Господар Вельзевула написав:

Бетон, я согласен с твоим утверждением.Если сжато, то оно выглядит примерно так " пипл хавает, сам не знаю почему".Согласен.Но я смотрю чуть глубже. Простой пример- если ситуация вдолгую, приоритеты будут меняться, и выиграет тот, кто первым почует смену тренда.Твоя парагдигма останется,если весной обстрелы прекратятся.А если нет? Весной можно без отопления. А вода? А мучительный подъем туши вверх, я уже молчу про пакеты с жратвой которые бывает и с гаража до хаты тянуть влом? А жара и кондиционеры?Рынок зависит от того, временно ли выносят энергетику или теперь постоянно так будет?Более того,что лично я сделал летом 2022? Поставил камин, закупил брикетов, набрал много дизеля и установил стационарный дизельный генератор ( дизель в первую очередь потому,что мне реально стремно было держать пару тонн бензина во дворе, в солярке тушил бычок и удивлял современных зумеров).В 2024 я откорректировал бекап-поставил Дейю для веерных отключений, но зимой 2026 пришло время не накопления-а выработки,как я и думал изначально.Что будет делать психически нормальный киевлянин весной 2026?Купит дачу, дом неподалеку в селе, оборудует его генератором,печью и запасом топлива, озаботится скважиной.Что бы когда следующий раз Кличко скажет выезжать-то было куда.Вот направление рынка 2026- не до квартир будет, народ будет массово готовить себе запасные норы.Осталось придумать как на этом заработать