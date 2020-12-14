Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Natt написав:Питання: душові системи прихованого монтажу зручніші, ніж звичайні? Які у них можуть бути мінуси? Чи було таке, шо пожалкували про їх встановлення? Змішувачі, душові системи та інсталяції яких виробників, крім Grohe, варто дивитися?
Якщо замерзне - розірве і сам змішувач в стіні і плитка взбухне.
А якщо просто труба замерзне, не взбухне)) А просто відпаде
smdtranz написав:.... . неясно, нафига и с какой целью это все дело дотировать было за счет той же промышленности, на которую и так всегда всех собак вешают
при этом уже полторы недели в Киеве не ездят ни троллейбусы ни трамваи.
Про это все говорят, но Рейтинг...
Відновлення економіки вимагає жертв
"Досі субсидується електроенергія, опалення… Ми знаємо, чому країна це робить, але цього треба позбутися. Ще є, з точки зору фіскального становища, над чим працювати. Зараз ми розглядаємо, як зробити розподіл податкового тягаря справедливіш https://delo.ua/news/glava-mvf-radit-uk ... ar-458633/
уже ж є "вимога МВФ" "не субсидувати пересіченого, а рятувати бізнес"
Freza написав:Пан Франт, ну шо вы все одно и тоже… Выбрали, теперь ржем до слез, это все понятно История не имеет нарицательных времен… Вот если бы, да а бы… есть как есть
Я считаю, что нужно мокать писком в говно, которое сотворили. Мокать снова и снова, пока не разрушится всё до фундамента, раз не понимают. Лагеря? Ага опять мокать. Пусть дальше мёрзет. Мёрзет пока не научится жить, как цивилизованный.
А не научится, значит исчезнет, как ненужная эволюционная ошибка
Більшість (що вирішує, бо демократія) нічому не навчаться. Бо знов всіх вивезе якась купка героїв, або просто пощастить, або ще щось. Такого щоб той, хто наробив хрні (своєю роботою, бездіяльністю, або, наприклад, голосуванням) за це відповів - не буде. Відповідно і ніяких уроків ніхто з того що сталося (і ще станеться) не вивчить. І не зникне. Бо 21 сторічча. Всі дізейблд та майнорітіс (навіть якщо вони у більшості) під захистом. Але, якщо світом рулитимуть китайці - тоді все можливо.