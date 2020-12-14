RSS
Сер 21 січ, 2026 16:55

  flyman написав:
  Andrey2512 написав:Так, а что с недвигой?) Когда начнёт дешеветь? Ванговали, ванговали, но что-то не видно скидки -50%

ще від шоку не відійшли, а ти "скидки"


Рынок очень тягучий и уповают на весну,кстати не зря.
На следующий год накупят себе домов и дач, но вряд ли по дешману отдавать будут.
Ну а нам при таких раскладах оно и со скидками не надо-смотрю я на этот пипец и понимаю, что если ты достал деньги в Украине-ты уже проиграл.
Все,что вчера казалось стабильным- сегодня накрылось медным тазом.
В Украине есть смысл только покупать продукты, шмотки, на женщин можно немного тратить-то есть все то,что употребляется здесь и сейчас.
К сожалению.
Сер 21 січ, 2026 17:01

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Господар Вельзевула написав:уповают на весну,кстати не зря.

Прийде весна - пора саджати? )))
Сер 21 січ, 2026 17:05

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

У меня в понедельник сделка по е оселя. Последний грейт уходит.
Что делать, покупать не покупать?
Скидок особо и нет
Сер 21 січ, 2026 17:09

  Бетон написав:У меня в понедельник сделка по е оселя. Последний грейт уходит.
Что делать, покупать не покупать?
Скидок особо и нет


Какой последний?
У тебя же один был!
Бетон!Не в обиду, ну ты прям сказки рассказываешь.
Можно фото долбо*ба,который сейчас что-то покупает ?
Я так понимаю, его списали по слабоумию? А дееспособности хоть не лишили,ты проверь, а то сделку аннулируют.
Сер 21 січ, 2026 17:21

  Господар Вельзевула написав:
  Бетон написав:У меня в понедельник сделка по е оселя. Последний грейт уходит.
Что делать, покупать не покупать?
Скидок особо и нет


Какой последний?
У тебя же один был!
Бетон!Не в обиду, ну ты прям сказки рассказываешь.
Можно фото долбо*ба,который сейчас что-то покупает ?
Я так понимаю, его списали по слабоумию? А дееспособности хоть не лишили,ты проверь, а то сделку аннулируют.

У меня две квартиры в грейт было.
Е оселя происходит не сразу.
Ждать нужно. Мой покупатель с 10 декабря 7ой в очереди в ощад.

Что тебя удивляет?
Сер 21 січ, 2026 17:21

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Господар Вельзевула написав:
  Бетон написав:У меня в понедельник сделка по е оселя. Последний грейт уходит.
Что делать, покупать не покупать?
Скидок особо и нет


Какой последний?
У тебя же один был!
Бетон!Не в обиду, ну ты прям сказки рассказываешь.
Можно фото долбо*ба,который сейчас что-то покупает ?
Я так понимаю, его списали по слабоумию? А дееспособности хоть не лишили,ты проверь, а то сделку аннулируют.
казки то якраз ви, обвалісти, постійно один одному розповідаєте, страшні казки що все ось-ось обвалиться, але вони ще жодного разу не збулися

а поки ви їх розповідаєте і вхолосту ганяєте повітря люди заробляють і ржуть з вас, сумних песимістичних бідось-теоретиків
Сер 21 січ, 2026 17:28

$2000 за хату й ділянку. Як тестерка з Києва переїхала у село на Хмельниччині й чому хоче його залишити

https://dou.ua/lenta/interviews/qa-from ... ral-house/
