалеку в селе, оборудует его генератором,печью и запасом топлива, озаботится скважиной.
к даче нужна охрана иначе вынесут оттуда всё включая электропроводку.
Виталька, ты уже перешел на вынос дач ? Денег перестало хватать
-
-
2
2
Додано: Вів 20 січ, 2026 20:08
Все вишє і вище взлетаєт "Восход", і голос его слышит українсткий нароТ!
Дачі і колгоспні будинки з колодязями в межах 100 км від КиЄва - в ріст, бетонні 25-поверхові паралелепіпеди - домкратом вниз!
Особливо верхні видові поверхи!
Чому перестали розказувати про важливість євроремонтів???? Що трапилось???
-
-
Додано: Вів 20 січ, 2026 20:16
Frant написав:
Все вишє і вище взлетаєт "Восход", і голос его слышит українсткий нароТ!
Дачі і колгоспні будинки з колодязями в межах 100 км від КиЄва - в ріст, бетонні 25-поверхові паралелепіпеди - домкратом вниз!
Особливо верхні видові поверхи!
Чому перестали розказувати про важливість євроремонтів???? Що трапилось???
Плачуть крокодилячими сльозьми в новобудовах.
От затопило паркінг в пуповику
1
